Kimondták: humbug az egész európai autógyártás elektromos átállása, röhögve cselezik ki a kínaiak – a Tesla meg dollármilliárdokat kaszál rajta

„Ha sportág lenne az autógyártás, ez úgy nézne ki, hogy az egyik ország doppingolhat, miközben a szabályokat is úgy írják át, hogy neki kedvezzen – és ha ez nem elég, a többieket még meg is kérik, hogy fizessék a felszerelését” – Hanczár Zsolt hasonlata nyers de találó: az európai autóipar ma nem pusztán piaci versenyben áll Kínával, hanem technológiai és költségversenyben is – ráadásul úgy, hogy a zöld szabályozások hatása sokszor máshol csapódik le, mint ahol a politikai kommunikáció ígéri.

Veszélyben az európai autóipar? Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Dollármilliárdokkal támogatjuk az amerikai autóipart

Hanczár Zsolt szerint az EU környezetvédelmi szabályozásának problémája nem egyes piaci szereplőkben, hanem magában a rendszer működésében keresendő.

A klímapolitika elvi célja világos: a gyártóknak flottaszinten kell csökkenteniük a károsanyag-kibocsátást, elsősorban technológiai fejlesztéseken keresztül. A gyakorlatban azonban a megfelelés sok esetben nem műszaki, hanem pénzügyi kérdéssé vált. „Ha valaki saját jogon nem tudott megfelelni, akkor kvótát vásárolt olyanoktól, akik viszont teljesítették az előírásokat” – fogalmaz.

Ennek következménye, hogy a hagyományos gyártók papíron „zöldebbek lettek”, a gyakorlatban azonban ugyanaz az autómennyiség került ki a piacra, mint korábban, a különbség csupán annyi, hogy a bevételeik egy része átcsoportosult.

Fotó: IMAGO/Jochen Eckel / Reuters

A helyzet egyik legnagyobb nyertese a Tesla, amely az elmúlt években látványosan ráépült a szabályozási kreditrendszerre.

A vállalat éves jelentései szerint az „automotive regulatory credits” bevétele 2024-ben 2,76 milliárd dollárra nőtt, ami 54 százalékos emelkedést jelent egyetlen év alatt, és ezt a nagyságrendet több pénzügyi elemzés is kiemelte.

A rendszer valódi súlya akkor válik igazán érthetővé, ha a profit mellé tesszük a számokat: 2020-ban a Tesla 0,72 milliárd dolláros adózott eredményt ért el úgy, hogy közben 1,58 milliárd dollár folyt be szabályozási kreditekből – vagyis a kvótabevételek nélkül veszteséges lett volna.

Hanczár szerint mindez azt mutatja, hogy a jelenlegi szabályozás nem feltétlenül a tényleges kibocsátáscsökkentést optimalizálja,

hanem elsősorban a pénzmozgásokat rendezi át,

miközben a hagyományos gyártók fejlesztésre fordítható forrásai szűkülnek, a verseny pedig tovább gyorsul.