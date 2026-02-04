Deviza
EUR/HUF380,66 -0,04% USD/HUF321,96 -0,1% GBP/HUF441,7 +0,04% CHF/HUF415,11 -0,08% PLN/HUF90,16 0% RON/HUF74,72 -0,03% CZK/HUF15,63 -0,11% EUR/HUF380,66 -0,04% USD/HUF321,96 -0,1% GBP/HUF441,7 +0,04% CHF/HUF415,11 -0,08% PLN/HUF90,16 0% RON/HUF74,72 -0,03% CZK/HUF15,63 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 258,97 +1,52% MTELEKOM2 030 -0,49% MOL4 026 +1,89% OTP41 740 +2,08% RICHTER11 180 +0,72% OPUS551 +0,18% ANY7 520 +0,53% AUTOWALLIS168 +1,79% WABERERS5 300 -1,89% BUMIX10 250,86 -0,13% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 720,66 +0,34% BUX132 258,97 +1,52% MTELEKOM2 030 -0,49% MOL4 026 +1,89% OTP41 740 +2,08% RICHTER11 180 +0,72% OPUS551 +0,18% ANY7 520 +0,53% AUTOWALLIS168 +1,79% WABERERS5 300 -1,89% BUMIX10 250,86 -0,13% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 720,66 +0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
agglomeráció
Budapest agglomerációja
Budapest
beruházás

Erre várt a budapesti agglomeráció: már épül az új csomópont, pillanatok alatt fel lehet majd jutni a pályára – képeken a mindent megváltoztató projekt

Jól halad a munka az M1-esen Biatorbágynál. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő tájékoztatása szerint teljesen új nyomvonalú és kialakítású csomópont létesül a legfontosabb magyar autópályán.
VG
2026.02.04, 09:41

Budapest és Győr irányába is lehetővé válik a fel- és lehajtás a Biatorbágynál épülő csomópont átadása után, amely az M1-es autópálya bővítésével épül. Az MKIF – Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.  Facebook-oldalán képeket is közzétettek arról, hogy hol tartanak jelenleg a munkálatok.

Erre várt a budapesti agglomeráció: már épül az új csomópont, pillanatok alatt fel lehet majd jutni a pályára autópálya, beruházás, felújítás
Jól halad a munka az M1-es autópályán Biatorbágynál / Fotó: Jánosa Bence / MKIF Zrt.

Közleményül szerint idén januárban összesen 89 helyszínen zajlott a munka az M1-es autópálya bővítendő szakaszain. A télies időjárás, a sok hó és csapadék, valamint a kemény fagyok ellenére naponta 1500-an dolgoznak folyamatosan a főpálya mellett közvetlenül és a háttérben is.

Hozzátették, hogy Biatorbágynál teljesen új nyomvonalú és kialakítású csomópont létesül, ami lehetővé teszi majd a fel- és lehajtást Budapest és Győr irányába is. Az építkezés során külön nyomvonalon, az 1 számú főút mentén új kerékpárút-szakaszt is kialakítanak.

A Magyar Építők cikke szerint a kivitelezés mostani szakaszában a területen a földmunka mellett párhuzamosan folynak további munkálatok: a vízelvezető rendszer korszerűsítése, töltésszélesítés és hídépítés. A tervek szerint a Budapest felé vezető felhajtóágat május végén adják át a forgalom számára

Az MKIF összegzéséből kiderült, hogy munkatársaik: útépítési munkákat 23, ideiglenes forgalomtechnikai feladatokat 7, hídépítési munkát 53, míg vízépítési munkákat 4, környezetvédelmi létesítményekkel kapcsolatos feladatokat pedig 2 helyen végeztek. Ezeknek egy része olyan feladat, amelyet a főpályáról nem feltétlenül látnak, láthatnak mindig a közlekedők, de fontos elvégezni, hogy a bővítés következő fázisai elindulhassanak.

Különleges, éjszakai videón az M1-es autópályán zajló építkezés

Több helyszínen is jól haladnak a munkálatok. Az M1-es autópálya Nagyegyháza környéki szakaszán – az Óbarok pihenőtől Tatabánya irányába – a kivitelezés újabb mérföldkőhöz érkezett: a hídszerkezet betonozása is megtörtént – tette közzé február elején az újabb információkat Facebook-oldalán az MKIF – Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Bár a közlekedők nappal is találkoznak munkaterületekkel, a legkritikusabb és leglátványosabb fázisokat éjszaka végzik a szakemberek, amikor a forgalom minimális és a munkavégzés biztonságosan megszervezhető. Ilyen művelet például a hídgerendák beemelése. 

A Nagyegyháza térségében zajló munkálatok során:

  • a daru már a munkát megelőző éjszaka megérkezett a helyszínre,
  • a telepítése mintegy két órát vett igénybe,
  • majd este 22 óra és hajnali 5 óra között következett az egyik legösszetettebb fázis: oldalanként öt darab, egyenként 36 tonna súlyú hídgerendát kellett milliméterpontosan a helyére emelni.

Az MKIF már akkor is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy számos olyan munkafázis zajlik, amelyet a közlekedők nem feltétlenül látnak a főpályáról. Ezek a háttérben végzett, kevésbé látványos feladatok azonban elengedhetetlenek ahhoz, hogy a bővítés következő ütemei egyáltalán elindulhassanak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu