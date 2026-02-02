Megjelent a terv: négysávos úttal kötnék össze Magyarország két nagy autópályáját, a Dunferr sorsa múlhat rajta – megvan az átadás dátuma

„Évek óta beszélünk a helyi nyilvánosságban és a színfalak mögött tárgyalásokon arról, hogy Dunaújvárosnak és az egész térségnek érdeke, hogy mielőbb megépüljön az M1-es és M5-ös autópályát összekötő gyorsforgalmi út. A korábban M8-asnak nevezett út a jelen tervek szerint Kecskeméttől Sárbogárdig futna, onnan pedig már M200-as néven érné el az M1-est” – írta Facebook-bejegyzésében Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A városvezető szerint Dunaújváros központi helyzetét tovább erősítené az megépülése, és megkerülhetetlen logisztikai lehetőségeket nyitna a város és térsége számára. Úgy véli, hogy a vasmű helyzete miatt ez most különösen sürgős lenne.

„Ezért próbáljuk minden fórumon sürgetni a beruházást, ami nem csak nekünk érdekünk, hanem Székesfehérvár számára is fontos. Sokunknak ismerős, milyen gondot okoz az Auchan-körforgalom a megyeszékhelyünkön, az új út ezt is megoldaná” – emelte ki Pintér, aki emlékeztetett, hogy Lázár János közlekedési miniszter tavalyi levele szerint a Sárbogárd-Dunaújváros szakasz 2031-re lehet kész, most pedig úgy tűnik, hogy a Sárbogárd-M1 közötti rész már 2030-ra elkészülhet.

„Nagyon bízom benne, hogy ezek a dátumok semmiképpen nem tolódnak és 2031-ig, Székesfehérváron keresztül, autóúton juthatunk el az M1-es autópályáig. Nagyon fontosnak tartom ugyanakkor, hogy a Kecskemétig tartó szakasz megépítése se késsen sokat, akik ismerik szerintem megerősítik, hogy az 52-es út állapotára a tragikus a legjobb jelző” – írta a polgármester.

Hozzátette, hogy a Pentele-híd 2007-es elkészülte után ugyan elég sokat kell várniuk arra, hogy befejeződjön az útépítés, de továbbra is bízik benne, hogy minden dunaújvárosi számára érezteti majd előnyös hatását ez a beruházás.

Fontos mérföldkőhöz érkezett az M200-as gyorsforgalmi út fejlesztése. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendkívüli ülésen módosította településrendezési eszközeit, ezzel városi szinten minden akadály elhárult az ország egyik legfontosabb tehermentesítő útvonalának megépítése elől.