Deviza
EUR/HUF380,95 0% USD/HUF323,42 +0,58% GBP/HUF441,5 +0,4% CHF/HUF414,25 -0,33% PLN/HUF90,27 -0,15% RON/HUF74,76 -0,04% CZK/HUF15,68 +0,09% EUR/HUF380,95 0% USD/HUF323,42 +0,58% GBP/HUF441,5 +0,4% CHF/HUF414,25 -0,33% PLN/HUF90,27 -0,15% RON/HUF74,76 -0,04% CZK/HUF15,68 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 391,02 -0,34% MTELEKOM2 040 +2,1% MOL3 856 -1,88% OTP40 400 -0,35% RICHTER10 880 +1,02% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,35% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 380 0% BUMIX10 143,51 -0,73% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 666,61 -0,34% BUX128 391,02 -0,34% MTELEKOM2 040 +2,1% MOL3 856 -1,88% OTP40 400 -0,35% RICHTER10 880 +1,02% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,35% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 380 0% BUMIX10 143,51 -0,73% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 666,61 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
Dunaújváros
autópálya
útépítés
beruházás

Megjelent a terv: négysávos úttal kötnék össze Magyarország két nagy autópályáját, a Dunferr sorsa múlhat rajta – megvan az átadás dátuma

VG
2026.02.02, 20:02

„Évek óta beszélünk a helyi nyilvánosságban és a színfalak mögött tárgyalásokon arról, hogy Dunaújvárosnak és az egész térségnek érdeke, hogy mielőbb megépüljön az M1-es és M5-ös autópályát összekötő gyorsforgalmi út. A korábban M8-asnak nevezett út a jelen tervek szerint Kecskeméttől Sárbogárdig futna, onnan pedig már M200-as néven érné el az M1-est” – írta Facebook-bejegyzésében Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere.

Autópálya illusztráció4
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A városvezető szerint Dunaújváros központi helyzetét tovább erősítené az megépülése, és megkerülhetetlen logisztikai lehetőségeket nyitna a város és térsége számára. Úgy véli, hogy a vasmű helyzete miatt ez most különösen sürgős lenne.

„Ezért próbáljuk minden fórumon sürgetni a beruházást, ami nem csak nekünk érdekünk, hanem  Székesfehérvár számára is fontos. Sokunknak ismerős, milyen gondot okoz az Auchan-körforgalom a megyeszékhelyünkön, az új út ezt is megoldaná” – emelte ki Pintér, aki emlékeztetett, hogy Lázár János közlekedési miniszter tavalyi levele szerint a Sárbogárd-Dunaújváros szakasz 2031-re lehet kész, most pedig úgy tűnik, hogy a Sárbogárd-M1 közötti rész már 2030-ra elkészülhet.

„Nagyon bízom benne, hogy ezek a dátumok semmiképpen nem tolódnak és 2031-ig, Székesfehérváron keresztül, autóúton juthatunk el az M1-es autópályáig. Nagyon fontosnak tartom ugyanakkor, hogy a Kecskemétig tartó szakasz megépítése se késsen sokat, akik ismerik szerintem megerősítik, hogy az 52-es út állapotára a tragikus a legjobb jelző” – írta a polgármester.

Hozzátette, hogy a Pentele-híd 2007-es elkészülte után ugyan elég sokat kell várniuk arra, hogy befejeződjön az útépítés, de továbbra is bízik benne, hogy minden dunaújvárosi számára érezteti majd előnyös hatását ez a beruházás.

Végre: kész a nyomvonala Magyarország legújabb autópályájának – mindent megváltoztat az M0-s körgyűrűn

Fontos mérföldkőhöz érkezett az M200-as gyorsforgalmi út fejlesztése. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendkívüli ülésen módosította településrendezési eszközeit, ezzel városi szinten minden akadály elhárult az ország egyik legfontosabb tehermentesítő útvonalának megépítése elől.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a döntést követően bejelentette: lezárult egy egyéves folyamat, melynek során a helyi építési szabályzatot hozzáigazították a véglegesített nyomvonalhoz.

„Fehérvár részéről már nincs jogi, technikai akadálya az építkezésnek” – mondta a polgármester, utalva arra, hogy az önkormányzat megtette a szükséges lépéseket a beruházás előkészítéséhez.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu