BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Balatoni körvasút: itt a várva várt bejelentés, mikor kezdődhet meg az óriási beruházás – teljesen új nyomvonalat építenének, ezzel minden megváltozik

Célegyenesbe fordult az egyik legjelentősebb hazai beruházás. A balatoni körvasút milliárdos forrásokat igényel, amennyiben megvalósul, akkor megszűnnének a sebességkorlátozások és egy teljesen új nyomvonal épülne ki.
Szirmák Erik
2026.02.02., 06:09
Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Fontos szakaszába lépett a Balaton teljes vasúti körüljárhatóságát biztosító fejlesztés. 

Balatoni körvasút: évtizedes álom válhat valóra – kiderült, mikor kezdődhet el végre a beruházás / Fotó: MÁV csoport / Facebook

A Világgazdaság megírtra, hogy a körvasút megvalósítása érdekében a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonal villamosításával összesen 77 kilométeren szűnik meg a sebességkorlátozás, valamint 9 kilométeres villamosított vonalszakasz épül meg Lepsény és Balatonakarattya között. 

A beruházás előkészítéséhez összesen 7,5 milliárd forintot fordítanak hazai forrásból.

 

Arról is beszámoltunk, hogy a tervezési szerződések megkötését eredetileg 2025-re, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését pedig 2026 tavaszára tervezték.

A közigazgatási és területfejlesztési minisztérium szerint ezután indulhatnak el az engedélyezési és kiviteli tervek, a szükséges engedélyek beszerzése, valamint a kivitelezéshez szükséges tenderdokumentáció összeállítása.

Balatoni körvasút: kiderült, mikor kezdődhet el az építkezés

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint még mindig zajlik a balatoni szakasz fejlesztéséről, illetve a tavat teljesen körbejárhatóvá tevő új vasútvonalról szóló megvalósíthatósági tanulmányok készítése.

Azt is közölték, hogy a balatoni körvasútról szóló terv most ért a fontos szakaszához: amennyiben a hatástanulmányok alátámasztják a beruházás előnyeit (például rövidebb menetidő, a kevesebb autós forgalom), akkor 

  • 2026-ban írják ki a közbeszerzést az előkészítési feladatokra, és az év végéig aláírhatják a tervezési szerződéseket.
  • 2027–2029 közötti időszak lehet a részletes tervezésé és az engedélyeztetésé. A folyamat bonyolultságát jelzi, hogy a kiviteli tervek elkészítése 2,5-3 évre becsüli a minisztérium.
  • 2030-ban pedig – ha a megfelelő források rendelkezésre állnak – kigördülhetnek az első munkagépek a beruházáshoz.

Mennyibe kerülhet a balatoni körvasút?

Korábban Móring József Attila, a Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős kormánybiztos lapunknak hangsúlyozta, hogy a balatoni körvasút ötlete már hosszú ideje napirenden van. 

Az elmúlt tíz évben több, a Balaton körüli vasútfejlesztést is érintő kormányhatározat született, azonban Magyarország több fejlesztési projekthez nem férhetett hozzá az EU-s források részleges visszatartása miatt. Így a balatoni körvasút finanszírozása is bizonytalanná vált.

A kormánybiztos közölte, 

építeni kell mintegy 5-10 kilométeres vágányszakaszt a Balaton keleti medencéjében, és biztosítva lenne a tó körbevonatozása. 

A minisztérium közlése szerint  a beruházás az IKOP Plusz forrásaiból  – vagyis hazai és uniós pénzből – valósulna meg. A beruházás így nem lesz része a transz-európai árúfuvarozási hálózatnak – ez azt jelenti, hogy a vonalat elsődlegesen a személyszállításra és a turizmusra optimalizálják, nem pedig a nemzetközi tehervonatok átengedésére.

Arról, hogy pontosan mekkora lesz a beruházás összköltsége a tárca egyelőre nem közölt részleteket: a vizsgálatok jelenleg is igyekeznek megbecsülni a várható költségeket. Egy ekkora volumenű vasútfejlesztésnél – amely új nyomvonalak építését is magában foglalja – jelentős összegekről lehet szó.

Négy évszakos Balaton: a teljes vasúti körgyűrűvel szintet léphet a régió turizmusa

A fejlesztés nemcsak a turistáknak, hanem a térségben élőknek is hatalmas segítség lenne, hiszen a Balaton-parti települések közötti közlekedés gyorsabbá és fenntarthatóbbá válna. 

Móring József Attila kormánybiztos körvasútról korábban elmondta, hogy a beruházásnak köszönhetően a tó körüli borászatok és vendéglátó helyek is közvetlenül elérhetők lesznek átszállás nélkül.

„Ha ez megvalósul, nagyban hozzájárul az egész éves Balaton program sikeressé tételéhez” – fogalmazott. A Világgazdaságnak a négy évszakos Balaton fontosságról a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke is beszélt már: a tó egyre többen tartanak nyitva nem csak a nyári főszezonban, hanem tavasszal, ősszel és télen is. 

Erre volt jó példa az elmúlt napokban a januári hideg időszak, amikor a befagyott tóhoz érkező látogatók miatt egyre többen nyitottak ki a környéken. 

A Balatoni Turizmus Szövetség közleményében úgy fogalmazott, hogy a jeges tó szezonális turisztikai jelenséggé nőtte ki magát: több ezer fénykép készülhetett a Balaton jegén vagy annak hátterében, ami hatalmas, ingyenes reklámértéket jelent a térségnek.

Fekete Tamás szerint a legfontosabb, hogy legyen mindig miért lemenni Balatonra, ehhez pedig a vállalkozásoknak is alkalmazkodniuk kell. „Tavaszi, őszi szezonban kell gondolkodni, és nem a nyárit kell meghosszabbítani” – tette hozzá.

A VisitBalaton365 a lapunkkal közölte, hogy egyre többen tartanak nyitva nem csak a nyári főszezonban.

A balatoni körvasút pedig könnyen elérhetővé tenné a tó valamennyi pontját és hosszútávon a négy évszakos turizmus egyik fontos pillérje is lehet.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
