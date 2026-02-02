Balatoni körvasút: itt a várva várt bejelentés, mikor kezdődhet meg az óriási beruházás – teljesen új nyomvonalat építenének, ezzel minden megváltozik

Fontos szakaszába lépett a Balaton teljes vasúti körüljárhatóságát biztosító fejlesztés.

Balatoni körvasút: évtizedes álom válhat valóra – kiderült, mikor kezdődhet el végre a beruházás / Fotó: MÁV csoport / Facebook

A Világgazdaság megírtra, hogy a körvasút megvalósítása érdekében a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonal villamosításával összesen 77 kilométeren szűnik meg a sebességkorlátozás, valamint 9 kilométeres villamosított vonalszakasz épül meg Lepsény és Balatonakarattya között.

A beruházás előkészítéséhez összesen 7,5 milliárd forintot fordítanak hazai forrásból.

Arról is beszámoltunk, hogy a tervezési szerződések megkötését eredetileg 2025-re, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését pedig 2026 tavaszára tervezték.

A közigazgatási és területfejlesztési minisztérium szerint ezután indulhatnak el az engedélyezési és kiviteli tervek, a szükséges engedélyek beszerzése, valamint a kivitelezéshez szükséges tenderdokumentáció összeállítása.

Balatoni körvasút: kiderült, mikor kezdődhet el az építkezés

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint még mindig zajlik a balatoni szakasz fejlesztéséről, illetve a tavat teljesen körbejárhatóvá tevő új vasútvonalról szóló megvalósíthatósági tanulmányok készítése.

Azt is közölték, hogy a balatoni körvasútról szóló terv most ért a fontos szakaszához: amennyiben a hatástanulmányok alátámasztják a beruházás előnyeit (például rövidebb menetidő, a kevesebb autós forgalom), akkor

2026-ban írják ki a közbeszerzést az előkészítési feladatokra, és az év végéig aláírhatják a tervezési szerződéseket.

2027–2029 közötti időszak lehet a részletes tervezésé és az engedélyeztetésé. A folyamat bonyolultságát jelzi, hogy a kiviteli tervek elkészítése 2,5-3 évre becsüli a minisztérium.

2030-ban pedig – ha a megfelelő források rendelkezésre állnak – kigördülhetnek az első munkagépek a beruházáshoz.

Mennyibe kerülhet a balatoni körvasút?

Korábban Móring József Attila, a Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős kormánybiztos lapunknak hangsúlyozta, hogy a balatoni körvasút ötlete már hosszú ideje napirenden van.

Az elmúlt tíz évben több, a Balaton körüli vasútfejlesztést is érintő kormányhatározat született, azonban Magyarország több fejlesztési projekthez nem férhetett hozzá az EU-s források részleges visszatartása miatt. Így a balatoni körvasút finanszírozása is bizonytalanná vált.