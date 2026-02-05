Öntik a betont, hivatalosan is elkezdődött a paksi bővítés: ötven év után új atomerőmű épül Magyarországon

Az első adag beton alaptestbe öntésével ma megkezdődött a paksi 5. atomerőműblokk reaktorépületének alapozása. Az blokk a majd két blokkból álló Paks II. Atomerőmű első egysége lesz. A létesítmény orosz technológiájú, VVER–1200 típusú, a generálkivitelező az orosz állami Roszatomhoz tartozó Atomsztrojekszport (ASZE). A beruházásra Magyarország növekvő energiaigényének kielégítése, a folyamatos, nagy mennyiségű és karbonmentes energiatermelés fenntartása miatt van szükség.

Betonöntés: Szijjártó Péter szerint Paks II. nélkül nincs rezsicsökkentés / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Úton a karbonmentes energiatermelés növelése felé

Az eseményen Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgatója a projektet csodálatosnak nevezte egyebek mellett a karbonmentes energiatermelés fenntartása szempontjából.

Kitért arra is, hogy a beruházás ellenszélben zajlik, de a munka jó példája az eltökéltségnek, az akaratnak.

A NAÜ és partneri együttműködnek ez a további, hasonló beruházások sikeres megvalósításában. Rafael Grossi felsorolta a világban máshol folyó projekteket, jelezve, hogy bízik azok sikeres megvalósításában is.

Süli János, a projekt korábbi kormánybiztosa felidézte a beruházás előzményeit, eddigi fő lépéseit. Kiemelte egyebek mellett, hogy az ország 2011-es energiastratégiája kimondta, hogy az ország energiaellátása nem képzelhető el atomenergia nélkül. A beruházásra vonatkozó kormányközi megállapodás 2014-ben született. A Paks II. projekt az ukrajnai háború kitöréséig zökkenőmentes volt, akkortól több tényező is lassította. Az idei tél is megmutatta, hogy az ország nem tud meglenni atomenergia nélkül. Ez nemcsak energiaellátási, hanem nemzetbiztonsági kérdés is. A beruházás a szuverenitásunk alapja.

Alekszej Lihacsov a projektet Magyarország számára olyan stratégiai lépésnek nevezte, amely számos meghatározó előnnyel jár majd az országnak, és előmozdítja a nemzetgazdaság fejlődését. A Roszatomnak ez a projekt is jelzi, hogy a vállalat vezető szerepet játszik az atomenergetikai iparban, amivel hozzájárul az orosz ipar fejlődéséhez. Beszélt arról hogy a Rosztom építette a működő Paksi Atomerőművet, és azt ellátja nukleáris üzemanyaggal is. Az új atomerőmű a magyar kormánynak azt a lehetőséget adja, hogy száz évre előre tervezze az energiaellátást, alacsonyan tartsa az állam árát és fenntartsa az energiaellátás biztonságát.

Az a célunk, hogy Paks II. ne a utolsó legyen a magyar–orosz atomipari együttműködésben

– közölte.