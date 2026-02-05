Deviza
üzlet
bezárás
CCC
kiárusítás

Kiárusítást jelentett be egy magyar üzletlánc

Kiárusítást jelentettek be az egyik magyarországi CCC üzlet, mivel a boltot bezárják. Az üzlet Budapesten, a Corvin Plázában található, és február 15-én zár be, ezért a bolti árukészletet egy promóció keretében kiárusítják. A CCC üzlet megújulást követően, várhatóan májusban újranyit.
VG
2026.02.05, 15:16

Bezár a Budapesten, a Corvin-negyedben, a Corvin Plázában működő CCC üzlet. A cipőkereskedelmi üzletben kiárusítást hirdettek számol be arról az Origo.

A CCC visszatér a budapesti Westendbe, újranyitja ott található üzletét (illusztráció)
Bezár a Corvin-negyedben található CCC üzlet (képünk illusztráció)
Fotó: CCC

CCC: májusig kell nélkülözni az üzletet a Corvin-negyedben

A lap helyszínen szerzett értesülései szerint az Origo a helyszínen megtudta, hogy a bolt még februárban, várhatóan 15-én lehúzza a rolót, és hosszabb ideig nem is nyit ki újra. Ennek oka az üzlet átalakítása. 

A bolt várhatóan május folyamán nyit ki újra.

A CCC a boltbezáráshoz kapcsolódóan promóciót hirdetett. Ennek értelmében valamennyi termékre 50 százalékos árkedvezményt biztosítanak, feltéve, hogy a vásárlás értéke eléri a 9000 forintot.

Nem ez az első üzletbezárás majd újranyitás a CCC esetében. Miként a Világgazdaság oldalán akkor megírtuk, tavaly augusztusban a szintén Budapesten található WestEnd Bevásárlóközpontban nyitott újra üzletük.

A CCC Csoport az egyik legnagyobb európai vállalat a lábbeli és ruházati kiskereskedelmi szegmensben.

Mind hagyományos bolti (kb. 1200 üzlettel rendelkeznek Európa-szerte), mind online értékesítésük jelentős, amit több márkanév alatt bonyolítanak.

A CCC Csoport által közzétett adatok szerint 2025 második negyedévében történetének eddigi legmagasabb negyedéves EBITDA-ját érte el, 481 millió zlotyit. A bevételnövekedés éves összehasonlításban 11 százalék volt.  

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

