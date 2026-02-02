Deviza
Újabb látványos szakaszában hazánk egyik legjelentősebb vasútfejlesztési projektje: megmozdul egy híd Kelenföldön, aztán fényárba borul – videó!

Megkezdődött Budapest egyik legnagyobb közlekedésfejlesztésének újabb szakasza, amiben a helyükre tolják a Bartók Béla út feletti új, négyvágányos vasúti híd szerkezeti elemeit. A kétszer kétvágányos acélhidat különleges mérnöki megoldással helyezik el. A beruházás a Déli Körvasút II. ütemének részeként valósul meg és jelentősen növeli a fővárosi vasúti közlekedés kapacitását.
VG
2026.02.02, 15:19
Frissítve: 2026.02.02, 15:19

Ismét fontos szakaszhoz érkezett a Déli Körvasút II. ütemének építése: megkezdődött a Bartók Béla úti külön szintű közúti-vasúti átjáróban az újonnan összeszerelt kétszer kétvágányos acélhíd első szerkezeti elemének a betolása. Magyarországon az első kétvágányos „network” hálós hídszerkezet a forgalom jelentősebb zavartatása nélkül kerül a helyére. A Déli Körvasút II. ütemének építése hazai, illetve részben IKOP PLUSZ forrásból valósul meg – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium hétfőn.

HZ_17559 A beruházás a Déli Körvasút II. ütemének részeként valósul meg és jelentősen növeli a fővárosi vasúti közlekedés kapacitását.
A beruházás a Déli Körvasút II. ütemének részeként valósul meg és jelentősen növeli a fővárosi vasúti közlekedés kapacitását / Fotó: Havran Zoltán

A Bartók Béla úti csomópontban a Déli Körvasúton a jelenlegi két vágány helyett négy vágány ível majd át a közút és a villamosvágány felett. A támaszközt 15–15 méterrel megnövelik, amivel az mintegy 90 méteressé válik a korábbi 60 méteresről. Ezért a jelenleg betolásra kerülő híd a végleges elhelyezésétől északra, ideiglenes hídfőre kerül beépítésre, ahol átmenetileg biztosítja a vasúti forgalom folytonosságát. A meglévő híd elbontását és a déli oldali al- és felszerkezet elkészültét követően válik lehetővé, hogy az északi híd keresztbetolással a végleges helyére kerüljön a szintén új déli mellé. A teljes kiépítés után az ideiglenes hídfők el lesznek bontva, így mindkét híd a végleges kétvágányú állapotban üzemel.

Az új, négyvágányos műtárgy Magyarország első kétvágányos „network” hálós vasúti hídja lesz, amely nemcsak szerkezeti bravúr, hanem vizuális élményt is nyújt – este díszkivilágítással ragyog majd.

A készülő első kétvágányos híd felszerkezete több mint húsz szállítási egységben érkezett a szerelőtérre, amelyek között 30 tonnát meghaladó tömegű elemek is voltak. A szerkezet tolásához ennél a műtárgynál is tolócsőrt alkalmaz a kivitelező. Ez meghosszabbítja a hídszerkezetet, lehetővé téve, hogy nagyobb távolságra épüljenek ki az ideiglenes támaszok, miközben a szerkezet megőrzi merevségét és stabilitását. Ennek a betolási technológiának a lényege, hogy a hídszerkezet egyben, a közúti, villamos, gyalogos és kerékpáros forgalom jelentősebb zavartatása, a forgalom megállítása nélkül kerül a helyére. A híd betolása a szerelőtérre fektetett tológerenda, a végleges, illetve a toláshoz szükséges ideiglenes támaszok segítségével történik.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában az elmúlt 100 év legjelentősebb budapesti vasútfejlesztése zajlik. A Budapest–Kelenföld és Ferencváros vasútvonalszakasz kapacitásbővítésének építési munkáit magába foglaló Déli Körvasút II. ütem beruházás vissza nem térítendő európai uniós támogatásból és hazai forrásból valósul meg.

Képeken a második Gubacsi úti vasúti híd betolása
Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet
1/10
Képeken a második Gubacsi úti vasúti híd betolása

A vasúti kapacitásbővítés részeként kettő új vasúti megállóhely is létesül a Déli Körvasút Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszán, Közvágóhíd és Nádorkert térségében. Hét helyszínen épülnek vasúti műtárgyak. A kettő helyett három, illetve négy vágány létrehozása és az új megállók építése jelentősen megnöveli a vasút elővárosi és városi teljesítőképességét, miközben a csökkentett zajkibocsátású, korszerűbb vasúti infrastruktúra, a nyílászárók cseréje lehetővé teszi, hogy a beruházás környezetében élők számára a fejlesztés javítsa lakókörnyezetük nyugalmát.

A Déli Körvasút fejlesztése nemcsak egy jelentős közlekedési beruházás Budapesten, ennél sokkal több: egy komplex, XXI. századi városfejlesztés, amelynek keretében jelentős zöldfolyosó jön létre a Dunától a budai hegyekig. Az új zöldfelületek javítják a levegő minőségét és enyhítenek a belvárosi környezet hőterhelésén is, azaz élhetőbbé teszik a környezetet.

A beruházás eredményeként a vasút gyors, kényelmes és fenntartható alternatívává válik a dél-budapesti agglomeráció és a város közötti közlekedésben, így jelentősen csökkentheti a gépjárműforgalmat is. A cél, hogy a Déli Körvasút Budapest és agglomerációja számára gyorsabb, megbízhatóbb, fenntarthatóbb és környezetbarát közlekedési lehetőséget biztosítson, miközben országos és nemzetközi vasúti kapcsolatok hatékonyságát is jelentősen javítja.


 

