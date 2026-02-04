Deviza
Déli Körvasút
híd
vasút
Bartók Béla út
déli körvasút
fejlesztés

Rendkívül látványos szakaszába ért a Déli Körvasút fejlesztési projekt - videón mutatjuk

A múlt héten a Gubacsi útnál végrehajtott hídbetolás után a hét elején elkezdődött a Bartók Béla úti új vasúti híd betolása is. Ez a Déli Körvasút talán leglátványosabb eleme, a kivitelezés Magyarországon korábban nem alkalmazott megoldásokra épül.
Világgazdaság
2026.02.04., 18:16
Fotó: Magyar Építők

Az Építési és Közlekedési Minisztérium átfogó beruházásában zajló fejlesztés, a Déli Körvasút II. ütemében a Ferencvárosi és a Kelenföldi pályaudvar között három-, illetve négyvágányosra bővül a vasút a V-Híd Zrt. generálkivitelezésében. Pesten kettő, míg Budán öt helyszínen épülnek és újulnak meg a vasúti hidak – számolt be az Origo.

Déli Körvasút
Látványos szakaszához ért a Déli Körvasút projekt / Fotó: Magyar Építők

A Karolina útnál zajlanak a Déli Körvasút fejlesztési munkálatai

Közülük most a Karolina úti csomópont került a fókuszba: itt a Bartók Béla út felett két kétvágányos acélszerkezetű hidat építenek, kiváltva a régi átjárót. Jelenleg az első új híd betolása zajlik.

Cél, hogy a Bartók Béla úti csomópontban a Déli Körvasúton a jelenlegi két vágány helyett négy vágány íveljen majd át a közút és a villamosvágány felett

– írta meg a Magyar Építők.

Az új, négyvágányos műtárgy Magyarország első kétvágányos „network” hálós vasúti hídja lesz, amely nemcsak szerkezeti bravúr, hanem vizuális élményt is nyújt – este díszkivilágítással ragyog majd.

A networkrendszer egyik lényegi előnye, hogy a ferde hálós szerkezet nagyobb terhet képes viselni, nagyobb közöket tud áthidalni kisebb hídtömeg mellett. Ezáltal az új híd a 22,5 tonna vasúti tengelyterhelést is lehetővé teszi majd. 

Az átjáró így megfelel az EU vasúti törzshálózati folyosóira és katonai mobilitási hálózatára vonatkozó előírásainak is.

A Déli Körvasút fejlesztésének köszönhetően a telített fejpályaudvarok érintése nélkül tudnak majd az ingázók a közösségi közlekedésre átszállni. Így naponta 60 ezer autóval lesz csökkenthető a zsúfoltság a fővárosi utakon, és sok ezer tonnával csökken az üvegházhatáshoz hozzájáruló szén-dioxid-kibocsátás is. További részleteket ide kattintva olvashat.


 

Ajánlott videók

Továbbiak
