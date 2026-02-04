Deviza
Nem verték nagydobra: új Duna-híd épül Magyarországon közvetlenül a szlovák határnál – végre megindult az építkezés, ez teljesen más, mint Mohácsnál

Lendületet vett a Szigetközt és a Csallóközt összekötő Duna-híd építése, miután mindkét oldalon sikerült további forrásokat biztosítani a projekthez. A mederhíd kivitelezése már zajlik.
VG
2026.02.04, 06:28

A Dunakiliti és Doborgazt összekötő, gyalogosoknak, és kerékpárosoknak tervezett Duna-híd kivitelezése mindkét oldalon folytatódik, miután magyar és szlovák részről is sikerült további forrásokat biztosítani a projekthez. A beruházás célja, hogy a határ menti, eddig nehezen elérhető települések között közvetlen kapcsolat jöjjön létre, elsősorban a helyi lakosok és a turizmus igényeit kiszolgálva – írja a Kisalföld.

Nem verték nagydobra: új Duna-híd épül Magyarországon közvetlenül a szlovák határnál Dunakiliti és Doborgaz között
Zajlanak a munkálatok / Fotó:  Mészely réka, Kisalföld

A két ország kormánya 2018 decemberében írta alá a megállapodást, amely 2019 májusában lépett hatályba. Az eredeti tervek szerint a híd 2023 végére készült volna el, ám a munkálatok többször is elakadtak. A támogatási szerződést 2024 júniusában módosították, az új befejezési határidő 2027. február 15 lett

A magyar oldalon már korábban elkészült az öt hídpillér, valamint a duzzasztómű és a híd közötti, mintegy 506 méteres gyalogos- és kerékpáros út egyes elemei (fagyvédő réteg, vízelvezető árok). A közös mederhíd kivitelezésére vonatkozó közbeszerzést a szlovák fél bonyolította le, az új vállalkozói szerződést 2025 májusában írták alá a korábbi eljárások elhúzódása után.

A mederhíd műszaki terveit 2025 októberében nyújtották be, és novemberben meg is kapták a szükséges hatósági jóváhagyást a Budapest Fővárosi Kormányhivataltól. A szlovák oldalon a cölöpözési munkák már megkezdődtek a 8-9. támaszoknál, a projekt műszaki készültsége jelenleg mintegy 8 százalékos.

A hídfő és a kapcsolódó munkaterületek átadás-átvétele 2024-ben megtörtént mindkét oldalon.A kivitelezést a szlovák partner által kijelölt vezető mérnök felügyeli. A beruházók szerint a híd – ha minden a tervek szerint halad – még az idei év végére elkészülhet.

Dunakiliti polgármestere, Kovács Andorné pozitívan értékelte a fejleményeket: örömét fejezte ki amiatt, hogy a híd lehetővé teszi a szomszédos szlovákiai településekkel való könnyebb kapcsolattartást, várhatóan növeli a turizmust és a helyi bevételeket.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a híd igazi hasznát csak akkor fejtik ki, ha a kerékpárút is kiépül Mosonmagyaróvár felé – erre már létezik terv, forrás azonban még nem áll rendelkezésre. Rajka irányába szintén folyamatban vannak a tervezési munkák a Versenyképes Járások Program keretében. A polgármester szerint a híd nemcsak országokat és embereket, hanem kultúrákat is összeköt, hozzájárulva a térség fejlődéséhez és erősödéséhez.

Különleges fotókon a Déli körvasút építése: egy újabb híd került a helyére
A projekt egy újabb, jelentős állomáshoz érkezett: a Déli körvasút II. ütemében a Bartók Béla út felett két darab kétvágányos acélszerkezetű hidat építenek. Látványos képeken a Bartók Béla úti hídbetolás.

