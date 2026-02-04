Stratégiailag kiemelt jelentőségű lett a Bászna Gabona Zrt. felszámolása, gyorsabban juthatnak a pénzükhöz a megkárosított gazdák.

Egy új rendelet értelmében a Bászna Gabona Zrt. esetében a csődtörvény stratégiai felszámolásokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A kabinet döntését agrárpolitikai és gazdasági szempontokkal indokolta, kiemelve, hogy a rendezett eljárás kiemelt gazdaságpolitikai érdek – jelent meg a Magyar Közlönyben.

A hazai agrárium jelentős részét a gabonatermelés adja / Fotó: Bujdos Tibor

Stratégiai jelentőségű ügy a gabonacég fizetésképtelensége

Az intézkedés előzményeként január közepén a kormány és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) bejelentette, hogy a Bászna Gabona Zrt. fizetésképtelensége miatt bajba került termelők kártalanításban részesülhetnek.

A NAK tájékoztatása szerint Papp Zsolt, a kamara elnöke már januárban egyeztetéseket folytatott kormányzati szereplőkkel az érintettek ügyében, miközben a szervezet tájékoztatási kampányt indított, és megkezdte a károsult termelők adatainak összegyűjtését, hogy továbbítsa a kormányzatnak.

Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán azt közölte, újabb fontos döntés született a Bászna Gabona Zrt. ügyében.

Állami kárrendezést ajánlottak

A felajánlott állami kárrendezés célja, hogy a gazdák mielőbb hozzájussanak jogos követeléseikhez, és ne kerüljenek olyan likviditási helyzetbe, amely veszélyeztetné a következő termelési ciklus munkálatainak megkezdését.

A folyamat lebonyolításáért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felel, a kifizetésekre a Magyar Államkincstár közreműködésével kerül sor.

A kérelmeket azok a természetes személyek, kis- és mikrovállalkozások nyújthatják be, akiknek többek között a gabona termelésével, szállításával és tárolásával kapcsolatban van követelésük a társasággal szemben. Erre a rendelet hatálybalépésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A határidőn túl benyújtott kérelmeket automatikusan elutasítják.

A kárigényeket kizárólag személyesen lehet benyújtani a kijelölt ügyintéző irodákban.

Stratégiai jelentőségűre emelkedett az ügy

A kormány stratégia kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a kelet-magyarországi gabonacég felszámolását. Ez nem jogi apróság. Ez azt jelenti, hogy az eljárás állami felszámoló kezébe kerül, és jóval gyorsabban haladhat tovább az ügy megoldása – magyarázta az agrárminiszter.

A cél világos: a gazdák és a kis- és közepes vállalkozások mielőbb hozzájussanak a pénzükhöz, és ne kerüljenek likviditási válságba amiatt, hogy a cég csődbe ment. A tisztes munka árát meg kell fizetni, ez becsület dolga és törvényi kötelezettség is. Ennek eleget is fogunk tenni

– mondta Nagy István, majd hozzátette: a kormány már korábban is egyértelművé tette, nem engedi, hogy egy felelőtlen gazdálkodás miatt a terményüket beszállító gazdák munkája kárba vesszen, vagy a következő termelési ciklus veszélybe kerüljön. „A termelők megélhetése és a szükséges mezőgazdasági munkálatok biztosítása érdekében méltányossági alapú, rendkívüli kárrendezést nyújtunk, így mind a gabonát beszállító, mind a bérmunkát végző, valamint az előleget fizető és bértároló természetes személyek és kkv-knak minősülő kis és mikrovállalkozások hozzájuthatnak a jogos követelésükhöz.

Hova és mikor kell benyújtani a kárrendezési kérelmet?

A kárrendezés iránti kérelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához kell benyújtani február 26-ig. Február 4-ig már 236 gazdálkodó jelentette be a kárigényét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál mintegy 3,2 milliárd forint összegben.

Ők 20 kivételével mind olyan kisgazdálkodók, akiket 20 millió forintnál alacsonyabb összegben károsított meg a Bászna Zrt., amiből jól látszik, hogy a munkájukhoz mennyire nélkülözhetetlen segítség az állami helytállás

– mutatott rá az agrárminiszter, majd hozzátette: a nagyobb vállalkozások számára a felszámolási eljárásban való bejelentkezés ad lehetőséget a megtérülésre. Ezt a most kihirdetett stratégiai kiemelés fogja megkönnyíteni, ami gyorsabb ügyintézést és nagyobb állami kontrollt jelent. A gazdák, ahogy eddig, úgy ezután is, mindig számíthatnak a nemzeti kormányra.