Deviza
Ganz Hajó-és Darugyár
Népsziget
beruházás

Vidámpark épülhet az egykori Ganz Hajógyár helyén

Arie Yom-Tov ingatlanmogul lánya, a huszonéves díjlovas, Yom-Tov Jázmin közel 2,9 milliárd forintért vásárolná meg a Népsziget XIII. kerületi, több mint 8 hektáros területét, ahol a tervek szerint vidámparkot létesítene. A szórakoztató park pontos helyszíne nagy valószínűséggel az egykori Ganz Hajógyár lenne, amely Budapest egyik legkülönlegesebb ipartörténeti helyszíne.
VG
2026.02.03, 09:44

Az érintett 8 hektáros terület ipari és mezőgazdasági (erdő) besorolású részeket is magában foglal, és korábban a mára megszűnt Ganz Sziget Hajó-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Kft. telephelyeként működött. Amennyiben senki nem él az elővásárlási jogával, úgy az eladó, dr. Horváth Mihály Gábor közel 2,9 milliárd forintot kapna az ingatlanért – számolt be róla az Építészfórum

Nagyteljesítményű daru az egykori Ganz-MÁVAG Magyar Daru- és Hajógyár Angyalföldi Gyáregységénél, az Újpesti öbölben. MTVA/Bizományosi: Róka László
Nagyteljesítményű daru az egykori Ganz-MÁVAG Magyar Daru- és Hajógyár Angyalföldi Gyáregységénél, az Újpesti öbölben.  MTVA/Bizományosi: Róka László

A Ganz hajógyár épületegyüttese Budapest egyik legkülönlegesebb ipartörténeti helyszíne 

A szerződés alapján az ingatlanon álló épületek romos, bontandó állapotban vannak, ugyanakkor több közülük műemléki, illetve helyi örökségvédelem alatt áll. A leendő tulajdonos vállalta az ezekhez kapcsolódó karbantartási kötelezettségeket is. A családnak nem ez az első befektetése Magyarországon: Arie Yom-Tov volt az, aki a Gozsdu-udvart is megálmodta. A szigetrészen szórakoztató jellegű beruházást terveznek. Nehezítő tényező azonban, hogy a Népsziget érintett részének állapotáról Újpest önkormányzatának honlapján elérhető egy 2017-es dokumentum, amely szerint a zöldfelületi arány a funkciót figyelembe véve jelentős, mintegy 40 százalékos, az egykori ipari tevékenységek miatt pedig a terület – különösen a volt Ganz-gyár és a MAHART Hajójavító telkei – potenciálisan szennyezettként kezelendők.

Újpesten ugyanis még 1994-ben is készültek hajók.

A Ganz Hajógyár valaha a magyar mérnöki teljesítmény csúcsa volt: az 1906-tól Ganz Danubius Hajó és Darugyár majd 1911-től a második világháború végéig Ganz és Társa Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár néven működő újpesti üzemben jelentős hadihajóépítések folytak, és még egy külön torpedóműhelyt is építettek. A fiumei hajógyárban épített tengeri hadijárművek és tengeralattjárók gépi berendezései is itt készültek, így közös projekt volt a korabeli legmodernebb csatahajó, a 20.000 lóerős Szent István is. Az óbudaihoz hasonlóan, a németek a második világháború alatt hadiüzemmé nyilvánították az újpesti hajógyárat is. 

image

1944-ben a Margit híd felrobbantásakor Scharbert Gyula, a gyár igazgató mérnöke felismerte, hogy a háború utáni újjáépítésekhez az úszódaru nagyon keresett lesz, és a gyors tervezésnek köszönhetően hazánk évtizedekig játszott vezető szerepet játszott az úszódaruk építésében. 

A világ minden táján keresett volt a magyar úszódaru, amelyből rengeteg jutott a volt Szovjetuniónak is, hiszen a háborút követő években ez üzem is kényszerű részt vállalt a "jóvátételből". 

1962-ben az összes jelentős hajógyárat – a Ganz mellett az óbudait, a vácit és a balatonfüredit is – egybeolvasztották, és létrejött a mintegy 7 ezer munkást foglalkoztató Magyar Hajó- és Darugyár. Ez az ország legjelentősebb vállalata lett, Ganz márkájú termékeit világszerte ismerték, és a Szovjetunió illetve a volt NSZK részére teljesített megrendeléseket. A rendszerváltáskor már haldokló nehézipar alól a hajógyártás sem volt kivétel, a kilencvenes évekre pedig teljesen elvesztette jelentőségét.

A Népsziget egyike Magyarország legnépszerűbb urbexhelyeinek

A Hajógyári-sziget hajdani iparvárosából mára szinte csak rozsda, gaz és törmelék maradt – számolt be róla a Veol, a szerkezete azonban ma is lenyűgöző:

image
image
image

Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa a Ganz Hajógyár jelenlegi állapotáról készült videót.
 

 

