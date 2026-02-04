Deviza
Segítséget kapnak az elakadt napelemes pályázatok – két módon is elkerülhető, hogy súlyos pénzeket fizessünk

Több tényező is akadályozza a lakossági napelemes pályázatok nyerteseit abban, hogy határidőre megvalósítsák a támogatással tervezett beruházásukat. Ha kicsúsznak a határidőből, vissza kel fizetniük a támogatást. Úgy tűnik, most segítséget kapnak.
VG
2026.02.04., 18:50
Fotó: Energiaügyi Minisztérium / Facebook

Ígéretes megbeszélést folytatott a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) illetékese szerdán a döntéshozókkal a folyamatban lévő, de adminisztratív okokból veszélybe került lakossági napelemes pályázatok elbírásának felgyorsításáról. A tét nagy: ha nem készül el határidőre a beruházás, ugrik a beruházáshoz felvett támogatás.

határidő
Esélyessé vált a kivitelezési határidő tartása / Fotó: Anatolij Gleb / Shutterstock

A késlekedésnek két fő oka van. Egy adminisztrációs változás miatt két hónapig szünetelt az RRF-621 számú kiírásban azon pályázatok elbírálása, amelyek esetében a pályázat nyertese kénytelen volt kivitelezőt váltani. A váltás jellemzően a kivitelező visszalépése, megszűnése miatt vált szükségessé. A másik csúszást az okozza, hogy egyes napelem-telepítések miatt a hálózati elosztótársaságnál (DSO) fázisbővítésre van szükség, és magánál a DSO-nál tart hónapokig, de néha egy évig is az ilyen igény elbírálása. 

„Mindkét esetben sikerült előrelépnünk hatóságnál” – válaszolt a Világgazdaságnak  Szilágyi László, a szövetség elnökhelyettese. A tárgyalófelek egyrészt megígérték, hogy felveszik a kapcsolatot a DSO-kal, megkérve őket arra, hogy vegyék előre az említett pályázathoz kapcsolódóan beérkezett hálózati csatlakozási igényeket. Az MNNSZ-t arra kérték, hogy ehhez gyűjtsék ki, konkrétan mely csatlakozási igényekről van szó.

A pályázatra egyébként mintegy 33 ezer kérelem érkezett be, ebből 23 ezer már teljesült.

Érkezik a segítség, de az elbírálás egyedi

A kivitelezőváltás engedélyezésének felgyorsítása Szilágyi László magyarázata szerint egy gördülékenyebb és egy bonyolultabb módon történik.

  • A helyzet akkor egyszerűbb, ha a régi kivitelező még nem vett fel előleget, és nem látott hozzá a munkához, mert ekkor átláthatóbb a projekt pénzügyi állapota. Ilyenkor a hatóság (az NGM-en keresztül) külső pénzügyi forrással segíti a munka indítását. Bár e támogatás nem alapértelmezés, eddig minden esetben megítélték a pénzt. Minden egyes eset elbírálása egyedi.
  • Körülményesebb a támogatás megítélése – ezzel a projekt újraindítása –, ha a leköszönt kivitelező már felvett előleget, beszerzett anyagot és valameddig eljutott a napelem telepítésében. Ekkor ugyanis fel kell mérni, hogy pontosan milyen hátralévő munkáért mekkora támogatással kell megsegíteni a pályázót.

Mellesleg vannak olyan pályázók, akik kénytelen voltak kivitelezőt váltani, de még nem kezdték el a váltás engedélyeztetését. Szilágyi László ezért figyelmeztetett: nekik is mielőbb ki kell tölteniük a váltást engedélyeztető űrlapot.

Közel a határidő

A beruházásokat 2026. március 31-ig kell megvalósítani. A fenti intézkedések révén a határidő tartható. Szélső esetben nem kizárt a határidő meghosszabbítása sem, de az elsődleges feladat most az, hogy a maga posztján mindenki a leggyorsabban tegye meg, amit szükséges. Ugyanakkor a DSO-knak sem könnyű: az Otthoni Energiatároló Program elindulásával várhatóan több százezer új igény jelenik meg náluk, további adminisztratív torlódásokat előrevetítve.

