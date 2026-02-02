Pezseg a magyar gazdaság: javult a háztartások pénzügyi hangulata, az inflációs félelmek is stagnálnak – egyre jobban látszik az Otthon Start hatása

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss felmérése szerint a háztartások optimistábban tekintenek saját anyagi helyzetükre, míg az inflációs várakozások nem csökkennek tovább. Eközben pedig rekordmagasan áll a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya az Otthon Start program hatására.

A magyar háztartások bizalma növekszik, különösen a nyugdíjas korú főkeresővel rendelkező családok körében / Fotó: Shutterstock

Egyre optimistábbak a magyar háztartások

Az MNB negyedéves lakossági megtakarítási felmérése szerint a háztartások egy éve folyamatosan kevésbé pesszimisták saját anyagi helyzetükkel kapcsolatban:

a nyugdíjas korú főkeresővel rendelkező háztartásoknál a rosszabb helyzetre számítók aránya 5 százalékponttal, 48 százalékra csökkent;

míg a munkaképes korú főkeresővel rendelkező családoknál 31 százalékra mérséklődött a pesszimizmus.

Ezzel szemben a jobban teljesítő évet várók aránya 2 százalékponttal, 23 százalékra emelkedett.

Az inflációs várakozások előző csökkenése megállt: az egy évre előretekintő medián 8,2 százalékra nőtt a szeptemberi 7,6 százalékról, a két évre előretekintő várakozások pedig 7,9 százalékra emelkedtek. Mindkét érték meghaladja az MNB inflációs célszintjét. Az egy évre előretekintő forint–euró árfolyam-várakozások mediánja 386 forint/euróra csökkent, tükrözve a forint negyedik negyedévi erősödését.

A lakosság hitelfelvételi kedve rekordszintre emelkedett az Otthon Start program hatására. A jelzáloghitelt felvenni szándékozók aránya a bármilyen hitelt tervezőkét is hároméves csúcsra tolta. Ezzel párhuzamosan az ingatlantulajdonosok 7 százaléka tervez ingatlaneladást, főként újlakás-vásárlás céljából. Az eladásból származó bevétel 11 százalékát állampapírba fektetnék.

A pénzügyi vagyon növekedésével párhuzamosan az állampapír-tulajdonosok aránya is nőtt. A megtakarítók legkedvezőbb tulajdonságként a konstrukció adó- és kockázatmentességét említik, ami a biztonságos befektetések iránti növekvő igényt jelzi.