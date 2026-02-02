Deviza
EUR/HUF381,1 +0,04% USD/HUF321,65 +0,03% GBP/HUF440,33 +0,13% CHF/HUF414,42 -0,29% PLN/HUF90,38 -0,03% RON/HUF74,79 +0,01% CZK/HUF15,69 +0,16% EUR/HUF381,1 +0,04% USD/HUF321,65 +0,03% GBP/HUF440,33 +0,13% CHF/HUF414,42 -0,29% PLN/HUF90,38 -0,03% RON/HUF74,79 +0,01% CZK/HUF15,69 +0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 108,3 -0,56% MTELEKOM2 005 +0,35% MOL3 864 -1,71% OTP40 430 -0,27% RICHTER10 820 +0,46% OPUS550 0% ANY7 460 -2,68% AUTOWALLIS162,5 -0,31% WABERERS5 380 0% BUMIX10 050,41 -1,64% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 665,63 -0,37% BUX128 108,3 -0,56% MTELEKOM2 005 +0,35% MOL3 864 -1,71% OTP40 430 -0,27% RICHTER10 820 +0,46% OPUS550 0% ANY7 460 -2,68% AUTOWALLIS162,5 -0,31% WABERERS5 380 0% BUMIX10 050,41 -1,64% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 665,63 -0,37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
European,Flags,Flap,In,The,Wind,Outside,Eu,Headquarters,In európai gazdaság Európai Unió, Európai Bizottság, Brüsszel, EU safe
pályázat
regisztráció
brüsszel
hun - ren magyar kutatási hálózat
támogatás

Brüsszel beismerést tett, vége az időhúzásnak: átírják a számokat, újra jöhetnek Magyarországra az uniós források

Az Európai Bizottság illetékes szerve lehetővé tette, hogy a Hun-Ren Magyar Kutatási Hálózat kutatási intézményei folyamatosan részt vehessenek az uniós pályázatokon. A döntésre a kormány és a Hun-Ren közös erőfeszítései nyomán került sor.
VG
2026.02.02., 13:20
Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A Hun-Ren Magyar Kutatási Hálózat hivatalos értesítést kapott az Európai Bizottságtól, amely szerint a hálózat jogi átalakulásának elismeréseként az önálló jogi személy Hun-Ren kutatási intézmények igényelhetik az uniós kutatási és innovációs pályázatokhoz szükséges partnerazonosítókat (Participant Identification Code – PIC) – írja közleményében a Hun-Ren.

Hun-Ren
Közelebb kerültek a Hun-Ren intézményei az uniós pályázatokhoz / Fotó:  Hun-Ren Magyar Kutatási Hálózat / Facebook

A Hun-Ren és 15 kutatási intézménye a 2025. októberi jogi átalakulása után – a Hun-Ren törvény értelmében – kezdeményezte az Európai Bizottság Central Validation Service-nél (CVS) az uniós pályázatokban való részvételt biztosító jogi azonosítói módosítását és pályázati jogosultsága megerősítését. Bár a döntés hosszabb időt vett igénybe a vártnál, a Hun-Ren intenzív egyeztetéseinek eredményeként megérkezett a bizottság egyértelmű válasza: az új jogi formában működő Hun-Ren kutatási intézmények jogosultak az uniós pályázatokhoz szükséges azonosítókra (PIC), és megkezdhetik azok igénylését. A Hun-Ren vezetése arra kérte intézményeit, hogy mihamarabb regisztráljanak az új PIC-számokra, és ehhez minden szakmai segítséget és támogatást megad.

Önálló pályázati jogosultság

Brüsszel tehát elismerte a kutatási intézmények önálló jogi személyiségét és az eddigihez hasonló, önálló pályázati jogosultságát. Az Európai Bizottság által ideiglenesen blokkolt PIC regisztrációs számokat így – egy adminisztratív folyamat keretében – újak váltják fel. A bizottság ígérete szerint ez a megoldás garantálja, hogy a folyamatban lévő pályázatok zavartalanul folytatódhassanak, és a kutatási intézmények új pályázatokon is részt vehessenek. A hivatalos tájékoztatóban a technikai módosítások lépéseit is részletesen ismertették, és biztosították a folyamat támogatását.

Az elmúlt hetekben a Hun-Ren elsődleges célja volt, hogy megállapodjon az Európai Bizottsággal, biztosítva

  • a zajló uniós kutatási programok zavartalan folytatását,
  • újakban való részvételt,
  • valamint választ találva a magyar kutatói közösségben felmerülő bizonytalanságokra.

A Hun-Ren bízik abban, hogy a kutatási intézmények önálló új pályázati azonosítóit a szokásos validációs eljárásrend szerint a bizottság mihamarabb jóváhagyja. Ez teljes összhangban van a hazai jogszabályi környezettel, tiszteletben tartja a kutatási intézmények jogi önállóságát, és hosszú távon kiszámítható, jogbiztonságot nyújtó működési keretet jelent a Hun-Ren teljes kutatói hálózata számára az uniós pályázati rendszerben való részvételhez.

Készül az átállásra a Hun-Ren

A Hun-Ren a következő időszakban az átállás zökkenőmentes lebonyolítására koncentrál. A megújult kutatási hálózat a magyar tudományos ökoszisztéma zászlóshajója, amelyben minden intézményben kiváló és elkötelezett kutatók dolgoznak a tudományos eredmények és kiválóság erősítésén – olvasható a közleményben. A Hun-Ren célja egy nyitott, modern és globálisan integrált magyar kutatási hálózat működtetése, amely aktív szereplője a tudományos és innovációs célok megvalósításának, és a kutatás minden szintjén kiaknázza a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Irán

Támadás helyett inkább tárgyal Donald Trump: eltűnt a geopolitikai kockázat, szabadesésben az olajár

Megdöbbentő mértékben lettek olcsóbbak az energiahordozók, miután enyhülni látszik az amerikai-iráni feszültség.
8 perc
LaLiga

Pénzt fizet a besúgásért a helyi futballszövetség: közel húszezer forintos jutalom jár az illegálisan meccset adó kocsmák feljelentéséért

A spanyol labdarúgó-szövetség közvetlen anyagi ösztönzővel vonja be a szurkolókat a kalózközvetítések elleni küzdelembe.
2 perc
regisztráció

Brüsszel beismerést tett, vége az időhúzásnak: átírják a számokat, újra jöhetnek Magyarországra az uniós források

A kutatóintézeteknek mielőbb regisztrálniuk kell.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu