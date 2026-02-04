Bombahír: ezer éve nem történt olyan a magyar inflációval, mint ami most készül – Varga Mihályéknak muszáj lesz lépniük, kamatot vághat a Magyar Nemzeti Bank
"Ezer százalékosra borítékolható, három százalék alá megy az infláció januárban, sőt, inkább az lesz a kérdés, hogy becsúszik-e 2 százalék alá" – ezt mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Február 12- én közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a januári inflációs adatokat, de már most kezd kirajzolódni, hogy az év elején milyen alapfolyamatok mozgatták a fogyasztói árszínvonal alakulását. A forint az elmúlt hónapokban számottevően erősödött az euróval szemben, miközben a globális élelmiszerárak is lefelé indultak. Mindezek következtében fokozatosan gyengül az importált infláció hatása, ami érezhetően mérsékli az árnyomást a gazdaságban. Tavaly decemberben 3,3 százalék volt a fogyasztói árindex, igaz, ez főként a bázishatások és az árrésstopok eredménye, mintsem fundamentális tényezőké. Mindenesetre az infláció Magyarországon várhatóan egyre szebb képet mutathat a kövektező hónapokban.
Bombahír: ötéves mélyponton lehet az infláció Magyarországon – szinte biztosan kamatot vág a Magyar Nemzeti Bank februárban
Az év eleji árvárakozások döntően meghatározzák az adott évi inflációs folyamatokat, amit a Magyar Nemzeti Bank részéről is kiemelt figyelem övez. Nagyon sok vállalat ilyenkor dönt az áremelésekről, mivel a béremelések, beszállítói árak és üzleti tervek többsége januárban frissül. Ha a cégek azt várják, hogy magas lesz az infláció, akkor előre emelnek árat, még akkor is, ha a tényleges költségek csak később jelennének meg.
Virovácz Péter ugyanakkor arra hívta fel figyelmet, decemberi infláció gyanúsan magas volt, olyan áremelések történhettek, amely kifejezetten szokatlanok az év végén. Ezt legfőképpen a szolgáltatószektorban lehetett tapasztalni, ahol utoljára 2022-ben történt hasonlóan magas havi átárazás. Az elemző azonban elképzelhetőnek tartja, hogy valójában a vállalatok jelentős része januárról előrehozta az áremelését decemberre. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ott vannak az árrésstopok is, amelyek mintegy másfél százalékponttal csökkentik még mindig az inflációt.
Ha mindezeket beveszem egy kalap alá, ebből egyértelműnek tűnik, hogy historikus átárazási számot kellene látnunk januárban és februárban. Nem egy fél vagy egy százalékost, hanem a nullához közelít
– mondta az elemző. Tavaly ez például januárban másfél százalék volt, előtte 0,7 százalék. Ő egyelőre 0,4 százalékos átárazással számol, amivel szerinte könnyen lehet, hogy 2 százalék közelében lesz a inflációs ráta januárban.
„Nem akarok nagyot mondani, de nagy magabiztossággal mondhatom, 2-2,5 százalék közé fog becsúszni januárban, és innen megyünk lejjebb. Februárban a magas bázis hatására simán lehet 1,5-2 százalékos a ráta.”
Ha valóban így lesz, az több éves mélypont jelenthet a hazai inflációban: utoljára 2021 janurjában mérte a KSH a 3 százalékos jegybank cél alatt fogyasztói árindexet. Igaz, akkor még a covid és az erőtlen konjunktúra határozta meg az inflációs folyamatokat.
Virovácz szerint szerint ugyanakkor ez egy átmeneti állapot lesz. Márciustól várhatóan elindul felfelé a pénzromlás üteme, a kérdés csak az, hogy milyen tempóban fog megtörténni. Leginkább az árréstopok függvénye, amelyek február 28-áig vannak érvényben. Ha a kormány meghosszabbítja őket, akkor gyanítható az elemző szerint, hogy 3 százalék alatt marad az év első felében a pénzromlás üteme.
Az MNB szerint nem okozna akkora árrobbanást az árrésstopok eltörlése
Az inflációs alapfolyamatok mellett ki kell emelni az árréstopok hatását, mely mesterségesen mérséklik a drágulást, tehát kivezetésük inflációs kockázatot takar. A rend kedvéért érdemes felidézni:
- március 17-től a kormány 30 alapvető élelmiszer árrését korlátozta 10 százalékban,
- áprilisban a banki és telekommunikációs vállalatok azt vállalták, hogy eltekintenek az inflációkövető díjemeléstől 2026. június 30-ig,
- május 19-től kiterjesztette a drogériákra szintén 30 termékre, amelyek esetében 15 százalékos árrést határozott meg,
- decemberben pedig amellett, hogy meghosszabbította, további 15 termékkel kiegészítette az élelmiszer-árrésstopot.
Ezek együttes hatása mintegy másfél százalékpont, tehát hiába csökkent éves mélypontjára, 3,3 százalékra decemberben az infláció, nélkülük még mindig bőven a jegybank céltartomány fölött, 5 százalék körül lenne. Varga Mihály ugyanakkor decemberben a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón áranyalt a képet, szerinte nem okozna ekkora árrobbanást, ha a kormány végül a kivezetésük mellett döntene.
Ha a kormány úgy dönt, hogy megszünteti az árrésstopokat, nem hiszem, hogy másfél százalékponttal nő az infláció Magyarországon
– mondta a jegybankelnök, aki ezt azzal magyarázta, hogy minél tovább vannak hatályban a hasonló hatósági intézkedések, annál inkább alkalmazkodik hozzájuk a gazdaság. Ezért szerinte a kivezetésnél nem is lehet az egyszeri hatással számolni, mint bevezetésükkor, bár azt is hozzátetette nem lehet pontos számot mondani arra, hogy mennyivel emelkedne az infláció.
Virovácz Péter szerint ha végül tényleg kivezetésre kerülnek, akkor 4 és 5 százalék közé emelkedhet vissza az infláció az év második felében, ezzel is kalkulál az év hátralévő részében, aminek köszönhetően egy hullámvasúthoz lesz hasonlítható az idei inflációs pálya. A szakértő szavainak azonban némileg ellentmond, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek tavaly decemberben adott interjújában arról beszélt, hogy valamilyen módon a rendszer részévé tenné az árréskorlátozásokat, tehát ha hozzányúl is a kormány, nem feltétlen a kivezetés jelentené az egyetlen megoldást, emiatt az inflációs hatás sem lenne akkora.
A forint alapján is kedvező az inflációs kép
Fontos rögzíteni, hogy a kedvező inflációs folyamatok mögött javarészt bázishatások és az árrésstopok húzódnak, kisebb részben a fundamentális tényezők. Ugyanis hiába csökkennek hónapok óta a globális élelmiszerárak, és tartósan erős a forint, ezen folyamatok hatása továbbra is csak korlátozottan jelenik meg a fogyasztói árakban.
A Magyar Nemzeti Bank tavalyi decemberi inflációs jelentésében külön foglalkozott az erős forint begyűrézésének hatásaival. A jegybankárok szerint míg az import- és ipari termelői árak esetében az áremelkedési ütemek jelentősen mérséklődtek, addig az iparcikkek fogyasztói ára esetében nem tapasztalható érdemi lassulás az árdinamikában. Ráadásul az élelmiszerek inflációja is magasabb annál, mint amit az árfolyam-erősödés gyors begyűrűzése mellett várni lehetne.
Az okok között említik:
- a geopolitikai bizonytalanság miatt a magasabb forint árfolyam várakozást,
- árréskorlátozások szerepét, a vállalatok ugyanis erősebb árfolyamból fakadó mozgásteret veszteségeik ellensúlyozására használhatják. Ugyanakkor a jegybank szerint az esetben az erősebb árfolyam csökkenti az árkorlátozásokban érintett vállalatokon lévő áremelési kényszert.
Az ING Bank elemzője szerint az a kérdés, hogy egy évi tartós forint erősödés elég volt-e az importőröknek ahhoz, hogy amikor az év eleji átárazásokat megteszik, ne fogjon elég vastagon a ceruza. Ha elhitték a vállalatok, és az MNB is sikeresen kommunikálta, hogy stabil és erősödő forint árfolyammal számolhatnak 2026-ban, az megint csak hozzájárulhat ahhoz, hogy az év eleji várakozások alacsonyabbak legyenek. Úgy látja, látszik már az erős forint hatása, de az is, hogy decemberben, amikor visszagyengült a forint, akkor a tartós fogyasztási cikkek inflációja is hirtelen felpattant. Mindez jól mutatja, hogy a gyengülő forinthoz nagyon rugalmasan tudnak alkalmazkodni a vállalatok, az erősödőhöz már kevésbé.
„Mikor ha nem most?” – szinte biztosan kamatot csökkent a Magyar Nemzeti Bank
Az inflációs alapfolyamatok javulása is hozzájárult ahhoz, hogy a jegybank kommunikációja hosszú idő után megváltozott. Az előretekintő iránymutatás decemberben kiegészült egy fontos mondattal. „A tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzpiacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről.”
Ez határozott elmozdulás a korábbi nagyon szigorú kommunikációtól, amit nem lehet másképp értelmezni, mint hogy kinyitotta az ajtót a kamatcsökkentések előtt.
Az MNB még 2024 oktberében, 6,5 százalékos alapkamatnál állította le a kamatvágásokat az amerikai elnökválasztási kampány idején fellépő pénzpiaci zavarok hatására, később pedig a vámháború és a geopolitikai kockázatok miatt tartotta fenn a szigorú hangvételt. Mivel a nagy (Fed, EKB), illetve a régiós (cseh,lengyel) jegybankok időközben lazítottak, a kamattartásával egyre nagyobb kamatprémiumra tett szert a forint. A hazai fizetőeszköz ennek következtében 2025-ben az euróval szemben 7, a dollárral szemben pedig 17 százalékot erősödött, és a világ egyik legjobban teljesítő devizája lett.
Hogy a jegybank decemberben a legjobbkor lépett és a piac is jól fogadta a fordulatot, azt a forint elmúlt hetekben látott mozgása is megerősíti. Egy kisebb megingás után január végén visszatért a korábbi erősödő trendhez, az euróval szemben kis ideig 380 alatt is jegyezték az árfolyamot, a dollárral szemben pedig még a háború előtti árfolyamszintet is beállította.
Virovácz Péter szerint épp ezért szinte biztosra veszi februárban csökkenti az alapkamatot a monetáris tanács. Ennél jobb alkalma ugyanis aligha adódik az mostani geopolitikai bizonytalanságok közepette.
Mikor ha nem most? Még egy hónapot várni felesleges, nagyon sok minden változhat rossz irányba
– mondta az elemző, aki szerint ezért érdemes lenne belevágnia az MNB-nek a kamatvágásba, 25 bázisponttal. A következő hónapokban ugyanis várhatóan 3 százalék alatt lesz az infláció, emellett a forint is relatíve erős maradhat. Ráadásul a piac már be is árazott 100 bázispontos kamatvágást idén, tehát egy kamatcsökkentés elmaradás is negatív meglepetés lenne a befektetők számára. Sőt, szerinte ha kitör a béke Ukrajnában, a forint még erősebb is lehet, és akkor pedig már nem az lesz a kérdés, hogy vág-e az MNB, hanem, hogy mekkorát.