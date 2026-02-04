Bombahír: ezer éve nem történt olyan a magyar inflációval, mint ami most készül – Varga Mihályéknak muszáj lesz lépniük, kamatot vághat a Magyar Nemzeti Bank

"Ezer százalékosra borítékolható, három százalék alá megy az infláció januárban, sőt, inkább az lesz a kérdés, hogy becsúszik-e 2 százalék alá" – ezt mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Február 12- én közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a januári inflációs adatokat, de már most kezd kirajzolódni, hogy az év elején milyen alapfolyamatok mozgatták a fogyasztói árszínvonal alakulását. A forint az elmúlt hónapokban számottevően erősödött az euróval szemben, miközben a globális élelmiszerárak is lefelé indultak. Mindezek következtében fokozatosan gyengül az importált infláció hatása, ami érezhetően mérsékli az árnyomást a gazdaságban. Tavaly decemberben 3,3 százalék volt a fogyasztói árindex, igaz, ez főként a bázishatások és az árrésstopok eredménye, mintsem fundamentális tényezőké. Mindenesetre az infláció Magyarországon várhatóan egyre szebb képet mutathat a kövektező hónapokban.

Az év eleji árvárakozások döntően meghatározzák az adott évi inflációs folyamatokat, amit a Magyar Nemzeti Bank részéről is kiemelt figyelem övez. Nagyon sok vállalat ilyenkor dönt az áremelésekről, mivel a béremelések, beszállítói árak és üzleti tervek többsége januárban frissül. Ha a cégek azt várják, hogy magas lesz az infláció, akkor előre emelnek árat, még akkor is, ha a tényleges költségek csak később jelennének meg.

Virovácz Péter ugyanakkor arra hívta fel figyelmet, decemberi infláció gyanúsan magas volt, olyan áremelések történhettek, amely kifejezetten szokatlanok az év végén. Ezt legfőképpen a szolgáltatószektorban lehetett tapasztalni, ahol utoljára 2022-ben történt hasonlóan magas havi átárazás. Az elemző azonban elképzelhetőnek tartja, hogy valójában a vállalatok jelentős része januárról előrehozta az áremelését decemberre. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ott vannak az árrésstopok is, amelyek mintegy másfél százalékponttal csökkentik még mindig az inflációt.

Ha mindezeket beveszem egy kalap alá, ebből egyértelműnek tűnik, hogy historikus átárazási számot kellene látnunk januárban és februárban. Nem egy fél vagy egy százalékost, hanem a nullához közelít

– mondta az elemző. Tavaly ez például januárban másfél százalék volt, előtte 0,7 százalék. Ő egyelőre 0,4 százalékos átárazással számol, amivel szerinte könnyen lehet, hogy 2 százalék közelében lesz a inflációs ráta januárban.