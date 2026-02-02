Már inkább modernebb, új lakásokat akarnak venni a magyarok – teljesen eltolódhatnak az arányok, ha életbe lép a mindenki által várt jogszabály

Idén januárjában eltérő pályára került a kereslet és a kínálat a magyar lakáspiacon. Az Ingatlan.com friss adatai szerint a kereslet összességében visszafogottabbá vált, de ezen belül az új és a használt ingatlanok iránti igények nagyon eltérő képet mutatnak. A friss kínálat pedig a kertes házak és társasházi lakások dimenziójában mutat teljesen eltérő trendet.

A kínálati oldalon is komoly különbségek láthatók az ingatlanpiacon / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az év első hónapjában az eladó lakóingatlanok 280 ezer érdeklődés volt januárban – mondta Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: a keresleti oldalon tavaly januárhoz képest látható összesen több mint 20 százalékos visszaesés döntően a használt lakások és házak piacához köthető. Ugyanakkor az új építésű ingatlanok iránti érdeklődéseknél csak 2 százalékos csökkenés következett be, ami majdnem stagnálásnak mondható – hívta fel a figyelmet, megjegyezve: az éves összevetésben látható jelentős csökkenésben nagy szerepet van a magas bázisnak, amit a múlt év elején az állampapírokból kiszálló befektetők aktivitása okozott.

Éppen ezért érdemes kétéves viszonylatban is megnézni az adatokat, ami szerint az új lakások iránti kereslet 37 százalékkal erősödött 2024 januárjához képest.

A területi különbségekről a szakértő elmondta: éves szinten a legnagyobb keresletcsökkenés

Budapesten,

Hajdú-Biharban

és Csongrád-Csanádban

mérhető, míg

Fejér,

Tolna,

Békés

és Bács-Kiskun

vármegyékben jóval mérsékeltebb volt a visszaesés mértéke.

Balogh László szerint a kínálati oldalon még erősebbek az eltérések. Januárban több mint 30 ezer eladó házra és lakásra adtak fel a hirdetést a tulajdonosok és az ingatlanközvetítők, ami 7 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Ugyanakkor a lakásoknál 9 százalékos emelkedés látható, a házaknál viszont bő 20 százalékos a csökkenés.

Az adatokat értékelve Balogh László elmondta: „Úgy néz ki, hogy a lakások eladói szívesebben költöznének szebb, jobb és korszerűbb lakásba. Erre utal, hogy a tulajdonosok által januárban feladott társasházi lakáshirdetések száma az elmúlt 10 évben csupán egyszer volt magasabb, mégpedig 2020 elején.”