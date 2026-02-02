Sokba kerülhet a figyelmetlenség: ezek a legnagyobb buktatók az új ATM-szabályoknál
Február 1-jétől jelentősen nőtt a díjmentesen felvehető készpénz összege, de a lehetőség csak annak jár valóban ingyen, aki tisztában van a részletszabályokkal. Az ingyenes készpénzfelvétel havi 300 ezer forintig könnyítésnek tűnik, ám több olyan csapdát is rejt, amelyek miatt sok ügyfél végül mégis banki díjat fizethet.
Nyilatkozat nélkül nincs kedvezmény
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy az ügyfelek automatikusnak gondolják a díjmentességet. A jogszabály alapján az ingyenes készpénzfelvétel csak akkor jár, ha az érintett korábban leadta az erről szóló nyilatkozatot a bankjánál.
Fontos, hogy a korábbi, 150 ezer forintos kerethez tett nyilatkozat érvényes az emelt, 300 ezer forintos limitre is, új nyilatkozatot nem kell tenni. Ugyanakkor új számla nyitásakor vagy nyilatkozat hiányában a teljes összeg díjköteles marad.
Két tranzakcióban megáll a kedvezmény
Hiába nőtt a havi összeg, a tranzakciók száma nem változott: havonta legfeljebb két készpénzfelvétel lehet díjmentes. Ez azt jelenti, hogy a harmadik felvétel már biztosan költséget jelent, akkor is, ha az összesen felvett összeg nem érte el a 300 ezer forintot.
Ez különösen azoknál lehet kellemetlen, akik kisebb összegeket vesznek fel több alkalommal.
Több bankszámla nem jelent több ingyen pénzt
Gyakori félreértés, hogy több bankszámla esetén többször is jár a havi keret. A valóságban az ingyenesség személyhez kötött, és egyszerre csak egy bankszámlára érvényesíthető.
Ha valaki másik számláról vesz fel pénzt, mint amelyre a nyilatkozata szól, akkor díjat fizet, még akkor is, ha összességében 300 ezer forint alatt marad.
A bankfiók mindig fizetős
A díjmentesség kizárólag:
- bankautomatákban,
- illetve postai POS-terminálokon érvényesíthető.
Bankfiókban történő készpénzfelvétel esetén minden esetben felszámítanak díjat, függetlenül attól, hogy az ügyfél egyébként jogosult lenne az ingyenes keretre.
Az ATM és a posta együtt számít az ingyenes készpénzfelvételnél
A 300 ezer forintos limit összesített keret: beleszámít az ATM-es és a postai készpénzfelvétel is.
Ha valaki például 200 ezer forintot vesz fel automatából, majd 150 ezret postán, a második tranzakció egy része már biztosan díjköteles.
Az automata technikailag nem mindig tudja teljesíteni
Hiába engedi a szabályozás a 300 ezer forintos felvételt, egyes ATM-ek:
- nem rendelkeznek elegendő készpénzzel,
- vagy csak meghatározott címleteket tudnak kiadni.
Ilyenkor előfordulhat, hogy az automata kevesebb pénzt ajánl fel. Ha az ügyfél ezt elfogadja, az részben felhasználja az ingyenes keretet, miközben a teljes összeghez újabb – akár már díjköteles – tranzakcióra lesz szükség.
A cashback külön lehetőség, de nem mindenkinek
Vásárlással egybekötött készpénzfelvétellel további 40 ezer forint is felvehető díjmentesen, ami így összesen 340 ezer forintos készpénzhez jutást tehet lehetővé havonta. Ez azonban:
- csak bizonyos üzletekben érhető el,
- nem minden bankkártyával működik,
- és külön szabályok vonatkoznak rá.
Nem minden kártyára vonatkozik
Az ingyenesség kizárólag betéti (debit) kártyával vehető igénybe.
Hitelkártyáról történő készpénzfelvétel továbbra is:
- díjköteles,
- gyakran kifejezetten drága.
Ez az egyik legköltségesebb félreértés lehet az ügyfelek számára.