Már 24 éve várja az IC-vonatot a 30 ezres magyar város: pontosan látszik, miért nem futott be soha – sokkal többről van szó, mint a MÁV

Egy 2002-es újságkivágás kering a Facebookon, amelyen Kukely Márton akkori MÁV-vezér Salgótarjánban bemutat egy Siemens gyártmányú IC-szerelvényt: ilyen közlekedik majd Budapestről a nógrádi megyeszékhelyre, és vissza. Ám InterCity azóta sem jár a főváros és Salgótarján között, sőt, 2008-ban megszűnt a gyorsvonati közlekedés is. Ma már személyvonattal is csak hatvani átszállással, esetenként pótlóbusszal lehet utazni a két város között.

Egyre messzebbre jár Salgótarjántól az InterCity / Forrás: Salgótarjáni-Infó

A vonatközlekedés sorvadása azonban nem a közlekedéspolitika változásából adódott, hanem abból, hogy

a rendszerváltás után leépült a város és térségének az ipara.

A témával kapcsolatban a Salgótarjáni-Info csoportban olvasható komment fel is sorol néhányat azon gyárak közül, amelyek bezártak a hajdan virágzó iparvárosban: síküveggyár, üveggyapotgyár, öblösüveggyár, tűzhelygyár, acélgyár, ötvözetgyár, bányagépgyár, írószer, BRG.

Ezek sok ezer embernek adtak munkát, és hozzátehetjük: sok ezer utast a vasútnak. Az 1980-as években még bő 50 ezer fős város lakosainak száma már közelít a 30 ezerhez.

A busz, az csak busz

Van persze közvetlen busz Salgótarjánból Budapestre, és van Hatvanig gyorsforgalmi út is, de az „nem olyan”. Tudjuk, a vonat annak is a szimbóluma, hogy egy település része az országnak. Nem vigasz sem a közúti, sem a buszos kapcsolat erősítése. Mindazonáltal érdemes sorra venni, mit történt az elmúlt években a város helyközi közlekedése terén: