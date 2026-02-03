Deviza
Itt a lista, mire kínál új kamatmentes hitelt az állam

Összesen akár félmilliárd forint is juthat a vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseire a Jedlik Ányos Energetikai Programban. A felkínált kamatmentes hitel számtalan fejlesztésre felhszanálható, de a feltételek szigorúak. Közben már osztják a támogatást a lakossági energiahatékonysági pályázaton.
VG
2026.02.03, 22:02

A cégek vidéki beruházásait összesen 38,7 milliárd forint kamatmentes hitellel segíti a valaha volt legnagyobb ágazati programcsomag - tette közzé az Energiaügyi Minisztérium. A hitelkeret a Jedlik Ányos Energetikai programban nyílik meg, amely összesen több mint 580 milliárd forinttal támogatja a hazai kis- és középvállalkozások versenyhelyzetének javítását, az energiaszektor zöldítését.

kamatmentes hitel
Indul az energiamegtakarítást segítő, kamatmentes hitel igénylése/Fotó: VG 

A program keretében 2026 elején már elindult az első földhős pályázat, most megnyílik a cégek szélesebb körének szóló energiahatékonysági hitelprogram. A jövő héttől pedig elérhető lesz a legjobban várt kiírás is, amely az ipari energiatárolók telepítésére ösztönöz.

Szigorú feltétele van a kamatmentes hitelnek

Az új forráshoz az a vállalkozás fér hozzá, amely 

  • legalább 30 százalékos energiamegtakarítást eredményező épületenergetikai korszerűsítésevel
  • vagy a gyártási technológia, folyamatok energiahatékonyságát javító fejlesztésekkel csökkentheti tartósan a rezsijét.

A Jedlik-program e legújabb eleme mikro-, kis- és középvállalkozások fővároson kívüli telephelyein tervezett beruházásait segíti. Az összesen 38,7 milliárd forint kamatmentes hitelkeret legfeljebb 35 százaléka hasznosulhat a legfejlettebb régiókban, a Közép- és Nyugat-Dunántúlon, Pest vármegyében, fennmaradó hányada pedig az ország más részeiben. 

Legfeljebb hárommilliárd forint juthat a víziközmű szolgáltatók gépészeti berendezéseinek korszerűsítésére.

Finanszírozható tevékenység többek között

  • az épületburok szigetelése,
  • a nyílászárók cseréje,
  • a bel- és kültéri világítási,
  • központi szellőző, hűtési, fűtési vagy melegvíz-rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,
  • a meglévő berendezéseknél alacsonyabb fogyasztású gépek beszerzése,
  • a maradékhő,
  • hulladékhő hasznosítása.

Alapfeltétel, hogy a fejlesztések révén legalább 30 százalékkal csökkentjen a hitelt felhasználó válallkozások elsődlegesenergia-felhasználása. A megtakarítást tisztán épületenergetikai fejlesztés esetében épületenként, tisztán technológiai korszerűsítés esetén az érintett gyártás, logisztikai egységnél, komplex beruházásnál pedig telephelyenként kell elérni.

Az MFB Pont Plusz fiókokat kell keresni

Az igényelhető kölcsön legalább 10 millió és legfeljebb 500 millió forint, de nem haladhatja meg a kérelem bírálatát megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét. Az elvárt önerő 10 százalék. A programba 2026. február 2-ától 2027 május végéig lehet jelentkezni az MFB Pont Plusz hálózat fiókjaiban, erről a bank külön tájékoztatást adott ki.

A családok is támogatáshoz jutnak, már osztják a pénzt

Az energetikai otthonfelújítási programban a háztartások akár 10 millió forintot kaphatnak a felhasználásuk és így energiafelhasználásukat csökkentő fejlesztésekre. Ilyen a külső szigetelés, a nyílászárócsere és a fűtéskorszerűsítés. Az igényelt forrás január végéig meghaladta az 57 milliárd forintot, ebből 27 milliárd forintot már ki is fizettek több mint 5800 nyertesnek.

