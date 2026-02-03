Itt a lista, mire kínál új kamatmentes hitelt az állam

A cégek vidéki beruházásait összesen 38,7 milliárd forint kamatmentes hitellel segíti a valaha volt legnagyobb ágazati programcsomag - tette közzé az Energiaügyi Minisztérium. A hitelkeret a Jedlik Ányos Energetikai programban nyílik meg, amely összesen több mint 580 milliárd forinttal támogatja a hazai kis- és középvállalkozások versenyhelyzetének javítását, az energiaszektor zöldítését.

Indul az energiamegtakarítást segítő, kamatmentes hitel igénylése/Fotó: VG

A program keretében 2026 elején már elindult az első földhős pályázat, most megnyílik a cégek szélesebb körének szóló energiahatékonysági hitelprogram. A jövő héttől pedig elérhető lesz a legjobban várt kiírás is, amely az ipari energiatárolók telepítésére ösztönöz.

Szigorú feltétele van a kamatmentes hitelnek

Az új forráshoz az a vállalkozás fér hozzá, amely

legalább 30 százalékos energiamegtakarítást eredményező épületenergetikai korszerűsítésevel

vagy a gyártási technológia, folyamatok energiahatékonyságát javító fejlesztésekkel csökkentheti tartósan a rezsijét.

A Jedlik-program e legújabb eleme mikro-, kis- és középvállalkozások fővároson kívüli telephelyein tervezett beruházásait segíti. Az összesen 38,7 milliárd forint kamatmentes hitelkeret legfeljebb 35 százaléka hasznosulhat a legfejlettebb régiókban, a Közép- és Nyugat-Dunántúlon, Pest vármegyében, fennmaradó hányada pedig az ország más részeiben.

Legfeljebb hárommilliárd forint juthat a víziközmű szolgáltatók gépészeti berendezéseinek korszerűsítésére.

Finanszírozható tevékenység többek között

az épületburok szigetelése,

a nyílászárók cseréje,

a bel- és kültéri világítási,

központi szellőző, hűtési, fűtési vagy melegvíz-rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,

a meglévő berendezéseknél alacsonyabb fogyasztású gépek beszerzése,

a maradékhő,

hulladékhő hasznosítása.

Alapfeltétel, hogy a fejlesztések révén legalább 30 százalékkal csökkentjen a hitelt felhasználó válallkozások elsődlegesenergia-felhasználása. A megtakarítást tisztán épületenergetikai fejlesztés esetében épületenként, tisztán technológiai korszerűsítés esetén az érintett gyártás, logisztikai egységnél, komplex beruházásnál pedig telephelyenként kell elérni.