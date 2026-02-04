Deviza
Megváltozik a kávé Magyarországon, új szabályok jönnek: a régi termékeket 24 hónapig lehet még forgalmazni, ha életbe lép a módosítás

A kormány szigorítaná a kávé és kávéjellegű termékek szabályozását a Magyar Élelmiszerkönyvben. Ha a tervezetet elfogadják, a korábbi szabályok szerint előállított termékek még további 24 hónapig forgalomban maradhatnak a hatálybalépést követően.
VG
2026.02.04, 07:22
Frissítve: 2026.02.04, 07:24

A Magyar Élelmiszerkönyv kávéra és kapcsolódó termékekre vonatkozó előírásait módosítaná a kormány egy csütörtökön nyilvánosságra hozott tervezet szerint – írja az Infostart.

Costa rica puntarenas province coto brus municipality lila estate coffee plantation coffee Megváltozik a kávé Magyarországon, új szabályok jönnek: a régi termékeket 24 hónapig lehet még forgalmazni, ha életbe lép a módosítás
Fotó: Hemis via AFP

A javaslat célja, hogy az uniós szabályozáson túl is pontosabb, részletesebb tájékoztatást biztosítson a fogyasztóknak a kávé, pótkávé, ezek keverékei, valamint a kávé- és cikóriakivonatok minőségéről, összetételéről és megnevezéséről. A módosítás része az uniós jogharmonizációnak és a piaci átláthatóság növelésének.

A tervezet kiterjeszti a szabályozást több termékkörre – ideértve az azonnal oldódó kávékeverékeket is –, és új kategóriaként bevezeti a kávéspecialitásokat. Részletezi a felhasználható összetevőket, a megengedett minőségi eltéréseket, a jelölési kötelezettségeket, valamint pontosítja a koffeintartalomra vonatkozó előírásokat, különösen a koffeinmentes és az édesített termékeknél.

Újra definiálják a pörkölt kávé fogalmát, előírják a nyerskávé nedvesség- és koffeintartalmát, és egyértelműsítik a koffeinmentes vagy ízesített termékek címkézését. A módosítás meghatározza a termékek fizikai, kémiai és érzékszervi minőségi követelményeit is – például a nedvesség- és hamutartalmat, a koffeinszintet, a szemcseméretet, a színt és az ízjellemzőket.

Amennyiben a tervezetet elfogadják, a korábbi szabályok szerint előállított termékek még további 24 hónapig forgalomban maradhatnak a hatálybalépést követően. A módosítás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll.

Felemás negyedévet zárt a Starbucks: nőtt a forgalom és a bevétel, de csökkent a profit
A Starbucks, a világ legnagyobb kávéházlánca a vártnál nagyobb bevételt és az elemzői várakozásoknál kisebb nyereséget ért el a 2025. december 28-án záródott első üzleti negyedévben. A vállalat az első üzleti negyedévben világszerte 128 új kávézót nyitott, ezzel kávéházainak száma 41 118-ra emelkedett.

