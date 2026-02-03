Rekordszintre pörgött a hazai kőolajtermelés – további fejlődésre számít a szaktárca

A tavalyi évben nagyjából 1,17 millió tonna kőolajat hoztak felszínre a hazai mezőkből, a kétezres években ez a legmagasabb mutató. 2025-ben a kétmilliárd köbmétert közelítő hazai földgázkitermelés pedig legutóbb 2013-ban alakult kedvezőbben. A kormány a hazai fogyasztók biztonságos ellátását a lehető legnagyobb arányban igyekszik belföldön elérhető energiahordozókkal megoldani. A további előrelépés érdekében a múlt évben eredményesen lezárt szénhidrogén bányászati koncessziós pályázatokat újabbak követik majd 2026 elején – derült ki az Energiaügyi Minisztérium (EM) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) keddi közleményéből.

A tavalyi az évszázad legerősebb éve volt a kőolaj-kitermelésben / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

Kiemelték, hogy a magyarországi lelőhelyeken kitermelt kőolaj mennyisége tavaly is növekedett, a 2021-es szinthez képest összesen már több mint negyedmillió tonnával. A látványos teljesítménybővülést jól jelzi, hogy 2025-ben hat hónapban is meghaladta a százezer tonnát a kitermelés, amire a megelőző esztendőben egyszer sem volt példa.

A belföldi mezők 2025-ben kis híján kétmilliárd köbméter földgázt adtak, ez az éves országos felhasználásnak több mint ötöde. A fosszilis energiahordozók hazai kitermelésének szinten tartása, fokozása érdekében az Energiaügyi Minisztérium 2024-ben öt év szünet után írt ki újra bányászati koncessziós pályázatokat. A sikeresen jelentkezők végül hat területre nyertek el húsz évre szóló jogosultságokat szénhidrogének kutatására és kitermelésére. A tárca a kedvező tapasztalatok birtokában hamarosan újabb koncessziókat hirdet meg.

Nem csak a kőolaj és a földgáz terén volt sikeres a 2025-ös év

„Az importkitettségek csökkentése érdekében az energiaigények minél nagyobb hányadát az országhatárokon belül elérhető forrásokból érdemes kiszolgálnunk. Az ásványkincsekkel való felelős gazdálkodáson túl a megújuló energiahordozók fokozott hasznosításában is jól haladunk. Az óriási napenergia-kapacitások jóvoltából 2025-ben 20 százalékra csökkent a behozatal részesedése az áramforgalomban” – emelte ki Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese.