Lázár János óriási bejelentést tett, csak nem tűnt fel senkinek: összekötik Magyarország három nagy autópályáját – "Erre meg vagyunk szerződve, le vagyunk állapodva"

A miniszter az M7-M6 és az M6-M5 autópályák összekötéséről beszélt. Lázár János Pusztaszabolcson az M200-as autópálya kapcsán is fontos részleteket árult el.
VG
2026.02.05, 06:25
Frissítve: 2026.02.05, 06:31

Lázár János Fejér vármegyében a térséget érintő közlekedési fejlesztésekről és útépítési tervekről beszélt. Szóba került az M200-as autópálya is, amely jelentősen tehermentesítené a térség forgalmát. Autópályás összeköttetés valósulna meg Dunaújváros és Kecskemét között is – adta hírül a Feol.hu Fejér vármegyei hírportál.

Lázár János Pusztaszabolcs Lázárinfo
Lázár János az M200-as autópálya kapcsán is fontos részleteket árult el / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hílrlap

„Meg fogjuk építeni a következő etapban a Dunaújváros-Kecskemét összeköttetést, azzal fogunk kezdeni. Illetve ezzel párhuzamosan a Dunaújváros-Székesfehérvárt. Tehát lesz M7-M6, M6-M5 összekötés. Ez az, ami a következő négy évnek a feladata. Erre meg vagyunk szerződve, le vagyunk állapodva, és tovább fogjuk vinni az útépítéseket, mert a logisztika nem csak az iparnak fontos, hanem önmagában nagyon sok pénzt hoznak az autópályák. Az autópályák 900 milliárd forintot hoznak a kasszába” – jelentette be hétfőn Pusztaszabolcson az építési és közlekedési miniszter.

A tárcavezető elmondta, hogy az M200-as autópálya terve hónapok óta ismert és napirenden van, az MKIF Zrt. nagyon gyorsan halad az előkészítéssel és tervezéssel, 2027-ben pedig talán már el is indulhat az építkezés is. A fejlesztéssel autópályás összeköttetés valósul meg Komárom–Székesfehérvár–Dunaújváros–Kecskemét–Szolnok között – ismertette Lázár János, hozzáfűzve, hogy a Kormány 2010 óta kétezer kilométer autópályát épített, s megkezdte az M7-es négysávosítását is.

Végre: nyilvánosságra hozták Magyarország legjobban várt új autópályájának nyomvonalát: térkép mutatja, hol épülhet meg az M9-es régóta ígért szakasza

Hosszú évek óta visszatérő ígéret az M9-es autópálya megépítése, most azonban újabb, eddiginél konkrétabb jelzés érkezett a projekt egyik kulcsfontosságú szakaszáról. Hargitai János országgyűlési képviselő egy, a Facebookon közzétett térképen mutatta meg, hogy a tervek szerint hol valósulhat meg az M9-es Szekszárd és Dombóvár közötti szakasza, mely egy régóta hiányolt szakaszt pótolna az ország kelet–nyugati közlekedési tengelyében.

A nyilvánosságra hozott térképen négy lehetséges nyomvonal szerepel, eltérő színekkel jelölve. A képviselő ugyan hivatalos indoklást nem fűzött hozzá, de a kommentekből kiderül, hogy a zölddel jelölt változatot tartja a leginkább támogathatónak. Ez az útvonal érintené Bonyhád térségét, miközben több kisebb települést elkerülne, ami a lakott területek forgalmi terhelésének csökkentése szempontjából lehet lényeges. Hivatalosan egyik nyomvonalról sem derült ki, milyen szakmai vagy költségvetési különbségek mentén vizsgálják őket.

