Mindjárt megnyílik a külföldi óriás új boltja Budapesten: ez lesz az utódja a magyarok kedvenc sportáruházának – az árakról sokat elárul a helyszín

Még tavaly év végén jött a bejelentés, hogy a kanadai sport- és életmódmárka, a Lululemon franchise-partnerségeken keresztül több országba, köztük Magyarországra is megérkezik 2026-ban – nemcsak hagyományos üzlettel, hanem webshoppal is.

A Lululemon veszi át a Hervis helyét a magyar piacon / Fotó: Joseph Hendrickson / Shutterstock

Azt egyelőre nem tudni, mikor lesz itthon is elérhető az online rendelés, de az év elején kiderült, hogy az első bolt a budapesti Fashion Streeten nyílik meg, méghozzá tavasszal. Már fel is matricázták a kirakatot – számolt be róla a Forbes.

A régiónkba (velünk együtt öt országba) egy izraeli hátterű, holland székhelyű, prémiumminőségű divatmárkákra specializálódott kiskereskedő, az Irani Corphoz tartozó Arion Retail Group hozza el a Lululemont.

A holding magyarországi leányvállalata, az Arion Retail Group Hungary Kft. 2025. szeptember 10-én jött létre. A nyilvános céginformációk szerint a jegyzett tőke 3 millió forint, az egyedüli tulajdonos az Arion Retail Group BV, az ügyvezető pedig Tomer Irani.

Globális piacban gondolkodik a Lululemon

A Lululemon egy igen küzdelmes időszakában érkezik Magyarországra. A cég legfontosabb kérdése, hogy képes-e újra globális szintű növekedési sztorivá válni, miközben az alappiacán, az Amerikai Egyesült Államokban, úgy tűnik, erőteljesen lassul a nemzetközi piacokhoz képest.

Korábbi növekedési tervük a bevételek megduplázását célozta 2021-ről 2026-ra. Ennek megvalósítása egyelőre várat magára, ugyanis a teljes 2025-ös összbevételre vonatkozó várakozás körülbelül 11 milliárd dollár, ami 4 százalékos éves növekedést jelentene, míg a 2026-os bevételi cél 12,5 milliárd dollár.

Máris megvan a Hervis utódja: Magyarországra jön a nagy kanadai sportszeráruház – csak sokkal drágább lesz

A kanadai márka franchise-megállapodások révén Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában és Indiában is megjelenik — közölte a Lululemon, amely a Hervis utódjaként lép be a magyar piacra.

A folyamatos terjeszkedés a Lululemon nemzetközi növekedésének erős eredményeire épül. A kanadai vállalat bejelentette, hogy 2026-ban hat új piacra lép be – ami rekordszám a márka számára egy év alatt – új franchise-partnerségi megállapodásai révén.