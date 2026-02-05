Deviza
EUR/HUF379,22 -0,11% USD/HUF321,34 -0,13% GBP/HUF437,83 -0,26% CHF/HUF413,56 -0,08% PLN/HUF89,95 -0,06% RON/HUF74,47 -0,07% CZK/HUF15,59 +0,09% EUR/HUF379,22 -0,11% USD/HUF321,34 -0,13% GBP/HUF437,83 -0,26% CHF/HUF413,56 -0,08% PLN/HUF89,95 -0,06% RON/HUF74,47 -0,07% CZK/HUF15,59 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 407,51 +0,07% MTELEKOM2 030 +0,25% MOL4 098 -0,29% OTP41 700 +0,12% RICHTER11 540 +0,43% OPUS550 0% ANY7 680 +0,26% AUTOWALLIS175 +1,14% WABERERS5 320 0% BUMIX10 296,34 -0,1% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 726,71 -0,26% BUX133 407,51 +0,07% MTELEKOM2 030 +0,25% MOL4 098 -0,29% OTP41 700 +0,12% RICHTER11 540 +0,43% OPUS550 0% ANY7 680 +0,26% AUTOWALLIS175 +1,14% WABERERS5 320 0% BUMIX10 296,34 -0,1% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 726,71 -0,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hervis
Lululemon
sportszer
kereskedelem

Mindjárt megnyílik a külföldi óriás új boltja Budapesten: ez lesz az utódja a magyarok kedvenc sportáruházának – az árakról sokat elárul a helyszín

A budapesti Fashion Streeten nyitja meg első magyarországi boltját a kanadai márka. A Lululemon veszi át a Hervis helyét a magyar piacon.
VG
2026.02.05, 08:10
Frissítve: 2026.02.05, 08:51

Még tavaly év végén jött a bejelentés, hogy a kanadai sport- és életmódmárka, a Lululemon franchise-partnerségeken keresztül több országba, köztük Magyarországra is megérkezik 2026-ban – nemcsak hagyományos üzlettel, hanem webshoppal is.

Lululemon, Hervis helyett
A Lululemon veszi át a Hervis helyét a magyar piacon / Fotó: Joseph Hendrickson / Shutterstock

Azt egyelőre nem tudni, mikor lesz itthon is elérhető az online rendelés, de az év elején kiderült, hogy az első bolt a budapesti Fashion Streeten nyílik meg, méghozzá tavasszal. Már fel is matricázták a kirakatot – számolt be róla a Forbes.

A régiónkba (velünk együtt öt országba) egy izraeli hátterű, holland székhelyű, prémiumminőségű divatmárkákra specializálódott kiskereskedő, az Irani Corphoz tartozó Arion Retail Group hozza el a Lululemont.

A holding magyarországi leányvállalata, az Arion Retail Group Hungary Kft. 2025. szeptember 10-én jött létre. A nyilvános céginformációk szerint a jegyzett tőke 3 millió forint, az egyedüli tulajdonos az Arion Retail Group BV, az ügyvezető pedig Tomer Irani.

Globális piacban gondolkodik a Lululemon

A Lululemon egy igen küzdelmes időszakában érkezik Magyarországra. A cég legfontosabb kérdése, hogy képes-e újra globális szintű növekedési sztorivá válni, miközben az alappiacán, az Amerikai Egyesült Államokban, úgy tűnik, erőteljesen lassul a nemzetközi piacokhoz képest.

Korábbi növekedési tervük a bevételek megduplázását célozta 2021-ről 2026-ra. Ennek megvalósítása egyelőre várat magára, ugyanis a teljes 2025-ös összbevételre vonatkozó várakozás körülbelül 11 milliárd dollár, ami 4 százalékos éves növekedést jelentene, míg a 2026-os bevételi cél 12,5 milliárd dollár.

Máris megvan a Hervis utódja: Magyarországra jön a nagy kanadai sportszeráruház – csak sokkal drágább lesz

A kanadai márka franchise-megállapodások révén Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában és Indiában is megjelenik — közölte a Lululemon, amely a Hervis utódjaként lép be a magyar piacra.

A folyamatos terjeszkedés a Lululemon nemzetközi növekedésének erős eredményeire épül. A kanadai vállalat bejelentette, hogy 2026-ban hat új piacra lép be – ami rekordszám a márka számára egy év alatt – új franchise-partnerségi megállapodásai révén.

A Frasers közleménye szerint a munkavállalókat is átveszik. A vételárat egyik fél sem hozta nyilvánosságra, ám azt igen, hogy a Hervis többi üzletére, valamint az osztrák, szlovén és horvát alkalmazottakra nem vonatkozik a megállapodás.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu