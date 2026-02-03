Valami történt januárban: elárasztotta a csúcsmodern német haditechnika a magyar hadsereget — most már megindult Ukrajnába és az olaszokhoz is

Januárban tömegesen érkeztek az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár laktanyájába a Lynx gyalogsági harcjárművek. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program során beérkező eszközök hozzájárulnak hazánk védelmi képességének növeléséhez — közölte a Honvedelem.hu.

A Lynx gyalogsági harcjűrművek hadrendbe álltak Magyarországon. / Fotó: Szigetváry Zsolt

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a német Rheinmetall védelmi konszern bejelentette, hogy az év elején leszállította az első öt Lynx KF-41 gyalogsági harcjárművet (IFV), a következő lépés pedig további járművek beszerzése lesz, beleértve az ukrajnai gyártást is – közölte az Interfax hírügynökség.

Ukrajnába is érkeznek a Lynxek

A Rheinmetall további rendszereket szállít Ukrajnának. Az ország már 2026 elején megkapja az első Lynx KF-41 gyalogsági harci járműveit. A vonatkozó szerződést 2025 decemberében írták alá. Az első öt harci jármű megrendelésének értéke két számjegyű millió euró, a rendszereket a Német Szövetségi Köztársaság finanszírozza

– jelentette be a vállalat a honlapján. A Lynx KF-41 mellett hozott döntés Ukrajna haderejének vezetősége részéről alapos tesztelés után született.

Hálásak vagyunk Ukrajna bizalmáért... Köszönjük a német kormány támogatását is. Ez a megrendelés alapvető siker, amely aláhúzza Ukrajna támogatására irányuló folyamatos erőfeszítéseinket

– nyilatkozta Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója.

Hibrid hadviselésre tervezték

A Lynx KF-41 családot úgy tervezték, hogy megfeleljen a jelenlegi és a jövőbeli harctéri követelményeknek, hangsúlyt fektetve a magas fokú modularitásra. A Rheinmetall jelentése szerint a jármű nyitott elektronikus felépítéssel és a kategóriájában legnagyobb védett belső térrel rendelkezik, így

jelentős a potenciálja a jövőbeli technológiák integrálása és az új küldetési profilokhoz való alkalmazkodás terén.

Skálázható súlykoncepciója, hatékony hajtáslánca és fejlett védelmi rendszerei ötvözik a nagy mobilitást a maximális biztonsággal. Ezenkívül a Lynx kiemelkedik a legénység ergonómiájára való erős összpontosításával, amely hatékony és kényelmes működést tesz lehetővé még hosszabb küldetések során is.