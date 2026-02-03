Különleges, éjszakai videón az M1-es autópályán zajló építkezés
Az M1-es autópálya Nagyegyháza környéki szakaszán – az Óbarok pihenőtől Tatabánya irányába – a kivitelezés újabb mérföldkőhöz érkezett: a hídszerkezet betonozása is megtörtént – tette közzé az újabb információkat Facebook-oldalán az MKIF – Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A leglátványosabb munka éjszaka zajlik az M1-es sztrádáján
Bár a közlekedők nappal is találkoznak munkaterületekkel, a legkritikusabb és leglátványosabb fázisokat éjszaka végzik a szakemberek, amikor a forgalom minimális és a munkavégzés biztonságosan megszervezhető. Ilyen művelet például a hídgerendák beemelése.
A Nagyegyháza térségében zajló munkálatok során:
- a daru már a munkát megelőző éjszaka megérkezett a helyszínre,
- a telepítése mintegy két órát vett igénybe,
- majd este 22 óra és hajnali 5 óra között következett az egyik legösszetettebb fázis: oldalanként öt darab, egyenként 36 tonna súlyú hídgerendát kellett milliméterpontosan a helyére emelni.
A munkafolyamatokról timelapse felvétel is készült, amely gyorsítva, mégis jól érzékelteti, milyen összetett és pontos munkát végeznek éjjel és nappal a kivitelezők.
A közlekedők számára is kézzelfogható az előrehaladás
Az M1-es autópálya bővítésének léptékét jól érzékeltetik a számok. Januárban összesen 89 helyszínen dolgoztak vagy dolgoznak a szakemberek az M1-es bővítendő szakaszain. Naponta mintegy 1500 munkás dolgozik folyamatosan, de a munkák megoszlása szintén jól mutatja a projekt összetettségét:
- 23 helyszínen útépítési munkák,
- 7 helyszínen ideiglenes forgalomtechnikai feladatok,
- 53 helyszínen hídépítési munkák,
- 4 helyszínen vízépítési munkák,
- valamint 2 helyszínen környezetvédelmi létesítményekhez kapcsolódó feladatok zajlanak.
Fontos hangsúlyozni: számos olyan munkafázis zajlik, amelyet a közlekedők nem feltétlenül látnak a főpályáról. Ezek a háttérben végzett, kevésbé látványos feladatok azonban elengedhetetlenek ahhoz, hogy a bővítés következő ütemei egyáltalán elindulhassanak – számolt be róla a Magyar Építők.
