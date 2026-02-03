Különleges, éjszakai videón az M1-es autópályán zajló építkezés

Az M1-es autópálya Nagyegyháza környéki szakaszán – az Óbarok pihenőtől Tatabánya irányába – a kivitelezés újabb mérföldkőhöz érkezett: a hídszerkezet betonozása is megtörtént – tette közzé az újabb információkat Facebook-oldalán az MKIF – Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Januárban naponta 1500-an dolgoztak az M1-es óriásprojektjén / Fotó: MKIF Zrt. / Jánosa Bence

A leglátványosabb munka éjszaka zajlik az M1-es sztrádáján

Bár a közlekedők nappal is találkoznak munkaterületekkel, a legkritikusabb és leglátványosabb fázisokat éjszaka végzik a szakemberek, amikor a forgalom minimális és a munkavégzés biztonságosan megszervezhető. Ilyen művelet például a hídgerendák beemelése.

A Nagyegyháza térségében zajló munkálatok során:

a daru már a munkát megelőző éjszaka megérkezett a helyszínre,

a telepítése mintegy két órát vett igénybe,

majd este 22 óra és hajnali 5 óra között következett az egyik legösszetettebb fázis: oldalanként öt darab, egyenként 36 tonna súlyú hídgerendát kellett milliméterpontosan a helyére emelni.

A munkafolyamatokról timelapse felvétel is készült, amely gyorsítva, mégis jól érzékelteti, milyen összetett és pontos munkát végeznek éjjel és nappal a kivitelezők.

A közlekedők számára is kézzelfogható az előrehaladás

Az M1-es autópálya bővítésének léptékét jól érzékeltetik a számok. Januárban összesen 89 helyszínen dolgoztak vagy dolgoznak a szakemberek az M1-es bővítendő szakaszain. Naponta mintegy 1500 munkás dolgozik folyamatosan, de a munkák megoszlása szintén jól mutatja a projekt összetettségét:

23 helyszínen útépítési munkák,

7 helyszínen ideiglenes forgalomtechnikai feladatok,

53 helyszínen hídépítési munkák,

4 helyszínen vízépítési munkák,

valamint 2 helyszínen környezetvédelmi létesítményekhez kapcsolódó feladatok zajlanak.

Fontos hangsúlyozni: számos olyan munkafázis zajlik, amelyet a közlekedők nem feltétlenül látnak a főpályáról. Ezek a háttérben végzett, kevésbé látványos feladatok azonban elengedhetetlenek ahhoz, hogy a bővítés következő ütemei egyáltalán elindulhassanak – számolt be róla a Magyar Építők.

