A semmiből megjelent a közbeszerzés: új négysávos gyorsforgalmi út épül Nyugat-Magyarországon, két nagy várost kötnek össze – térkép

Feltételes közbeszerzést indított a Nemzeti Koncessziós Iroda az M86-M87 gyorsforgalmi utak fejlesztésére és hosszú távú üzemeltetésére. A nagyszabású projekt új szakaszok építését, meglévő utak felújítását és komplex infrastruktúra-fejlesztést is magában foglal – írta a Magyar Építők.

Újabb nagy közúti beruházás körvonalazódik Nyugat-Magyarországon: elindult az M86-M87 gyorsforgalmi út fejlesztésére és üzemeltetésére kiírt pályázat / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Feltételes közbeszerzési eljárást indított a Nemzeti Koncessziós Iroda az M86-M87 gyorsforgalmi utak fejlesztésére és üzemeltetésére.

Az uniós közbeszerzési adatok szerint a projekt célja Nyugat-Magyarország közlekedési infrastruktúrájának átfogó és hosszú távú korszerűsítése, koncessziós modellben.

A beruházás nem pusztán új útszakaszok építéséről szól. A projekt magában foglalja a meglévő gyorsforgalmi és főúti szakaszok átépítését, felújítását, valamint a teljes érintett hálózat finanszírozását, üzemeltetését és fenntartását is. Összesen 196,425 sávhossz kilométer tartozik a fejlesztéshez, amely közúti, műtárgyi, környezetvédelmi és üzemeltetési szempontból is komplex feladat.

Fotó: beruhazas.gov.hu

Összefonódik az M86-M87 gyorsforgalmi út

Az M87-es gyorsforgalmi út Szombathely és Kőszeg közötti szakasza az M86-os útra csatlakozva valósulhat meg. Korábbi tervek szerint a 16,3 kilométeres, az országhatárig vezető szakasz 2030 végére készülhet el. A beruházás része továbbá 15,8 kilométernyi alsóbbrendű út felújítása, valamint néhány kilométer új út építése. Az M87-es ezen szakaszán 2-szer 2 sávos forgalommal számolnak.

A projekt egyik látványos eleme a Szombathelyt északi irányból elkerülő út hiányzó szakaszának megépítése is. 8,5 kilométeren új nyomvonalon kötik össze a 87-es és 89-es főutakat, új körforgalmú csomópontok jönnek létre a 86-os, 87-es és 89-es főutak csatlakozásánál, az út pedig közvetlen kapcsolatot teremt a meglévő M86-os és a megépülő M87-es gyorsforgalmi úttal.

A beruházás keretében

41,5 kilométeren új, 2-szer 2 sávos gyorsforgalmi út;

5,7 kilométeren átépített gyorsforgalmi szakasz;

8,8 kilométeren új, 2-szer 1 sávos főút;

valamint 12,1 kilométernyi mellékút építése és korrekciója valósulhat meg.

Az utak korszerű, hajlékony és félig merev pályaszerkezettel készülnek.