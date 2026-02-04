Hosszú évek óta visszatérő ígéret az M9-es autópálya megépítése, most azonban újabb, eddiginél konkrétabb jelzés érkezett a projekt egyik kulcsfontosságú szakaszáról. Hargitai János országgyűlési képviselő egy, a Facebookon közzétett térképen mutatta meg, hogy a tervek szerint hol valósulhat meg az M9-es Szekszárd és Dombóvár közötti szakasza, mely egy régóta hiányolt szakaszt pótolna az ország kelet–nyugati közlekedési tengelyében.

Végre: nyilvánosságra hozták Magyarország legjobban várt új autópályájának nyomvonalát: térkép mutatja, hol épülhet meg az M9-es régóta ígért szakasza / Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A nyilvánosságra hozott térképen négy lehetséges nyomvonal szerepel, eltérő színekkel jelölve. A képviselő ugyan hivatalos indoklást nem fűzött hozzá, de a kommentekből kiderül, hogy a zölddel jelölt változatot tartja a leginkább támogathatónak.

Ez az útvonal érintené Bonyhád térségét, miközben több kisebb települést elkerülne,

ami a lakott területek forgalmi terhelésének csökkentése szempontjából lehet lényeges. Hivatalosan egyik nyomvonalról sem derült ki, milyen szakmai vagy költségvetési különbségek mentén vizsgálják őket.

Előkerültek a régi kritikák: mindig mindenki ugyanazt mondja

Hargitai János a bejegyzéséhez kapcsolódó hozzászólásokban arra is reagált, hogy a beruházás kapcsán ismét előkerültek a korábbról ismert kritikák. Ezek szinte változatlan formában jelentek meg az M6-os autópálya befejezése előtt, illetve más nagyobb közlekedési fejlesztések idején is. A leggyakoribb érvek között említette a magas költségeket, a forgalmi igény megkérdőjelezését, valamint azt a visszatérő felvetést, hogy a Szekszárd–Dombóvár szakasz nem is tartozik szorosan Baranyához.

A képviselő hangsúlyozta:

a most bemutatott anyag ebben a formában és tartalommal korábban még nem szerepelt hivatalos napirenden.

Felidézte, hogy a kormány először 2013 áprilisában, egy kormányhatározatban rögzítette az M9-eshez kapcsolódó szándékot, a Mohács 500 program részeként. A jelenlegi dokumentum egy feltáró tanulmányterv, mely többek között a lehetséges nyomvonalakat vizsgálja, és ez képezi majd az egyeztetések alapját.

A folyamat tehát még az előkészítés korai szakaszában jár, a tanulmányterv alapján indulhat el a szakmai és társadalmi egyeztetés. Ennek eredménye határozhatja meg, hogy melyik nyomvonal mentén kezdődhet el a részletes tervezés, majd később a kivitelezés. Bár konkrét határidők és költségadatok egyelőre nem ismertek, a térkép nyilvánosságra hozatala arra utal, hogy a Szekszárd és Dombóvár közötti M9-es szakasz ügye ismét előrébb került.