Végre: nyilvánosságra hozták Magyarország legjobban várt új autópályájának nyomvonalát: térkép mutatja, hol épülhet meg az M9-es régóta ígért szakasza
Hosszú évek óta visszatérő ígéret az M9-es autópálya megépítése, most azonban újabb, eddiginél konkrétabb jelzés érkezett a projekt egyik kulcsfontosságú szakaszáról. Hargitai János országgyűlési képviselő egy, a Facebookon közzétett térképen mutatta meg, hogy a tervek szerint hol valósulhat meg az M9-es Szekszárd és Dombóvár közötti szakasza, mely egy régóta hiányolt szakaszt pótolna az ország kelet–nyugati közlekedési tengelyében.
A nyilvánosságra hozott térképen négy lehetséges nyomvonal szerepel, eltérő színekkel jelölve. A képviselő ugyan hivatalos indoklást nem fűzött hozzá, de a kommentekből kiderül, hogy a zölddel jelölt változatot tartja a leginkább támogathatónak.
Ez az útvonal érintené Bonyhád térségét, miközben több kisebb települést elkerülne,
ami a lakott területek forgalmi terhelésének csökkentése szempontjából lehet lényeges. Hivatalosan egyik nyomvonalról sem derült ki, milyen szakmai vagy költségvetési különbségek mentén vizsgálják őket.
Előkerültek a régi kritikák: mindig mindenki ugyanazt mondja
Hargitai János a bejegyzéséhez kapcsolódó hozzászólásokban arra is reagált, hogy a beruházás kapcsán ismét előkerültek a korábbról ismert kritikák. Ezek szinte változatlan formában jelentek meg az M6-os autópálya befejezése előtt, illetve más nagyobb közlekedési fejlesztések idején is. A leggyakoribb érvek között említette a magas költségeket, a forgalmi igény megkérdőjelezését, valamint azt a visszatérő felvetést, hogy a Szekszárd–Dombóvár szakasz nem is tartozik szorosan Baranyához.
A képviselő hangsúlyozta:
a most bemutatott anyag ebben a formában és tartalommal korábban még nem szerepelt hivatalos napirenden.
Felidézte, hogy a kormány először 2013 áprilisában, egy kormányhatározatban rögzítette az M9-eshez kapcsolódó szándékot, a Mohács 500 program részeként. A jelenlegi dokumentum egy feltáró tanulmányterv, mely többek között a lehetséges nyomvonalakat vizsgálja, és ez képezi majd az egyeztetések alapját.
A folyamat tehát még az előkészítés korai szakaszában jár, a tanulmányterv alapján indulhat el a szakmai és társadalmi egyeztetés. Ennek eredménye határozhatja meg, hogy melyik nyomvonal mentén kezdődhet el a részletes tervezés, majd később a kivitelezés. Bár konkrét határidők és költségadatok egyelőre nem ismertek, a térkép nyilvánosságra hozatala arra utal, hogy a Szekszárd és Dombóvár közötti M9-es szakasz ügye ismét előrébb került.
Már Lázár János is beszélt a a Szekszárd és Dombóvár közötti szakaszról
Tavaly áprilisban több érintett térségi országgyűlési képviselő, köztük Horváth István, Csibi Krisztina, Gelencsér Attila és Hargitai János egyeztetett az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetésével az M9-es autóút jövőjéről. A megbeszélésen megerősítették, hogy az új szakasz nyomvonalát Kaposvár és Szekszárd között kell kijelölni, az út mentén pedig kerékpárút is épülne. Hargitai János akkor arról számolt be, hogy a Szekszárd–Bonyhád–Dombóvár–Kaposvár tengely újragondolása különösen Mágocs és Szászvár térségének közlekedési helyzetét javíthatná.
Tavaly májusban Lázár János jelentette be Dombóváron, hogy még a nyári hónapokban elindul az M9-es autópálya Dombóvár és Kaposvár közötti, mintegy 25 kilométeres szakaszának tervezése.
A miniszter szerint Tolna vármegye közlekedési helyzete indokolja a fejlesztést, amely több változatban – 2x1 vagy 2x2 sávos kialakítással, településeket elkerülve – valósulhat meg, a végső döntésbe pedig a helyieket is bevonnák. Ígéretet tett arra is, hogy elrendeli a beruházás környezetvédelmi engedélyeztetését, és már a tervezés előtt egyeztetnek a lehetséges nyomvonalakról. Lázár János ekkor arról is beszélt, hogy a hosszabb, Dombóvár–Szekszárd közötti szakasz tanulmánytervét megrendelte, a forgalmi és környezeti hatások tisztázását pedig 2025–2026-ra ígérte.