Megszólalt a Magyar Államkincstár: másként fizetik ki a 13. és a 14. havi nyugdíjat – ezen múlik, ki, mikor kapja meg

Jövő héten folyósítják a februári nyugdíj mellett a 13. és 14. havi ellátást – írta hétfői közleményében a Magyar Államkincstár (MÁK).

Magyar Államkincstár: másként fizetik ki a 13. és a 14. havi nyugdíjat / Fotó: Lang Róbert

Ebben az olvasható, hogy a februári

nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások bankszámlára történő folyósítása február 12-én esedékes,

míg a 13. és 14. havi ellátás összege február 13-án érkezik meg az érintettek bankszámlájára.

Ez tehát megerősítette a korábban ennek kapcsán közölt információkat, viszont a mostani tájékoztatásban szerepel még valami, amit szintén nem árt hangsúlyozni.

A MÁK ugyanis arra is felhívta a figyelmet, hogy

a postai kézbesítés esetén a február havi 13. és 14. havi ellátás egyidejűleg, a posta nyugdíjkifizetési naptára szerinti napon kerül kifizetésre.

Vagyis ez azt jelenti, hogy aki nem utalva kapja a nyugdíjat, hanem a postás hozza készpénzben – ők meglehetősen sokan vannak, mintegy 800 ezren –, az egyszerre kapja meg a rendes havi nyugdíjat a 13.-kal és a 14. első részletével. Utóbbi az idén az egyhavi ellátás 25 százaléka.

A Magyar Államkincstár honlapján további részletes információk érhetők el a kifizetésekről.

Nyugdíj szempontjából egyébként már a január is erősen indult. Ahogy arról a MÁK jó előre tájékoztatott, a 2026-os év első nyugdíjkifizetése utalással január 12-én volt esedékes. Ez azért is volt különleges, mert akkor érkeztek meg először a megemelt nyugdíjak.

A 2026-os inflációkövető nyugdíjemelés értelmében ugyanis a nyugdíjasok

3,6 százalékkal magasabb nyugdíjat kapnak,

mint 2025 decemberében. Ahogy arra a Portfolio felhívta a figyelmet: 2025 végén nagyjából 250 ezer forintot ért el az átlagnyugdíj, így a 3,6 százalékos emelés átlagosan körülbelül 9-10 ezer forintot eredményezhet.

Az igazi nagy durranás viszont februárban következik.

Februári nyugdíjak: pénzesőre kell számítani

A tél végén ugyanis tehát

egyrészt utalják a megemelt nyugdíjat,

érkezik a teljes 13. havi nyugdíj,

továbbá első alkalommal kifizetik a 14. havi nyugdíj első részletét is.

Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy a nyugdíjasok

a saját havi összegüknek a 2,25-szorosát kapják majd kézhez.

Ami azt jelenti, hogy egy kétszázezres nyugdíj több mint 460 ezret hoz a konyhára, egy 500 ezres pedig már csaknem 1,2 milliót.