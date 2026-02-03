Deviza
EUR/HUF380,95 0% USD/HUF322,37 -0,16% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,8 +0,33% PLN/HUF90,19 -0,05% RON/HUF74,77 +0,02% CZK/HUF15,65 -0,13% EUR/HUF380,95 0% USD/HUF322,37 -0,16% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,8 +0,33% PLN/HUF90,19 -0,05% RON/HUF74,77 +0,02% CZK/HUF15,65 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68% BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli, kezdődik: összecsapott az amerikai és az iráni hadsereg, kiadták az első tűzparancsot – célt talált az F-35-ös vadászgép

magyar turizmus
Nagy Márton
vendéglátás
Budapest Airport
rekordév

Őrület, mi készül a ferihegyi repülőtéren, a csúcsminiszter jelentette be: rá se lehet majd ismerni a Budapest Airportra – a legnagyobbak közé emelkedik Európában

A rekordok mögött tudatos fejlesztések, erősödő nemzetközi kapcsolatok és jelentős állami támogatások állnak. Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar turizmus, amely mára a gazdaság egyik legfontosabb húzóágazatává vált.
VG/MTI
2026.02.03, 20:05
Frissítve: 2026.02.03, 20:06

Ismét történelmi csúcsra ért a magyar turizmus: rekordvendégszám, növekvő bevételek és látványos repülőtéri forgalom jellemezte az elmúlt évet. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint mindez a célzott kormányzati intézkedések és az ágazat stratégiai szerepének egyértelmű bizonyítéka.

turizmus vendéglátás KSHturisztikai szálláshelyek magyar turizmus
Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar turizmus, amely mára a gazdaság egyik legfontosabb húzóágazatává vált / Fotó: Nominesine / shutterstock

Ismét történelmet írt a magyar turizmus – hangsúlyozta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a turizmus.com magazinnak adott interjújában. Az ágazat 2025-ben új csúcsot döntött, miközben tovább erősítette szerepét a magyar gazdaságban. 

A miniszter szerint a turizmus tavaly a GDP több mint 14 százalékát adta, ezzel az egyik legfontosabb gazdasági húzóerővé vált.

A rekordok sora már 2024-ben elkezdődött, amikor 18,2 millió turista érkezett Magyarországra. A lendület azonban nem tört meg: 2025-ben már 11 hónap alatt sikerült elérni a két évvel korábbi teljes éves csúcsot. A vendégforgalom január és december között 8 százalékkal haladta meg a korábbi rekordévet, miközben a bevételek is jelentősen nőttek. A szálláshelyek bruttó árbevétele 12, a vendéglátóhelyeké pedig 9 százalékkal múlta felül az eddigi csúcsot.

Nagy Márton kiemelte: a turizmus sikere nem csupán statisztika, hanem mintegy 400 ezer család megélhetésének záloga. Az ágazat a magyar vidék egyik legfontosabb foglalkoztatója, hatása pedig más szektorokra is tovagyűrűzik, erősítve a helyi gazdaságokat.

A Budapest Airport is hajtotta a magyar turizmust

A növekedés egyik kulcsa a légi közlekedés bővülése. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma 2024-ben 17,6 millió volt, 2025-ben azonban már december elejére elérte a 19 milliót. A miniszter az elmúlt év egyik legnagyobb sikerének nevezte az új, közvetlen légihidak kiépítését távoli küldőországokkal. Az American Airlines újraindítja a Budapest–Philadelphia járatot, az Air Canada a torontói közvetlen járatot, míg a China Airlines tavasztól heti hat járattal köti össze Budapestet és Pekinget. Ennek köszönhetően Budapest az EU negyedik fővárosa lesz napi kínai légi összeköttetéssel.

A repülőtér fejlesztése sem áll meg: idén elindulnak a mintegy 1000 milliárd forint értékű állami infrastruktúra-beruházások Ferihegyen. A 3-as terminál alapkőletételét február-márciusra tervezik, a cél pedig az, hogy

 középtávon a reptér akár évi 40 millió utast is képes legyen magas színvonalon kiszolgálni.

A turisztikai vállalkozások támogatásában szintén komoly eredmények születtek:

  • a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében 2025 októberéig több mint 21 ezer fejlesztés valósult meg, összesen mintegy 405 milliárd forint támogatással;
  • emellett a 2024-es, 16 intézkedésből álló versenyképességi csomag nemcsak pénzügyi segítséget nyújtott, hanem csökkentette az adminisztrációt is: adómentessé vált a borravaló, maximalizálták a szervízdíjakat, és egyszerűsödött a jogszabályi környezet.

Nagy Márton a jövőről szólva kiemelte az oszakai világkiállítás jelentőségét is, ahol 

a magyar pavilon több mint egymillió látogatót vonzott, fél év alatt közel 70 kulturális programmal és több mint 80 üzleti eseménnyel erősítve Magyarország turisztikai vonzerejét.

A miniszter 2026-ra a legfontosabb kívánságként a békét nevezte meg. Szerinte az elhúzódó háború visszafogja az európai és a magyar gazdaságot is, ezért „háború helyett béke, hadigazdálkodás helyett békegazdaság” szükséges. A cél az, hogy az emberek zsebében több maradjon, amit utazásra és kikapcsolódásra is elkölthetnek – és így a magyar turizmus 2026-ban is újabb rekordokat dönthessen.

Egész Európa rácsodálkozott, mi folyik Magyarországon: óriási szállodaépítési hullám kezdődhet Budapesten, rengeteg új hotel fog megnyílni

Magyarország tavaly több mint húszmillió vendéget fogadott. Ez azt is jelenti, hogy a húszmilliós vendégszámot a magyar turizmus a tervekhez képest korábban teljesítette.

 

Országszerte

Országszerte
1111 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu