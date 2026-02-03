Őrület, mi készül a ferihegyi repülőtéren, a csúcsminiszter jelentette be: rá se lehet majd ismerni a Budapest Airportra – a legnagyobbak közé emelkedik Európában

Ismét történelmi csúcsra ért a magyar turizmus: rekordvendégszám, növekvő bevételek és látványos repülőtéri forgalom jellemezte az elmúlt évet. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint mindez a célzott kormányzati intézkedések és az ágazat stratégiai szerepének egyértelmű bizonyítéka.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar turizmus, amely mára a gazdaság egyik legfontosabb húzóágazatává vált / Fotó: Nominesine / shutterstock

Ismét történelmet írt a magyar turizmus – hangsúlyozta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a turizmus.com magazinnak adott interjújában. Az ágazat 2025-ben új csúcsot döntött, miközben tovább erősítette szerepét a magyar gazdaságban.

A miniszter szerint a turizmus tavaly a GDP több mint 14 százalékát adta, ezzel az egyik legfontosabb gazdasági húzóerővé vált.

A rekordok sora már 2024-ben elkezdődött, amikor 18,2 millió turista érkezett Magyarországra. A lendület azonban nem tört meg: 2025-ben már 11 hónap alatt sikerült elérni a két évvel korábbi teljes éves csúcsot. A vendégforgalom január és december között 8 százalékkal haladta meg a korábbi rekordévet, miközben a bevételek is jelentősen nőttek. A szálláshelyek bruttó árbevétele 12, a vendéglátóhelyeké pedig 9 százalékkal múlta felül az eddigi csúcsot.

Nagy Márton kiemelte: a turizmus sikere nem csupán statisztika, hanem mintegy 400 ezer család megélhetésének záloga. Az ágazat a magyar vidék egyik legfontosabb foglalkoztatója, hatása pedig más szektorokra is tovagyűrűzik, erősítve a helyi gazdaságokat.

A Budapest Airport is hajtotta a magyar turizmust

A növekedés egyik kulcsa a légi közlekedés bővülése. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma 2024-ben 17,6 millió volt, 2025-ben azonban már december elejére elérte a 19 milliót. A miniszter az elmúlt év egyik legnagyobb sikerének nevezte az új, közvetlen légihidak kiépítését távoli küldőországokkal. Az American Airlines újraindítja a Budapest–Philadelphia járatot, az Air Canada a torontói közvetlen járatot, míg a China Airlines tavasztól heti hat járattal köti össze Budapestet és Pekinget. Ennek köszönhetően Budapest az EU negyedik fővárosa lesz napi kínai légi összeköttetéssel.