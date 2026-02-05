Deviza
Kilőtt a kiskereskedelem, havi és éves szinten is szemmel látható a bővülés – így pörgették a GDP-t a háztartások, 2021 óta nem volt ilyen

Tavaly decemberben éves és havi alapon is bővült a kiskereskedelmi forgalom volumene Magyarországon. Az egész évet tekintve a magyar kiskereskedelem teljesítménye ugyancsak meghaladta az előző évit, elsősorban a nem élelmiszer-kiskereskedelem bővülésének köszönhetően. December volt sorban a harmadik hónap, amikor havi alapon emelkedett a forgalom, ilyen stabil bővülésre 2021 vége óta nem került sor a kiskereskedelemben. Az NGM úgy reagált, a bővülő fogyasztás a magyar gazdaság húzóereje.
VG
2026.02.05, 09:05
Frissítve: 2026.02.05, 09:35

Tavaly decemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 4, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,3, az üzemanyag-kiskereskedelemben 1,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a magyar kiskereskedelmi forgalom volumene 0,2 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. A tavalyi évben a forgalom volumene a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,9 százalékkal felülmúlta az előző évit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön.

magyar vásárlás, tesco, infláció, kosár, bevásárlás
Karácsonyra még szélesebbre nyitották a pénztárcájukat a magyarok / Fotó: Vémi Zoltán

Decemberben éves szinten, naptárhatástól megtisztítva

  • Az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,5 százalékkal nőtt.
  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,1 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 78 százalék-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,3 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,1 százalékkal csökkent.
  • A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,3 százalékkal bővült. Az eladások volumene a használtcikk-üzletekben 13, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 10, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 6,6, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 3,2, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 2,2, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 1,2 százalékkal nőtt.
  • Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,3 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 2,8 százalékkal emelkedett.
  • Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 1,7 százalékkal nőtt.
  • A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 1,2 százalékkal csökkent.

Tavaly decemberben az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1975 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 39 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 12 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2025 egészében az előző évhez képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9 százalékkal bővült. 

  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,5, 
  • a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,4, 
  • az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,8 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

Reagált az NGM: a bővülő fogyasztás a magyar gazdaság húzóereje

„A Kormány azért küzd, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni. A Kormány ezért folyamatosan emeli a béreket (pl. 11 százalékos minimálbér emelés, ágazati béremelések), csökkenti az adókat (pl. két és három gyermekes anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény megduplázása) és fellép az áremelésekkel szemben (pl. árréscsökkentés meghosszabbítása és kiterjesztése), mindez hozzájárul a kiskereskedelmi forgalom további élénküléséhez. A fogyasztás tavaly mintegy 5 százalékkal bővült, ami közel 2 százalékponttal húzta fel a GDP-t, ezáltal ellensúlyozva a gyenge külső keresletet" – reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium a KSH adasoraira. 

El kell kerülni a háborút és nemet kell mondani az adóemelési tervekre. Bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt adóemelésre készül, 1.300 milliárd forintot vennének el a magyar családoktól. A Tiszával ellentétben a Kormány a magyar emberek és a béke pártján áll, ezért hadi gazdálkodás helyett békegazdaságot épít, mert ez ad lehetőséget a gyarapodásra 

– hangsúlyozták a minisztériumnál. 

2021 óta nem volt ilyen

A tavalyi utolsó negyedévben így a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,9 százalékkal alakult magasabban a harmadik negyedévben tapasztaltnál, amely stabil, trendszerű növekedést jelent. Sőt, kiemelendő, hogy december volt sorban a harmadik hónap, amikor havi alapon emelkedett a forgalom, ilyen stabil bővülésre 2021 vége óta nem került sor a kiskereskedelemben, közölte már az Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. 

Molnár Dániel rámutatott: a keresletet elsődlegesen a jövedelmi helyzet javulása, a bérek emelkedése, a családtámogatások bővítése, illetve a nyugdíjasok támogatása hajthatta. A kiskereskedelmi forgalom motorja viszont a nem élelmiszer-üzletek voltak, éves bázison 4,3 százalékos növekedést regisztrált a KSH, és habár a havi index itt is zsugorodást jelez, a negyedév egészét tekintve 1,3 százalékos emelkedés adódik. 

A forgalom lendületét ebben a szegmensben is elsősorban a jövedelmi helyzet javulása támogatja, ugyanakkor az óvatossági motívum enyhülése is megjelenik benne. Ezt az MNB legfrissebb megtakarítási felmérése is alátámasztja, eszerint a háztartások anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai a tavalyi év végén az orosz-ukrán háború kitörése óta legmagasabb szintjükre emelkedtek. 1,7 százalékos bővülést mutatott év végén az üzemanyag-forgalom is, amely mögött az utazási kedv erősödése húzódik meg.

„Januárban a hóhelyzet okozta átmeneti közlekedési és ellátási nehézségek okán megtorpanhat a kiskereskedelem bővülése, azonban a jövedelmi helyzet további javulása, a reálbérek emelkedése, a családtámogatások folytatódó bővítése, illetve a 13-14. havi nyugdíj kifizetése újabb lendületet adhat a kiskereskedelmi forgalomnak, miközben az anyagi helyzet megítélése is kedvezőbbé válhat, amely tovább oldhatja az óvatossági motívumot. Mindezeket egybevetve arra számítunk, hogy az idei évben is a fogyasztás lehet a gazdaság legfontosabb motorja, azonban számolunk azzal is, hogy a külső kereslet már nem húzza majd olyan mértékben vissza a gazdaságot, amely az export mellett a beruházási aktivitást is támogatná, miközben a fogyasztói bizalom élénkülését is fokozná" – húzta alá a vezető elemző.

Vállukon viszik a háztartások a magyar gazdaságot, és a bérek mellé újabb erősítés érkezik

A fogyasztás 2025-ben meghatározó szerepet játszott a magyar gazdaság teljesítményében: historikus átlag alapján a bruttó hazai termék (GDP) mintegy 60 százalékát adja – ismertette az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány januári sajtótájékoztatóján, amiről a Világgazdaság részletesen beszámolt.

2025 első három negyed évében a háztartások tényleges fogyasztása 2,6 százalékkal nőtt, és a GDP 0,3 százalékos növekedéséhez 1,5 százalékponttal járult hozzá.

A fogyasztás élénkülésének fő hajtóerői:

  • a reálbérek növekedése,
  • a különféle állami támogatások,
  • valamint a fogyasztói hangulat javulása.

2026-ban a fogyasztás továbbra is kulcsszerepet tölthet be a növekedésben, miközben a beruházások a második fél évben várható felzárkózása is támogathatja a GDP bővülését. A lakossági vásárlóerő növekedése 2026-ban is folytatódhat: a jegybank várakozása szerint a lakossági reáljövedelem 4,7 százalékkal bővül, miközben a háztartások fogyasztási kiadása is 4,7 százalékkal emelkedhet éves szinten.

Örökké nem lehet így...

Nem lehet a végtelenségig fogyasztásra építeni a gazdaságot, de válságos időkben nincs más választás – erről beszélt Nagy Márton az Inforádió Aréna című műsorában. A nemzetgazdasági miniszter szerint kulcskérdés, hogy az árrésstopok átmeneti eszközök maradnak-e, vagy hosszabb távon is a gazdaságpolitika részei lesznek.

„Nem mondhatjuk, hogy a stabilitás és a kiszámíthatóság irányába indult a 2026-os év” – fogalmazott Nagy Márton, aki a venezuelai helyzetet és a globális geopolitikai feszültségeket említette példaként. Szerinte az idei év még a vártnál is viharosabb lehet, és olyan tabuk dőlnek le, ami korábban elképzelhetetlen volt.

A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta:

Senki nem állította, hogy a fogyasztásra épülő gazdaságpolitika örökké fenntartható, ugyanakkor a jelenlegi környezetben – gyengélkedő német gazdaság és háborús szomszédság mellett – ez volt az egyetlen módja annak, hogy Magyarország elkerülje a recessziót.

„A gazdaságot a víz felett kell tartani, hogy a vállalkozók legalább a belső kereslettel legyenek kompenzálva” – tette hozzá.

Nagy Márton szerint 2026 első felében még a fogyasztás húzza a gazdaságot, de az év második felében már visszatérhetünk a beruházásvezérelt növekedési pályára. Ebben kulcsszerepet játszanak.

