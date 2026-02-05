Kilőtt a kiskereskedelem, havi és éves szinten is szemmel látható a bővülés – így pörgették a GDP-t a háztartások, 2021 óta nem volt ilyen

Molnár Dániel rámutatott: a keresletet elsődlegesen a jövedelmi helyzet javulása, a bérek emelkedése, a családtámogatások bővítése, illetve a nyugdíjasok támogatása hajthatta. A kiskereskedelmi forgalom motorja viszont a nem élelmiszer-üzletek voltak, éves bázison 4,3 százalékos növekedést regisztrált a KSH, és habár a havi index itt is zsugorodást jelez, a negyedév egészét tekintve 1,3 százalékos emelkedés adódik.

A forgalom lendületét ebben a szegmensben is elsősorban a jövedelmi helyzet javulása támogatja, ugyanakkor az óvatossági motívum enyhülése is megjelenik benne. Ezt az MNB legfrissebb megtakarítási felmérése is alátámasztja, eszerint a háztartások anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai a tavalyi év végén az orosz-ukrán háború kitörése óta legmagasabb szintjükre emelkedtek. 1,7 százalékos bővülést mutatott év végén az üzemanyag-forgalom is, amely mögött az utazási kedv erősödése húzódik meg.

„Januárban a hóhelyzet okozta átmeneti közlekedési és ellátási nehézségek okán megtorpanhat a kiskereskedelem bővülése, azonban a jövedelmi helyzet további javulása, a reálbérek emelkedése, a családtámogatások folytatódó bővítése, illetve a 13-14. havi nyugdíj kifizetése újabb lendületet adhat a kiskereskedelmi forgalomnak, miközben az anyagi helyzet megítélése is kedvezőbbé válhat, amely tovább oldhatja az óvatossági motívumot. Mindezeket egybevetve arra számítunk, hogy az idei évben is a fogyasztás lehet a gazdaság legfontosabb motorja, azonban számolunk azzal is, hogy a külső kereslet már nem húzza majd olyan mértékben vissza a gazdaságot, amely az export mellett a beruházási aktivitást is támogatná, miközben a fogyasztói bizalom élénkülését is fokozná" – húzta alá a vezető elemző.

Vállukon viszik a háztartások a magyar gazdaságot, és a bérek mellé újabb erősítés érkezik

A fogyasztás 2025-ben meghatározó szerepet játszott a magyar gazdaság teljesítményében: historikus átlag alapján a bruttó hazai termék (GDP) mintegy 60 százalékát adja – ismertette az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány januári sajtótájékoztatóján, amiről a Világgazdaság részletesen beszámolt.