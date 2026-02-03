Másfél milliárd forintba kerül egy 150 méteres vasútvonal rendbetétele – a MÁV-vezére megígérte, hogy idén a befejezik a Dunántúlt megbénító szakasz felújítását

Már egy éve nem járnak a vonatok egy Ajka és Veszprém közötti szakaszon. Az Indexen elhangzott, hogy egy 15 méter felújítandó szakasz miatt kerülnek a Zalaegerszegről, Szombathelyről utazók.

AMÁV-vezére megígérte, hogy idén a befejezik a Dunántúlt megbénító szakasz felújítását / Fotó: MÁV csoport

A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, hogy 5-6 éve forráshiány miatt csak részben végeztek el egy felújítást. Az említett szakasz pedig kimaradt, miközben a sín alatti talajréteg folyamatosan átnedvesedik.

„Mint minden ilyen esetben a dolog előbb-utóbb megbosszulja magát. A tavalyi évben a pálya járhatatlanná vált” – mondta el Hegyi Zsolt. Hozzátette, a beavatkozás már megtörtént: a mélyszivárgót kitakarították, de a töltés a tetején annyira károsodott, hogy 9 méter mélyen kell még munkálatokat végezni.

A MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, hogy

a 150 méteres szakasz egy másfél milliárd forintos beavatkozást igényel, amihez közbeszerzést kellett kiírni.

Hozzátette, a vesztes fél megtámadta közbeszerzés eredményét, majd a döntőbizottság a vesztesnek adott igazat, most a másik fél szerződéseit nézik át. Nagyjából pedig egy hónap múlva lehet ismét szerződést kötni.

A mostani adatok alapján – az előrehaladás alapján megalapozottan mondom –, hogy idén nyáron elkészülünk vele

– mondta el Hegyi Zsolt. A vezérigazgatót a műsorvezető szembesítette azzal, hogy tavaly is ezt igérte, de a Hegyi Zsolt szerint idén megalapozottan tudja ismét ezt megígérni. A beruházást a MÁV és a GyseV végzi közösen.

Hegyi Zsolt a friss posztjában azt írta, hogy a jogvita lezárultával kedden a MÁV Pályaműködtetési Zrt. és a GySEV Zrt. szerződést köt a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel, így minden jogi akadály elhárult: a munkaterületet a napokban átadják, és megkezdődhet a kivitelezés.

A vállalkozónak a szerződéskötéstől számított 114 napja van a forgalomba helyezésre.

A MÁV csoport vezérigazgatója nemrég azt is közölte, hogy már dolgoznak a Déli pályaudvar felújításának a részletein. Hegyi Zsolt közölte: azt a célt jelölték ki, hogy a Déli pályaudvar funkcionalitásában, esztétikájában egy 21. századi helyszínné váljon. Hozzátette, hogy

a vasúttechnikai beruházásokat 2027-ben elkezdik, majd párhuzamosan – ha a terveknek megfelelően haladnak – az épületfelújítást is megkezdik.

A Világgazdaság is megírta, hogy Lázár János nagy pályaudvarok felújításáról és hasznosításáról szóló elképzelését meghiúsították. Az építési és közlekedési miniszter az év eleji közlekedésinfón úgy fogalmazott, hogy a Fideszen belül „állampárti megközelítés uralkodott el” a nagy pályaudvarok magánosításáról. Szerinte a projekt most mellékvágányon van, de nem került le teljesen a napirendről.