„Nem mondhatjuk a tehénnek, hogy ne termeljen tejet, mert alacsony a világpiaci ára” – az év második felére rendeződhet a helyzet az agráriumban az MBH szakemberei szerint

Az agrárium lassan változó ágazat, de az elmúlt évek piaci kihívásai és az éghajlatváltozás negatív hatásai egyértelművé tették, hogy a bizonytalanságok tartóssá válhatnak, ami jelentős hatással van az agrárvállalkozások termelési, tervezési és pénzügyi környezetére. Ahhoz, hogy az ágazat versenyképes legyen napjaink gyorsan változó világában, strukturális változásokon kell végbemennie – mondta Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója, kiemelve, hogy ennek érdekében minél több versenyképes fejlesztésre van szükség.

Az MBH szakemberei úgy látják, hogy 2026 harmadik negyedévére állhat helyre a kereslet-kínálati szint a tejpiacon / Fotó: ANP via AFP

Felhívta a figyelmet, hogy a Közös Agrárpolitika (KAP) beruházási programjának most kezdődő megvalósítása a szántóföldi növénytermesztéstől az állattenyésztésen és a kertészeten át az élelmiszeripar minden ágazatát érinti, és soha vissza nem térő lehetőséget és forrásokat biztosít a magyar agrárium hatékonyságának növelésére. A kockázatok minimalizálása – az üzleti és stratégiai gondolkodás, valamint a most születő pénzügyi döntések révén – új irányt adhat az egész ágazat fejlődésének – hangsúlyozta Hollósi Dávid. Hozzátette, hogy felvásárlóként és a külkereskedelmi kapcsolatok alakítójaként hosszabb távon a nagy élelmiszeripari cégek határozzák majd meg a mezőgazdasági termelés irányát.

Felemás a kép a magyar agráriumban 2026 elején

Az ügyfelek, szakmaközi szervezetek és a bank elemzőinek helyzetértékelése alapján készülő, és a hivatalos statisztikákat megelőző agrár-élelmiszeripari bizalmi mutató, az MBH AgrárTrend Index értéke 2026 elején 31,9 pontot mutatott a 48 pontos skálán, ezzel némileg tovább távolodott az egyensúlyi szintnek tekintett 35 ponttól: a tavaly szeptemberrel zárult negyedév után 2025 utolsó három hónapjában további 0,4 ponttal mérséklődött. Az érték legutóbb 2023 év végén volt hasonlóan alacsony szinten, akkor azonban főként a gyenge terménypiaci árszint miatt, míg most elsősorban a tej- és a sertéspiac kihívásai vezettek csökkenéshez.

Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzője szerint a két jelentős állati termékpályán leginkább az értékesítésben tapasztalhatók nehézségek, de a termelőkön kívül jelenleg a feldolgozók számára is kedvezőtlenebb a piaci környezet. A növénytermesztő ágazatok ugyanakkor némileg derűlátóbbak, elsősorban annak köszönhetően, hogy a téli időjárás eddig kedvezően alakult számukra, így összességében már javulás is látható az aratás utáni időszakhoz képest.