„Ha visszanézünk az elmúlt 16 évre, a Fidesz-kormány gazdaságpolitikájában van egy nulladik lépés, azaz nem minden áron történik gazdasági növekedés. Vannak ugyanis fontosabb szempontok is” – ezt mondta Világgazdaság VG Exkluzív podcastjében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A műsorban a magyar gazdaság stagnálásának okairól, a magyar út sajátosságairól, a német gazdaságról való leválásról, illetve a kormány terveiről beszélgettünk.

Nagy Márton: nem cél a mindenáron való gazdasági növekedés / Fotó: Nemzetgazdasági Minisztérium

Nagy Márton: nem cél a mindenáron való gazdasági növekedés

Nagy Márton szerint a 2013 és 2020 közötti időszak volt a hét bő év a magyar gazdaság történetében, amikor a világgazdaságban is alacsony kamatok, és költségek uralkodtak, miután a kamat, a hitel, a likviditás is bőségesen rendelkezésre állt. A Covid óta azonban változott a világ, ami a háborúval és az energiaválsággal felgyorsult.

Ha visszanézünk az elmúlt 16 évre, a Fidesz-kormány gazdaságpolitikájában van egy nulladik lépés, azaz nem minden áron történik a gazdasági növekedés

– fogalmazott a miniszter, aki 14 kormányzati vívmányt nevezett meg, ezek közül a családközpontúság és a demográfia talán a legfontosabbak, és megelőzik még a növekedés hajszolását is.

Nagy Márton szerint Magyarországon a fenntarthatóság mögött is mindig az a gondolat húzódott, hogy család- és munkaalapú társadalmat kell építeni.

De a vállalkozói szektorban sem mondták azt, hogy minden áron szükségszerű a növekedés, ezért igyekeztek megtartani a magyar tulajdont a stratégiai szektorokban, hogy ne olyan cégek nyerjenek a növekedésből, amelyek külföldiek, mert akkor egy exkluzív növekedés valósul meg, ami nem túl jó.

Persze a neoliberális közgazdászok, a multifanok vagy a bankárok nem így élik meg. De mi azt mondtuk, hogy a stratégiai szektorokban igenis magyar tulajdonnak kell lennie

– mondta, hozzátette, jobb lenne, ha közben nemzeti bajnokok nőnének ki, hogy az a profittömeg, ami a növekedésből lecsapódik, az a magyaroknál kössön ki.

A magyar út lassabb, de fenntartható

A magyar gazdaság felzárkózása kifejezetten vontatott, ha visszatekintünk, 2010 és 2024 között 12 százalékponttal konvergált az uniós átlaghoz képest. Szemben például Lengyelországgal, vagy Romániával, mindkét gazdaság ettől nagyobb ütemet diktált, olyannyira, hogy az Eurostat szerint a vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP alapján Románia megelőzte Magyarországot néhány éve. Nagy Márton szerint azonban mindez nagyon leegyszerűsítő összehasonlítás ezekkel az országokkal.

Ez egy lódítás, ezek hazugságok, komoly közgazdasági tudással rendelkező szakember ilyet nem mond

– fogalmazott, mindezt azzal indokolta, hogy a körülöttünk lévő országok nagyon eltérő gazdasági szerkezettel rendelkeznek. Míg Magyarország egy kis nyitott gazdaság, ahol az export adja a GDP 85 százalékát, Lengyelország egy közepes, hozzánk képest nagy ország, hatalmas belső piaccal. De zárt, az export a GDP-hez viszonyítva csak 40 százalékos. Márpedig a nagy belső piac képes felszívni egy csomó tőkét, emiatt nagy növekedési potenciálja is van, ami manapság is megmutatkozik.