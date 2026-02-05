Deviza
Hivatalos: ezeknél a pálinkáknál most egész Magyarországon nincsenek jobbak

Ahogy immár több mint tíz éve, idén is átadták a Nemzeti Pálinkakiválóság Program díjait, amelynek ünnepélyes díjkiosztóján Tállai András, az Agrárminisztérium államtitkára kiemelte: a pálinka előállításában egyszerre van jelen a tudatos fajtaválasztás és a hagyományokra épülő, ugyanakkor folyamatosan megújuló technológia.
Világgazdaság
2026.02.05, 19:30
Frissítve: 2026.02.05, 19:36

Az államtitkár felidézte, az Agrárminisztérium 2014-ben hirdette meg először a Nemzeti Pálinkakiválóság Programot, amelynek azóta is töretlen célja, hogy a kiváló minőségű hazai pálinkák belföldön és nemzetközileg is egyaránt ismertté váljanak. Rámutatott, ha visszatekintünk a pálinka és a törkölypálinka előállításának utóbbi 15-20 évére, jól látható, hogy jelentősen bővültek a főzdei kapacitások és fejlődtek a szakmai ismeretek – írta meg az Origo.

Nemzeti Pálinkakiválóság Program 2025
Tállai András, az Agrárminisztérium államtitkára a Nemzeti Pálinkakiválóság Program díjátadóján / Fotó: Pelsoczy Csaba

Tállai András kiemelte, a nevezési számok – mind a főzdék, mind a nevezett tételek tekintetében – évről évre hasonlók, ami azt bizonyítja, hogy a program stabil és megbízható népszerűségnek örvend a kereskedelmi főzdék körében.  

A Nemzeti Pálinkakiválóság Program díjazottjai

 A 2025-ös programra 21 főzde összesen 131 tétellel vett részt a megmérettetésen – összegez az Agrárminisztérium közleménye.

A szabályzat szerint 18 nevező 74 tétele kapott minősítést: 

  • 21 tétel nyerte el a TOP Pálinkakiválóság címet, 
  • 39 tétel kapott Pálinkakiválóság minősítést, 
  • míg az arany minősítésű gin, vodka, whisky, párlat és likőrök száma 8, 
  • az ezüst minősítésűeké pedig 6 volt.

A további díjazottakról itt olvashat bővebben.

 

