Deviza
EUR/HUF379,65 0% USD/HUF321,75 0% GBP/HUF436,87 -0,48% CHF/HUF414,42 +0,12% PLN/HUF89,95 -0,06% RON/HUF74,53 +0,01% CZK/HUF15,62 +0,27% EUR/HUF379,65 0% USD/HUF321,75 0% GBP/HUF436,87 -0,48% CHF/HUF414,42 +0,12% PLN/HUF89,95 -0,06% RON/HUF74,53 +0,01% CZK/HUF15,62 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 279,16 -1,52% MTELEKOM1 984 -2,07% MOL4 026 -2,09% OTP40 950 -1,71% RICHTER11 410 -0,7% OPUS549 -0,18% ANY7 680 +0,26% AUTOWALLIS170 -1,76% WABERERS5 380 +1,12% BUMIX10 257,89 -0,48% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 688,89 -1,64% BUX131 279,16 -1,52% MTELEKOM1 984 -2,07% MOL4 026 -2,09% OTP40 950 -1,71% RICHTER11 410 -0,7% OPUS549 -0,18% ANY7 680 +0,26% AUTOWALLIS170 -1,76% WABERERS5 380 +1,12% BUMIX10 257,89 -0,48% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 688,89 -1,64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nyugdíj
havi nyugdíj
nyugdíjas

Megvan a dátum: ekkor érkezik a 13. havi nyugdíj és a pluszpénz februárban – soha nem látott összeg landolhat a nyugdíjasoknál

Jelentős összegekre készülhetnek a magyar nyugdíjasok a 13. havi nyugdíj és a részben bevezetett 14. havi juttatás együtt akár közel 600 ezer forintos bevételt is jelenthet. Gulyás Gergely a kormányinfón a kifizetések pontos menetrendjéről is beszélt.
VG
2026.02.05, 13:29
Frissítve: 2026.02.05, 13:57

Ismét a kormányülés után, csütörtökön tartották meg a kormányinfót . A Miniszterelnökséget vezető miniszter az árrésstop jövőjéről, az infláció alakulásáról, az energiatároló-pályázat keretének megemeléséről és a nyugdíjak kifizetéséről is beszélt.

nyugdij_2 , nyugdíjasok
Megvan a dátum: ekkor érkezik a 13. havi nyugdíj és a pluszpénz februárban – soha nem látott összeg landolhat a nyugdíjasoknál / Fotó: Kurucz Árpád

„Péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét” – közölte Gulyás Gergely.

A miniszter elmondta:

  • azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat, 
  • egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Februárban az átlagnyugdíjjal rendelkezők számlájára közel 600 ezer forint érkezhet.

A 13. havi nyugdíj a januári 3,6 százalékos nyugdíjemelést követő teljes összeg, míg a 14. havi nyugdíj 2026-ban még csak a havi járandóság 25 százaléka lesz. Átlagnyugdíjjal számolva – 259 ezer forint – ez februárban 582 750 forintot jelenthet a jogosultaknak.

Arról is írtunk, hogy a februári pluszjövedelem tudatos felhasználása hosszú távon is növelheti a pénzügyi biztonságot, miközben elkerülhetők a gyakori hibák, amikor a teljes összeget rövid idő alatt elköltik.

Lázár János szerint keményen ki kellett számolni a 14. havi nyugdíj kifizetését

A 14. havi nyugdíj bevezetéséről tavaly Kaposváron tartott Lázárinfóján beszélt az építési és közlekedési miniszter.

Kiemelte: a nyugdíjak fenntarthatósága a munkavállalók számától függ. 2010-ben 3 millió 600 ezer ember dolgozott az országban, ma 4 millió 900 ezer fizet adót, akik így gondoskodnak a nyugdíjasokról. Lázár szerint ez a garancia arra, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül.

A miniszter szerint a 13. havi nyugdíj visszaállítása fontos lépés volt, de az infláció miatt további támogatás szükséges. November végén és decemberben minden nyugdíjas nyugdíj-kiegészítést kap 50 ezer forint körüli összegben, valamint 30 ezer forintos utalványt az élelmiszerárak emelkedése miatt.

A kisebb nyugdíjak sávos emelésével korábban kísérleteztek, de ez politikailag nehéz, és igazságtalanságérzetet kelt. Lázár akkor úgy fogalmazott, hogy ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Azt is elmondta, hogy „ennek érdekében nagyon kőkeményen” számoltak.

Szűk elitklubba férkőzhet be Magyarország – íme az országok, akik 14. havi nyugdíjat fizetnek

Bár első hallásra rendhagyónak tűnhet, a 14. havi nyugdíj nem ismeretlen konstrukció az Európai Unióban. Igaz, nem is sok országban van. Jelenleg négy tagállam alkalmaz hasonló rendszert:

  • Spanyolország,
  • Portugália,
  • Lengyelország,
  • Ausztria.

A legismertebb Ausztria, ahol évente 14 kifizetés történik. A havi nyugdíj plusz két úgynevezett különleges kifizetés (Sonderzahlung) együtt adja ki a teljes éves összeget. 

Extra kifizetések áprilisban és októberben vannak: ezekben a hónapokban duplán fizetnek ki, tehát áprilisban és októberben kapnak egy rendes havi nyugdíjat plusz egy különleges kifizetést. 

A 13. és 14. havi nyugdíj általában megegyezik a havi nyugdíj bruttó összegével. A nyugati szomszédunknál tavaly az átlagnyugdíj 1700-1800 euró volt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu