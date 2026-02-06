Orbán Viktor elárulta, valójában mire képes a magyar gazdaság: teljes átállás jön, óriási a tét
A miniszterelnök elsőként Donald Trump tegnapi levelére reagált. Szerinte megváltoztak a dolgok, a kormány sikerrel járt azzal, hogy az az érdeke, hogy barátokat gyűjtsön. – Régi szövetség van az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal – jegyezte meg.
„Csak mi vagyunk azok, akik azt az álláspontot képviseljük, hogy ha Donald Trump lett volna az amerikai elnök 2022-ben, akkor ma béke lenne, ha a demokraták nem akadályozzák őt, szintén béke lenne." Az amerikai-magyar szövetségnek már most is megvannak a jelei, Magyarországról nem hazaviszik az amerikai tőkét, hanem itt hagyják Orbán Viktor szerint, aki hangsúlyozta: azt továbbra sem lehet tudni, hogy az amerikai elnök mikor jön Magyarországra.
Orbán Viktor: Óriási teljesítményt nyújt a magyar gazdaság, a háború közepette is
A miniszterelnök beszélt a költségvetésről is, annak tükrében, hogy a napokban érkezik a 13. havi nyugdíj és a pluszpénz, soha nem látott összeg landolhat a nyugdíjasoknál. „A magyar gazdaság tavaly és idén is 5 százalékos költségvetési hiánnyal számolhat, amit a befektetők elfogadnak, nem csak Amerikából, de Ázsiából is nagy befektetések jönnek ide" – mondta Orbán Viktor. – Van egy olyan képzet, vagy vélemény, hogy a magyar gazdaság túlköltekezik, baj van, hol ez , hol az, a valóság azonban, hogy egy százalékos növekedés mellett is képes erre a teljesítményre: 11 százalékos minimálbér emelés, duplázott családi adókedvezmény, otthontámogatás a fiataloknak, első lakásvásárlása. Óriási teljesítményt ad le úgy, hogy közben a háború blokkolja a gazdaságot.
„A magyar gazdaság képes arra, hogy annak ellenére, hogy a háború blokkolja a gazdaságot, támogassuk a magyar családokat, szja mentesek legyenek a három - és kétgyermekes édesanyák, 3 százalékos hitelt biztosítsunk. A következő négy évben átállítjuk a magyar gazdaságot egy család alapú gazdasággá. Kis növekedés mellett is tudunk nagy segítséget nyújtani" – foglalta össze a kormányfő a Kossuth rádióban.
Emlékeztetett, már júniustól adómentes a CSED és a GYED, ezek komoly dolgok, a családi alapú gazdaság és családi alapú társadalom megteremtése. Leszögezte: a munka és a család összekötése, ami másfél évtizede indult meg, jól halad.
Nagy Márton: nem cél a mindenáron való gazdasági növekedés
Ha nem lenne külső dekonjunktúra, akkor a magyar gazdaság legalább 2 százalékkal növekedne – ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki a VG Exkluzív műsorának volt a vendége. Elárulta, csalódott volt a vártnál rosszabb GDP-adatok miatt, mivel miniszterként nem lehet más a feladata, mint a növekedés segítése, minden erejével, de szerinte ez nem jelenti azt, hogy minden áron kellene hajszolni. Ezzel együtt nem tett le arról, hogy a magyar gazdaság idővel felzárkózzon a legfejlettebb tagországok szintjére. Az inflációt a kormány és a jegybank közösen letörte, a költségvetésben pedig megvan a fedezet a lakosságot segítő intézkedésekre.
Mint mondta, a hazai ellenzék nem magától találja ki a nyugdíjak, így a 13. és 14. havi eltörlését, „Brüsszel a 14. havi nyugdíjtól epét hánynak". – Brüsszelből érkeznek ezek a kérések az ellenzék irányába, ők azt szeretnék, hogy azt a pénzt, amit a családoknak ad a kormány, azt a multicégek maguknál hagynák, és végül elküldenék Ukrajnába. A miniszterelnök szerint a nyugdíj nem ajándék, hanem annak elismerése, hogy volt egy időszak, amikor a mostani nyugdíjasok vitték a hátukon az országot. – Nekik jár az, hogy biztonságban érezhessék magukat – tette hozzá.
A Tisza képtelen nemet mondani...
Magyar Péterék visszatérő jelleggel azzal hozakodnak elő, hogy nem készülnek megszorításokra, kormányra kerülésük esetén. Erre is reagált Orbán Viktor. Mint mondta, a nem akarja bántani „az őszinte és lelkes" Tisza-aktivistákat, akik azt hiszik, hogy a saját pártjukat építik, de tévednek. A kormányfő rámutatott: azt a szervezetet, amit ők támogatnak, tehát a Tiza pártot, Brüsszelből hozták létre, hogy egy bábkormányt hozzanak létre, és egy nemzeti rendszer helyett egy brüsszeli rendszert vezessenek be.
Nem az a kérdés, mit mond a Tisza, hanem, hogy mit kell majd tenniük. Mi tudjuk, mit kell tenniük, hiszen Brüsszel megmondta már nekünk is. Ezt a pártot két helyről finanszírozzák, Brüsszelből és Kijevből
A beszélgetés során szó volt a rezsicsökkentésről és arról a folyamatról, a háttérben zajló munkáról is, ahogy a kormány képes volt megvédeni azt, elhárítva a családoknak nyújtott energiatámogatásra háruló veszélyeket. Orbán Viktor visszautalva az amerikai-magyar kapcsolatokra, felidézve washingtoni útját elmondta, „Amerikában is megvédtük, hiszen ők is bevezettek szankciókat, és meg kellett értetnem az amerikai elnökkel, miért fontos, hogy nálunk, Magyarországon mi ebből kimaradjunk. Ha nem tudtuk volna megakadályozni az amerikai szabályt, akkor ma 5-600 ezer forinttal többet fizetnénk rezsire évente".
A napokban derült fény rá és a Világgazdaság is megírta, hogy Magyar Péterék szakpolitikusa, Kapitány István állítása ellenére továbbra is Shell-kötődésű cégekben érintett, miközben kinyomná az orosz gázt a magyar piacról. A kormányfő úgy véli, „az ő energetikai szakértőjük nyilván azt akarja elérni, hogy az orosz gázról és olajról leváljunk, és a magas különadók, amelyből fizetjük a rezsicsökkentést, az lejöjjünk róluk. – De akkor teszem fel, miből fizetjük a rezsicsökkentést? Ha nem az extra adóból, akkor ki fizeti meg? - így Orbán Viktor.
Kényszersorozás, Ukrajna EU-tagsága
Ukrajna EU-s tagsága kapcsán a miniszterelnök elmondta, szerinte ez azonnali háborút jelentene Oroszországgal. „Le akarjuk beszélni az európaiakat, hogy katonákat állomásoztassanak Ukrajnában az oroszokkal való megegyezés nélkül, mert ez háborút jelent" –szögezte le a miniszterelnök, aki a kényszersorozásra kitérve elmondta, három katonai vezetőt tiltottak ki, ám ez olyan nagy riadalmat bizonyára nem kelt az ukránokban és a katonai vezetésben sem, ugyanakkor a jelzésértéke mégis nagy. Emlékezetes, Orbán Viktor már lépett hasonlót Robert „Magyar” Brovdi ügyében. Tavaly nyáron még éles vitába bocsátkozott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter annak kapcsán, hogy Magyarország kitiltotta Robert Brovdit, az ukrán hadsereg dróncsapatainak parancsnokát. Brovdi – aki a „Magyar” hívójelet használja és kárpátaljai származású – azután került tiltólistára, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: az oroszországi Barátság olajvezeték elleni ukrán dróntámadások miatt nem léphet be sem Magyarországra, sem a schengeni övezetbe.
Miért fontos a nemzeti petíció?
Január végén elindult a nemzeti petíció, a magyarok egyértelmű nemet mondhatnak Brüsszel háborús terveire és Ukrajna hosszú távú finanszírozására, azaz világos és egyértelműen állást foglalhatnak egy sorsdöntő kérdésben: Magyarország belesodródjon-e a háborúba, vagy megmaradjon a béke és a nemzeti érdek talaján. A kormány célja világos: megvédeni a magyar érdekeket, a rezsicsökkentést és az ország biztonságát. Erről Orbán Viktor most azt mondta, mialatt a NATO főtitkára és Brüsszel is azon dolgozik, hogy Ukrajna támogatását fenntartsák,
Magyarországon a nemzeti petícióval tudathatjuk a magyarok álláspontját.
A miniszterelnök szerint Magyarország nem vállalkozik arra, hogy több mint húsz, nálunk nagyobb európai országot legyűrünk, de azon dolgozik, hogy az európaiak fellázadjanak. – Az egyetlen esély, hogy a háborúból kimaradjunk, hogy a háborúpárti politika helyett a béke politikájára térjünk át, ezért a patriótákkal szervezkedünk. – De azt senki sem gondolhatja komolyan, hogy Magyarország miniszterelnöke egy brüsszeli vitában a franciákkal, németekkel, lengyelekkel szemben a háborús politika helyett többségre viszi a békepolitikát. Ez nem reális, egy lehetőségünk van, hogy kimaradjunk ebből. Ezt reális megcéloznunk, nemet kell mondanunk, így tudunk kívül maradni, hangsúlyozta a miniszterelnök a rádióban pénteken.
Levelet kapott a miniszterelnök
A miniszterelnök tegnap Mezőtúron, országjárása újabb állomásán arról beszélt, Magyarország erőforrásait, ha nem őrizzük meg őket, el fogják vinni Brüsszelbe és Brüsszelen keresztül Ukrajnába.
A kormányfő szerint ez két módon történhet meg. Az egyik az, hogy megemelik a tagállamok befizetési kötelezettségét az Európai Unió közös kasszájába. Hangsúlyozta: nem saját állításáról van szó, hanem az Európai Számvevőszék jelentéséről, amely szerint a következő hétéves költségvetési időszakban a tagállamoktól másfélszer annyi befizetést várnának el, mint eddig. Orbán Viktor tájékoztatott: az Európai Unió ezért akarja megadóztatni a nyugdíjakat, ezért akarja eltöröltetni a rezsicsökkentést és ezért akarja visszavágatni a családtámogatási rendszert. Meglátása szerint mindezt azért teszi, mert ettől reméli azt a többletforrást, amelyet
el tud venni a tagállamoktól, majd tovább tud küldeni Ukrajnába.
A miniszterelnök összegzése szerint a választás tétje egyszerű: az a kérdés, hogy megengedjük-e, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába, vagy megőrizzük, és a saját magyar érdekek szerint használjuk fel.
Ebben komoly támogatója van a kormánynak és Orbán Viktornak, hiszen tegnap Donald Trump egyértelművé tette, hogy a kormányfő mellett áll és őt támogatja a választásokon, az amerikai elnök a magyar miniszterelnököt tartja kizárólag megfelelőnek az ország irányítására, és hosszútávon számol vele szövetségesként, a közösségi oldalára feltöltött üzenete alapján.
A miniszterelnök pénteken reggel egy tőle szokatlan kérdést tett fel, erről is szó lehet a következőkben...