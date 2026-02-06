Orbán Viktor elárulta, valójában mire képes a magyar gazdaság: teljes átállás jön, óriási a tét

A miniszterelnök elsőként Donald Trump tegnapi levelére reagált. Szerinte megváltoztak a dolgok, a kormány sikerrel járt azzal, hogy az az érdeke, hogy barátokat gyűjtsön. – Régi szövetség van az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal – jegyezte meg.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

„Csak mi vagyunk azok, akik azt az álláspontot képviseljük, hogy ha Donald Trump lett volna az amerikai elnök 2022-ben, akkor ma béke lenne, ha a demokraták nem akadályozzák őt, szintén béke lenne." Az amerikai-magyar szövetségnek már most is megvannak a jelei, Magyarországról nem hazaviszik az amerikai tőkét, hanem itt hagyják Orbán Viktor szerint, aki hangsúlyozta: azt továbbra sem lehet tudni, hogy az amerikai elnök mikor jön Magyarországra.

Orbán Viktor: Óriási teljesítményt nyújt a magyar gazdaság, a háború közepette is

A miniszterelnök beszélt a költségvetésről is, annak tükrében, hogy a napokban érkezik a 13. havi nyugdíj és a pluszpénz, soha nem látott összeg landolhat a nyugdíjasoknál. „A magyar gazdaság tavaly és idén is 5 százalékos költségvetési hiánnyal számolhat, amit a befektetők elfogadnak, nem csak Amerikából, de Ázsiából is nagy befektetések jönnek ide" – mondta Orbán Viktor. – Van egy olyan képzet, vagy vélemény, hogy a magyar gazdaság túlköltekezik, baj van, hol ez , hol az, a valóság azonban, hogy egy százalékos növekedés mellett is képes erre a teljesítményre: 11 százalékos minimálbér emelés, duplázott családi adókedvezmény, otthontámogatás a fiataloknak, első lakásvásárlása. Óriási teljesítményt ad le úgy, hogy közben a háború blokkolja a gazdaságot.

„A magyar gazdaság képes arra, hogy annak ellenére, hogy a háború blokkolja a gazdaságot, támogassuk a magyar családokat, szja mentesek legyenek a három - és kétgyermekes édesanyák, 3 százalékos hitelt biztosítsunk. A következő négy évben átállítjuk a magyar gazdaságot egy család alapú gazdasággá. Kis növekedés mellett is tudunk nagy segítséget nyújtani" – foglalta össze a kormányfő a Kossuth rádióban.

Emlékeztetett, már júniustól adómentes a CSED és a GYED, ezek komoly dolgok, a családi alapú gazdaság és családi alapú társadalom megteremtése. Leszögezte: a munka és a család összekötése, ami másfél évtizede indult meg, jól halad.

Nagy Márton: nem cél a mindenáron való gazdasági növekedés

Ha nem lenne külső dekonjunktúra, akkor a magyar gazdaság legalább 2 százalékkal növekedne – ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki a VG Exkluzív műsorának volt a vendége. Elárulta, csalódott volt a vártnál rosszabb GDP-adatok miatt, mivel miniszterként nem lehet más a feladata, mint a növekedés segítése, minden erejével, de szerinte ez nem jelenti azt, hogy minden áron kellene hajszolni. Ezzel együtt nem tett le arról, hogy a magyar gazdaság idővel felzárkózzon a legfejlettebb tagországok szintjére. Az inflációt a kormány és a jegybank közösen letörte, a költségvetésben pedig megvan a fedezet a lakosságot segítő intézkedésekre.

Mint mondta, a hazai ellenzék nem magától találja ki a nyugdíjak, így a 13. és 14. havi eltörlését, „Brüsszel a 14. havi nyugdíjtól epét hánynak". – Brüsszelből érkeznek ezek a kérések az ellenzék irányába, ők azt szeretnék, hogy azt a pénzt, amit a családoknak ad a kormány, azt a multicégek maguknál hagynák, és végül elküldenék Ukrajnába. A miniszterelnök szerint a nyugdíj nem ajándék, hanem annak elismerése, hogy volt egy időszak, amikor a mostani nyugdíjasok vitték a hátukon az országot. – Nekik jár az, hogy biztonságban érezhessék magukat – tette hozzá.