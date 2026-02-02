Deviza
Kitette a listát Orbán Viktor, amire mindenki várt – „Itthon maradt a pénz, az eredmény magáért beszél!”

Februárban több, sokakat érintő kormányzati intézkedés lép életbe, melyekről a miniszterelnök egy összefoglaló listát tett közzé közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint a források hazai felhasználása kézzelfogható eredményeket hozott. A felsorolásban megemlíti a béremeléseket, az adókedvezményeket és nyugdíjkifizetéseket is.
VG
2026.02.02, 12:53
Frissítve: 2026.02.02, 13:22

Orbán Viktor közösségi oldalán tette közzé azt az összefoglaló listát, amely a kormány szerint jól mutatja, mire fordította Magyarország azokat a forrásokat, amelyekről politikai vita zajlott az elmúlt időszakban az Európai Unióval. A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott: Brüsszel Ukrajnába irányította volna a magyar emberek pénzét, a kormány azonban nemet mondott, és itthon tartotta a forrásokat. Állítása szerint az eredmények már februárban kézzelfoghatóvá válnak.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A poszthoz csatolt kép több, februártól életbe lépő vagy ekkor kifizetésre kerülő intézkedést sorol fel. Ezek között szerepel 

  • a minimálbér 11 százalékos emelése, 
  • valamint a garantált bérminimum 7 százalékos növelése, 

ami elsősorban a szakképzett munkavállalókat érinti. A kormányzati kommunikáció szerint ezek a lépések a reáljövedelmek megőrzését és a munkaerőpiac stabilitását szolgálják egy továbbra is bizonytalan gazdasági környezetben.

A felsorolásban kiemelt helyen jelenik meg az anyák személyijövedelemadó-mentessége is. 

Februártól a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák, valamint a 30 év alatti anyák bérére vonatkozó adókedvezmény érvényesül, 

ami a kormány értelmezése szerint célzott támogatást jelent a fiatal családok számára. Emellett a családi adókedvezmény megduplázása is szerepel a listán, amely a többgyermekes háztartások jövedelmi helyzetét javíthatja.

Orbán Viktor korábbi Facebook-bejegyzésben foglalta össze azokat az intézkedéseket , amelyek 2026 februárjától érezhetően érintik a családokat, a minimálbéren dolgozókat és a nyugdíjasokat. A felsorolás szerint emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum, megérkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete, továbbá bővülnek az adókedvezmények az édesanyák és a családok számára. A kormányfő ezeket a lépéseket a kormány gazdaságpolitikájának eredményeként értelmezte, és összekapcsolta az uniós pénzügyi vitákkal is. A minimálbér-emeléshez kapcsolódóan több szociális ellátás összege is nő, ami a kormány szerint szélesebb körben javíthatja a háztartások anyagi helyzetét.

Orbán Viktor: „Nemet mondtunk és itthon tartottuk!”

Orbán Viktor bejegyzésében mindezt egyértelműen összekapcsolja az uniós forrásokról és azok felhasználásáról zajló vitával. A kormány régóta azt az álláspontot képviseli, hogy Magyarország nem támogatja az Európai Unió közös hitelfelvételét vagy pénzügyi forrásainak Ukrajnába irányítását, ha az a tagállamok mozgásterét szűkítené. A miniszterelnök szerint

az, hogy ezek az intézkedések megvalósulnak, azt igazolja: a források hazai felhasználása kézzelfogható eredményeket hoz.

A most közzétett lista így nemcsak egy hónap intézkedéseit foglalja össze, hanem egyben politikai üzenet is az Európai Unió felé. A kormánynarratíva szerint a februárban érkező béremelések, adókedvezmények és nyugdíjkifizetések azt mutatják, hogy a vitatott pénzügyi döntéseknek közvetlen hatásuk van a magyar háztartások mindennapjaira.

