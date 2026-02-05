Felpörgette az új építésű lakások piacát az öt hónapja futó Otthon Start, több mint 20 ezer szerződést kötöttek

Az elmúlt hónapokban bevezetett Otthon Start program jelentősen felpörgette a hazai ingatlanpiacot, különösen a fiatalok körében. A program sikerét alátámasztják a legfrissebb statisztikák is: augusztusban, a program bejelentését követően, másfélszer több hirdetést tekintettek meg az érdeklődők, mint az év hátralévő részében a Jófogás platformján.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A legtöbb eladásra kínált ingatlan Pest megyei, innen összesen 4940 hirdetést töltöttek fel a Jófogás felületére az elmúlt hat hónapban. Budapestet nézve a XIII. kerületben a legnagyobb a választék: mind kiadó, mind eladó ingatlanokból itt található a legtöbb. A többi régió kiadó ingatlanait tekintve Hajdú-Bihar vármegye vezet az élen, 398 új hirdetéssel.

Az ingatlanok négyzetméterárát egyértelműen az V. kerület, vagyis a budapesti belváros vezeti: kiadó esetén tízezer, míg eladó ingatlanok esetében közel 2,5 millió forint átlagos négyzetméterárral szembesülhettek az érdeklődők. Azok, akik inkább vidéken kerestek eladó ingatlant, Somogy vármegyében találkozhattak a legmagasabb négyzetméterárakkal, melyek egymillió forint felett alakultak.

A Jófogás adatai szerint a kiadó ingatlanok ára is tovább növekedett, a bérleti díjak azonban nagy különbséget mutatnak térségenként. A fővárosban élőknek kell legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk, hiszen itt 300 ezer forint felett van a meghirdetett bérlemények átlagára. Budapesten belül az II. kerület vezet 510 ezer forinttal, ezt követi az V. 439 ezerrel, harmadik helyen pedig az XII. kerület áll, 414 ezer forintos átlagárral.

Azok, akik alacsonyabb áron keresnek albérletet, a XIX., a XX. és a XXI. kerületben tehetik meg a legolcsóbban, ahol 170-200 ezer forint között mozog az átlagos bérleti díj.

Felpörgött az új építésű lakások piaca Budapesten

Budapesten különösen látványos a program hatása az új építésű lakások piacán. Az OTP Ingatlanpont adatbázisa szerint 2025-ben összesen 8700 új lakást adtak el a fővárosban, ami csak hajszállal maradt el a 2024-es rekordtól. Az év második felében 4500 lakás talált gazdára, ami a program indulásának köszönhető lendületet tükrözi.