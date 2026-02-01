Nagy nap lesz hétfőn, 2,5 millió forint ingyenpénz szórnak ki: megnyílik a várva várt napelemes-akkumulátoros pályázat – ez a percre pontos időpont

Már csak egyet kell aludni: karnyújtásnyira a 2,5 millió forint – ezzel a címmel tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, egyben az MVM elnöke. Czepek Gábor az Otthoni Energiatároló Program részleteit ismertette.

Otthoni Energiatároló Program: nagy nap lesz hétfőn, 2,5 millió forint ingyenpénz szórnak ki / Fotó: Energiaügyi Minisztérium / Facebook

Először is közölte, hogy

holnap 10 órakor indul el az Otthoni Energiatároló Program pályázati szakasza.

A kezdeményezés lényege, hogy a jelentkezők 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez.

A nyertesek meglévő vagy új napelemes rendszereiket hatékonyabban működtetve csökkenthetik áramszámláikat. "A rezsistop mellett tehát itt a rezsicsökkentés 2.0 is: aki teheti, éljen a lehetőséggel" – fogalmazott.

Fontos, hogy a támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre. A pályázónak napelemmel kell rendelkeznie, vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését.

Nem kérhető támogatás olyan ingatlanra, amelyre korábban már kaptak állami hozzájárulást tároló létesítéséhez, de az nem kizáró ok, ha valahol csak napelemet telepítettek kormányzati segítséggel.

Az elbírálásnál előnyben részesítjük a szaldó elszámolásból már kiesetteket vagy 2030 végéig kiesőket, és az ötezer alatti lélekszámú vidéki kistelepülések lakóit.

2,5 oldalból így lesz 2,5 millió forint

Még sosem volt ilyen egyszerű ekkora támogatáshoz jutni! Első körben mindössze egy 2,5 oldalas online űrlapot kell kitölteni jellemzően a pályázó (esetleg tulajdonostársa vagy a haszonélvező) személyes adataival, és a beruházásban érintett ingatlan alapadataival.

A kitöltőfelület tartalma a támogató honlapján közzétett dokumentumban olvasható, így a szükséges információkat előkészítve pár kattintással, percek alatt jelezhető a részvételi szándék. Dokumentumok becsatolására a holnap megnyíló pályázati szakaszban nem lesz szükség.

Nem vész el a szaldó, őstermelők is jöhetnek

A visszajelzések alapján még az elmúlt héten is többféleképpen léptünk a pályázói kedv növelése érdekében:

- társadalmi egyeztetésre bocsátottuk azt a rendeletmódosítást, amely rögzíti, hogy a résztvevők akkor is az eredeti határidőig őrzik meg éves szaldójogosultságukat, ha az akkumulátor beszerzése miatt invertert kell cserélniük.

A pályázaton nyerteseknek ugyanúgy jár a tíz év az előnyösebb elszámolásból, mint bárki másnak. Ha a rendszerbe bele is kell nyúlni a tároló működőképessége érdekében, emiatt nem rövidül meg a szaldó időtartama.

- egyértelműsítettük, hogy az egyéni vállalkozók és őstermelők előtt is nyitva a lehetőség. Nekik elegendő arról nyilatkozniuk, hogy gazdasági tevékenységüket nem a napelemes ingatlanban végzik.

A tárolói forradalommal mindenki nyer!

Az Otthoni Energiatároló Programban a jelenlegit megduplázó új kapacitás létesítését támogatjuk összesen 100 milliárd forinttal. A fejlesztések minden magyar javára válnak, mivel csökkentik az importszükségleteket, mérséklik az áramhálózat terhelését és üzemeltetési költségeit.

A vállalkozásoknak is érdemes készülniük, hiszen a jövő héten élesedik a Jedlik Ányos Energetikai Program ipari energiatárolást ösztönző felhívása. Minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy a világraszóló eredményeket hozó napenergia-forradalmat az energiatárolásban is megismételjük, és Európa élvonalába lépjünk.

2030-ra az atomenergia, a megújulók és a tárolás kiegyensúlyozott, ellátásbiztonságot garantáló fejlesztésével célunk a teljes villamosenergia-önellátás Magyarországon.

A családoknál órákon, a cégeknél pedig napokon belül jön a pályázati rajt. Hajrá napelemesek, hajrá patrióta zöldpolitika!