A rezsistopnál sem mindegy, hogy az átlagfogyasztás melyik oldalára kerültünk

Az MVM eltérő technikákkal, de minden lakossági felhasználónak biztosítja a kormány által garantált, 30 százalékos mennyiségi kedvezményt a földgáz, illetve kérés esetén a villamos energia felhasználásából. Abba azonban, hogy a rezsistopnak köszönhetően egy-egy háztartás mekkora megtakarításhoz jut, az általa felhasznált gáz vagy áram mennyiségén felül az is erőteljesen beleszól, hogy a teljes felhasználásából mennyi kerül vissza a rezsivédett sávba. Már ha visszakerül valamennyi. Az sem mindegy, hogy az ügyfél milyen rendszer szerint számol el az egyetemes szolgáltatóval.

A rezsistop segít, de nem helyettesíti a takarékoskodást / Fotó: Németh András Péter

A rezsistop a gáz esetében a fontosabb

A megtakarítás nagysága közötti különbség nyilvánvaló módon abból adódik, hogy más a tarifája a rezsivédett, és más, magasabb az azon kívüli gáznak és áramnak. A gáz a fontosabb, mert a rezsicsökkentett és az átlagfogyasztásnál nagyobb mennyiségnél figyelembe vett tarifa között hétszeres a szorzó. Aki még a magunk mögött hagyott, hideg hetekben is benne tudott maradni az átlagfogyasztás mennyiségébe, annak a 30 százalékos mennyiségi kedvezményének egészét a rezsicsökkentett egységárral számolja el az egyetemes szolgáltató. Ezért forintban az ilyen háztartás kapja a legkisebb kedvezményt.

A másik szélső esetben – amikor a felhasználó még a mennyiségi kedvezménnyel is túllépi az átlagfogyasztást –, a túllépés egészére továbbra is hétszeres a gáztarifája, de maga a túllépése sokkal kisebb lesz. Mégpedig nem 30 százalékkal, hanem sokkal nagyobb arányban, mert a 30 százalékos kedvezmény a teljes, felhasznált mennyiségre vonatkozik. Szemléltetve:

ha a rezsivédett sáv 50 egység, de a háztartás 90 egységet használt, akkor a túllépése 40 egység.

Mivel a 30 százalékos kedvezménnyel a 90 egység 60-ra csökken, a háztartás túllépése egyúttal 40-ről 10 egységre esik.

Tehát maga a túllépés 75 százalékkal lesz kisebb, ami igen előnyös a végszámla szempontjából.

Ekkor ugyanis az MVM a teljes felhasználásnak nagyobb hányadát (50 egységet) számolja el az alacsony, rezsicsökkentett tarifával, és csak a kisebbet (10 egységet) a magasabbal. Fontos, hogy mindez ennyire közvetlen módon a havonként diktálókra és azokra vonatkozik, akik távleolvasóval rendelkeznek, hiszen az MVM csak az ő felhasználásukat látja pontosan. Másik esetében mindenféle elszámolási technikát kénytelen bevetni, erről a napokban már ki is adott tájékoztatást.