A rezsistopnál sem mindegy, hogy az átlagfogyasztás melyik oldalára kerültünk
Az MVM eltérő technikákkal, de minden lakossági felhasználónak biztosítja a kormány által garantált, 30 százalékos mennyiségi kedvezményt a földgáz, illetve kérés esetén a villamos energia felhasználásából. Abba azonban, hogy a rezsistopnak köszönhetően egy-egy háztartás mekkora megtakarításhoz jut, az általa felhasznált gáz vagy áram mennyiségén felül az is erőteljesen beleszól, hogy a teljes felhasználásából mennyi kerül vissza a rezsivédett sávba. Már ha visszakerül valamennyi. Az sem mindegy, hogy az ügyfél milyen rendszer szerint számol el az egyetemes szolgáltatóval.
A rezsistop a gáz esetében a fontosabb
A megtakarítás nagysága közötti különbség nyilvánvaló módon abból adódik, hogy más a tarifája a rezsivédett, és más, magasabb az azon kívüli gáznak és áramnak. A gáz a fontosabb, mert a rezsicsökkentett és az átlagfogyasztásnál nagyobb mennyiségnél figyelembe vett tarifa között hétszeres a szorzó. Aki még a magunk mögött hagyott, hideg hetekben is benne tudott maradni az átlagfogyasztás mennyiségébe, annak a 30 százalékos mennyiségi kedvezményének egészét a rezsicsökkentett egységárral számolja el az egyetemes szolgáltató. Ezért forintban az ilyen háztartás kapja a legkisebb kedvezményt.
A másik szélső esetben – amikor a felhasználó még a mennyiségi kedvezménnyel is túllépi az átlagfogyasztást –, a túllépés egészére továbbra is hétszeres a gáztarifája, de maga a túllépése sokkal kisebb lesz. Mégpedig nem 30 százalékkal, hanem sokkal nagyobb arányban, mert a 30 százalékos kedvezmény a teljes, felhasznált mennyiségre vonatkozik. Szemléltetve:
- ha a rezsivédett sáv 50 egység, de a háztartás 90 egységet használt, akkor a túllépése 40 egység.
- Mivel a 30 százalékos kedvezménnyel a 90 egység 60-ra csökken, a háztartás túllépése egyúttal 40-ről 10 egységre esik.
- Tehát maga a túllépés 75 százalékkal lesz kisebb, ami igen előnyös a végszámla szempontjából.
Ekkor ugyanis az MVM a teljes felhasználásnak nagyobb hányadát (50 egységet) számolja el az alacsony, rezsicsökkentett tarifával, és csak a kisebbet (10 egységet) a magasabbal. Fontos, hogy mindez ennyire közvetlen módon a havonként diktálókra és azokra vonatkozik, akik távleolvasóval rendelkeznek, hiszen az MVM csak az ő felhasználásukat látja pontosan. Másik esetében mindenféle elszámolási technikát kénytelen bevetni, erről a napokban már ki is adott tájékoztatást.
Fontos részletek sorát tudatta az MVM
Az MVM a napokban részletesen ismertette, hogy az eltérő fizetési, számlázási rendben lévő lakossági ügyfelei hogyan jutnak hozzá a 30 százalékos, egyszeri kedvezményhez. Mint írta,
- az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, hétezer forintos támogatást kapnak.
- Földgáz esetén a fűtési kedvezmény automatikus, a kedvezményes mennyiség meghatározása minden mérővel rendelkező ügyfél esetén a rezsistop bejelentésekor az MVM-nél rögzített elszámolási mód szerint történik.
- Egyenletes vagy hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM. Ezt az idén januári országos átlagos fogyasztásbővülésnek megfelelően 30 százalékkal megnöveli, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.
- Havi diktálás esetén az MVM az idén januárra számított földgázfelhasználás 30 százalékának megfelelő mennyiségi kedvezményt ad.
- Villamos energia esetén a mennyiségi kedvezményre való jogosultságról 2026. április 30-ig kell nyilatkozni. E kedvezményre az jogosult, aki más rezsistopos kedvezményt nem vesz igénybe.
- Egyenletes részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet szintén 30 százalékkal megnövel, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.
- Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, az MVM az idén januárra számított villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt biztosít.
- A villamosenergia-kedvezmény a nyilatkozattétel után érvényesíthető. A nyilatkozati nyomtatványokat az MVM megküldi az ügyfeleknek, akik azonban online is nyilatkozhatnak.
A Robin Hood-adósok pedig izgulva várnak
A lakosságnak juttatott kedvezmény forrása a költségvetés és a Robin Hood-adót fizetők befizetése. A Világgazdaság úgy tudja, hogy az utóbbi kör az ügy érdekében 0,5 százalékos adóemelést lesz kénytelen lenyelni. Kívülről nem látszik, de a döntéshozók nyilván kiszámolták, hogy e többletbefizetésen keresztül e vállalati körre mekkora hányad jut a rezsistop forrásául szolgáló 50 milliárd forintból. Nem gondolnánk, hogy a jelképes része.