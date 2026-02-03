A Robin Hood-adósok dobják össze a rezsistop 50 milliárdjának döntő részét, de nem mindegyikük
Amikor a Fidesz 2010-ben kormányra került, indokolatlanul nagy teher volt egy család kasszájában a rezsi: a kiadások akár 30 százalékát is elvitte. Ezért a kormány ezt a terhet radikálisan csökkenteni kívánta, ehhez azonban politikai bárotság is kellett - mondta újságírók előtt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztériumminiszter-helyettese.
A rezsivédelem három lába a következő:
- a biztonságosan, alaperőműként működő Paksi Atomerőmű
- az orosz hosszú távú gázimportszerződés. Az évi 4,5 milliárd köbméter az elérhető legalacsonyabb áron érkezik, minimális szállítási költséggel.
- és a még így is veszteges szolgáltatás állami támogatása a Rezsivédelmi alapon keresztül, amelynek a feltöltése az energiacégek extraprofitjából és osztalékbevételből történik.
Mindezek hatására ma egy kétkeresős, modellezett háztartás bevételének a 1,7 százalékát viszi az áram- és gázszámla kifizetése.
Ez már energiabiztonságot jelent - mutatott rá Czepek Gábor. Mivel azonban az országnak sem érdemi szénhidrogén-készlete, sem az importot segítő tengeri kikötője nincs, 2010-ben a kormány a következő döntést hozta: a hazai energiarendszer 2030-ra döntően villany-alapú lesz, ez három dolgot jelent: atomenergiát, napenergiát és tárolást. Tehát meg kell hosszabbítani a Paksi atomerőmű üzemidejét és fel kell építeni a két új paksi blokkot. Ma már 300 ezer házetőn működik napelem, ezek együttes teljesítménye 8300 megawatt. Az energiatárolás terén folyik a lakosságnak hétfőn kiiírt pályázat és a vállalati célú Jedlik-program. A végcél 3000 megawattnyi tárolóképesség.
Az elv a generalitás
A lakosság többsége rezsivédett áron jut az áramhoz, a gázhoz és a távhőhöz, de a januári hideg új feladatot adott. A kormány ezért a rendszer működését meg nem változtatva döntött a januári rezsistop intézményéről. Ez a segítség
- mindenkinek azonos feltételek mellett jár,
- minden vezetékes szakág érintett benne, amelyben a hatóság szabja meg az árat,
- és az összes fajta számlázási módra vonatkozik az intézkedés.
A cél a januári többletfogyasztás kompenzálása, vagyis az, hogy mintha a lakosnak a januári hideg miatti többletfogyasztását ne kelljen kifizetnie.
Van néhány közös alapszabály:
Villanyban és gázban is a 30 százalékos többletmennyiség reprezentálja a tényleg többletfogyasztást. A gáz és a távhő esetében automatikusan jár a kedvezmény, míg a villany esetében azt nyilatkozatban kérni kell.
Kiegészítő elvként jelent meg, hogy a fűtési többlet miatt senkinek ne kelljen átlépnie a rezsivédett határt.
A fentiek nem vonatkoznak a mintegy 400 ezer úgynevezett tűzhelyátalános fogyasztóra, mert ők nem fűtenek gázzal. A vonatkozó kormányrendelet a ma esti (február 3-i) Magyar Közlönyben jelenik meg.
Az áramra vonatkozó kedvezmény csak úgy igényelhető, ha a gázkedvezményt nem igényli a fogyasztó. Összesen 3 millió fogyasztó használt gázt rezsihatár altt, ez 2,5 milliárd köbmétert jelent. Részben sávhatár fölött mintegy 290 ezer fogyasztó használ durván 600 millió köbmétert.
A lakossági gázfogyasztók megoszlása a következő:
- 600 ezer diktálós
- 1,8 millió engyenletesen fizető
- 450 ezer hőmérsékletfüggő részletszámlázó, ők előre kalkuláltan, a hőmérséklettől függően fizetnek
- 400 ezer az említett tűzhelyátalányos.
Diktálás esetén lehetséges a 2026 januári fogyasztás kiszámolása. E mennyiség 30 százalékát a következő számlában írják jóvá. Szélső esetben a kedvezmény egy része továbbvihető márciusra.
A részszámlások fogyasztása a meglévő adatokból kalkulálható, ez a mennyiség annak a számításnak az alapja, amelyet 30 százalékkal megnövelnek az elszámoláskor azért, hogy azt megtérítése az állam. Ez korrigálható a következő leolvasás adatával.
A lakóépületben az önálló lakások számának szorzata adja meg a rezsivédett határt, a kedvezmény rájuk is vonatkozik. A kedvezményt azonban nem a szolgáltató, hanem a társasház kezelője osztja el a lakosok között.
Az előrefizetős mérősöknél úgy jelentkezik a kedvezmény, hogy 2026 március 31-ig az MVM ügyfélszolgálatán jelezniük kell ez taz igényüket, amely révén a társaság jóváírja a számlájukon a 30 százaléknak megfelelő 7 ezer forintot.
Az áram egyszerűbb
Az áramszolgáltatást 5,2 millió ügyfél veszi igénybe. A legtöbben egyenletes részszámlások, de itt is él a diktálás lehetősége. Ezzel 1,7 millió ügyfél él. Összesen 3,9 millióan 6 milliárd kilomwattóra áramot használnak, afelett 1,3 millió fogyasztási hely van, Arról, hoyg az ügyfél a gáz helyett az áram esetében kéri a kedvezményt, áprilisig nyilatkoznia kell.
Háromféle mérő van használatban:
- az A1 általános mérő,
- a B éjszakai mérő,
- és H hőtarifát mérő.
A háztartásnak meg kell majd jelölnie, hogy a háromból melyik mérőre kéri a kedvezményt.
Magyaroszágon közel 700 ezer távhőfelhasználó van 95 településen, ők 98 távhoszolgáltatóval állnak kapcsolatban. A szolgáltatók döntően önkormányzati tulajdonúak. Az állam biztosítja a szolgáltatóknak azt pénzt, amelyből az nem mennyiésgi, hanem árkedvezményt ad. Azért nem mennyiségit, mert a távhőnél nincs rezsihatár.
Az MVM a fentiekről legkésőbb február 20 ig tájékoztatják az ügyfeleket, és a távhőszolgálatók is küldenek értesítéseket. érkezik majd információ a gáztámogatás villanyra váltásáról is.
A Világgazdaság arra a kérdésére, hogy a rezsistop 50 milliárdos költéségből mennyit fizetnek majd a Robin Hood adó kötelezettje, Czepek Gábor azt válszolta, hogy a döntő részét az adó kötelezettjei. Azonban a vezeték-üzemeltetők kivételnek számítanak, hiszen mután az állam kiemelt ügynek minősítette a hálózati csatlakozások kérdését, most abszurd lenne e szolgáltatók többlet adóterhe.