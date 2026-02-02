Kitört a botrány, mert bezárja a boltját a SPAR a 17 ezres vidéki városban: az államtitkár többé nem vásárol náluk – "Micsoda hozzáállás!"

2026. február 15-én bezár az egyik oroszlányi SPAR-áruház. Az ügy kapcsán Takács Károly polgármester hivatalos levélben kereste meg a vállalat vezetését, választ várva arra, mi vezetett a döntéshez, és milyen hatással lehet ez a város lakóira — számolt be a Kemma.

Bajba került a SPAR az oroszlányi üzlete bezárását követően / Fotó: Unsplash

A polgármester megkeresésére Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője válaszolt, aki levelében hangsúlyozta: a vállalat számára is fájdalmas a bezárás, és nem könnyű döntés eredménye,

hiszen a döntés hátterében elsősorban a kiskereskedelmi szektort sújtó állami intézkedések állnak.

Mint írta, a kiskereskedelmi különadó 2024-ben önmagában 32,4 milliárd forintos terhet rótt a vállalatra, míg az árszabályozó intézkedések – például az árrésstopok – havonta 1,5–2 milliárd forint veszteséget okoznak.

Ezek a terhek különösen azokat a lakóövezetekben működő üzleteket érintik hátrányosan, amelyek alapterülete kicsi, gyakran parkoló nélkül üzemelnek, és főként kisebb bevásárlásokat szolgálnak ki. A szóban forgó oroszlányi üzlet is ebbe a kategóriába tartozik. A kommunikációs vezető szerint a megnövekedett fix költségek miatt az üzlet gazdaságos működése ellehetetlenült. Hozzátette: országos szinten is komoly problémát okoz, hogy évente ezres nagyságrendben zárnak be boltok Magyarországon, és egyes térségekben az élelmiszerellátás-biztonság is veszélybe kerülhet.

A képviselő is reagált a bezárásra

Czunyiné dr. Bertalan Judit fideszes parlamenti képviselő így reagált az esetre: „Még jó, hogy a tojást helyiektől, a sajtot kézművestől, amit lehet, rövid ellátási lánctól szerzem be, vagy előállítjuk a kertben megtermeltekből. Bár nem »termesztünk szarvasmarhákat«. Ezt azért írom, mert most olvastam Takács Károly polgármester úr levelét a SPAR-nak és a válaszlevelet is. Bezár az oroszlányi kis SPAR. Ez, ha önmagában, ha egy üzleti döntés, akkor gazdasági okokkal és racionálisan magyarázható lenne.”

A Polgármester úr egy udvarias, a városban élők szemszögéből megírt levelet küldött. De nem. A SPAR válaszolt valamit, valami igazán polgárpukkasztót. Azt írja, a kormányzati különadók és az árréstop miatt mennyi veszteségük van. Jó reggelt kívánok!

— közölte Facebook-posztjában Czunyiné dr. Bertalan Judit fideszes parlamenti képviselő.

A képviselő hosszasan sorolta a SPAR-ral kapcsolatos problémákat

„Akkor jók voltak a vásárlók a SPAR-nak, amikor a milliárdos haszon dupláját húzták le Önökről, a vásárlókról. Az árréstop Önöket védte, védi. A kormány ezért vezette be, mert a multik és a globális kereskedelmi láncok még rátettek volna egy lapáttal az orosz–ukrán háború inflációs hatásaira, és azon is nyerészkedtek volna” – fogalmazott Czunyiné dr. Bertalan Judit, majd hozzátette:

Micsoda hozzáállás! Eddig a vásárlókból jó hasznot húztak, most – hogy még mindig nyereségesen működnek ugyan, de kicsit szerényebb a haszon, amit nem tudnak kivinni az országból, hát már nem is számítanak a vásárlók.

– fogalmazott. Kiemelte: „Ez az, amikor a külföldinek csak a haszon kell tőlünk. Ugyanezt csinálták 2008–2009-ben. Na, akkor jól figyeljünk, mert a globális vállalatoktól leigazolt új tiszás szakértők pont így gondolkodnak.”

Egy újabb multi, ahova ezután nem járok vásárolni.

– közölte a képviselő.