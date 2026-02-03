Megérkezett Magyarországra az új Suzuki, ilyet még nem láttunk: már nem Esztergomban készül – eldőlt a gyár sorsa

A Suzuki Vitara a magyarországi autópiac egyik népszerű modellje, a magyar családok mobilitásának megbízható célszerszáma. Ha új autó jött szóba, akkor sok vásárló számára felmerül az egyik lehetséges alternetívaként. Mindezt a számok is alátámasztják, ugyanis 2024-ben is ez a modell állhatott a magyar eladási listák legfelső fokára, megelőzve házon belüli riválisát, az S-Crosst is. 2025-ben szintén ez a két modell végzett a lista élén, de fordított sorrendben.

Immár Magyarországon is elérhető az első elektromos Suzuki / Fotó: Dominik Garus / Shutterstock (képünk illusztréció)

A Vezess.hu értesülései szerint azonban a történet most igazán izgalmas fordulatot vesz. A népszerű nevet kihasználva Vitaraként érkezik a Suzuki első nagy sorozatban gyártott elektromos típusa. Bár a Vitara eddig csak belső égésű motorral, és hibridként volt elérhető, azonban 2025-ben megérkezett az elektromos kivitel.

Bár a név hasonló, az eVitara műszakilag egy teljesen önálló konstrukció, technikailag nincs köze a névrokonhoz. A modell a Toyota és a Suzuki közös fejlesztésének gyümölcse, és nem a mi az esztergomi gyártósorról, hanem Indiából érkezik a hazai kereskedésekbe.

Az elektromos testvér érkezése még nem jelenti az eddigi modellek halálát: az Esztergomban gyártott mild és full hibrid Vitarákat nem küldik nyugdíjba. A jól bevált benzinesek mindaddig a kínálatban maradnak párhuzamosan az új jövevénnyel, amíg a magyar vásárlók igénylik azokat – márpedig igény, az van bőven.

Ennyiért vehetjük meg az első elektromos Suzuki modellt

A hazai piacon az elektromos Suzuki Vitara háromféle felszereltségi szinttel és ugyanennyi hajtáslánc-variációval debütál. Az árlista a 144 lóerős motorral és 49 kilowattórás akkumulátorral szerelt GL alapmodellel indul, amelyért listaáron 14 410 000 forintot kérnek. A kínálat csúcsán a GLX felszereltségű, összkerékhajtású verzió áll 17 860 000 forintos árcédulával (alapszínben). Fontos megjegyezni, hogy a 4×4-es hajtás kizárólag a két magasabb, GL+ és GLX szinthez társítható; előbbi esetében 16 560 000 forint a kezdőösszeg.

A vásárlók számára azonban jó hír, hogy a My Suzuki program keretében minden kivitelre érvényesíthető egy egységes, 1,3 millió forintos árengedmény. Ezt figyelembe véve a tényleges vételár kedvezőbben alakul: a belépőmodell már 12 890 000 forintért elvihető, míg a mindennel felszerelt GLX 4WD változatért a kedvezménnyel 16 340 000 forintot kell fizetni.