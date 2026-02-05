Szegedi BYD-gyár: óriási félreértés történt a termelésről, egy szó miatt van az egész – ez van a háttérben
Annak ellenére, hogy múlt héten Botka László, Szeged polgármestere bejelentette, valójában továbbra sem indult be a próbagyártás a BYD-gyárban – tudta meg a Világgazdaság több forrásból. Ahogy beszámoltunk róla, a városvezető múlt csütörtökön beszélt a kínaiak beruházásáról egy eseményen, ahol azt állította, hogy januárban már elindult az üzemben a próbagyártás. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a szegedi BYD-gyár már 960 munkavállalót alkalmaz.
Szegedi BYD-gyár: óriási félreértés történt, továbbra sem indult el a termelés
Botka László bejelentését követően a Világgazdaság megkereste a BYD-t, hogy erősítsék meg a hírt, azonban azt a választ kaptuk, hogy harmadik fél információját nem kommentálják. Ugyanakkor a figyelmünkbe ajánlották Stella Li, a BYD ügyvezető alelnökének novemberben elmondott szavait. A cégvezető a kínai Csengcsouban nyilatkozott a sajtónak, ahol a Bloomberg tudósítása szerint azt mondta, hogy:
a gyártás előkészületei, beleértve a Dolphin Surf modellek előszériás példányainak összeszerelő soron történő gyártáspróbáit, 2026 első negyedévében kezdődnek meg a szegedi üzemben.
Magyarul egy félreértés történhetetett, ugyanis Stella Li sem beszélt a próbagyártás megindításásáról, hanem csak gyártáspróbáról. A kettő közötti különbség, hogy míg a próbagyártás során már valós termelés, akár napi pár autó is legördülhet a gyártószalagokról, sőt, komplett gyártósorok működnek, addig a gyártáspróba során a gépek, berendezések tesztelése történik.
A Világgazdaságnak ez utóbbi tényét a gyár működését belülről ismerő forrás is megerősítette.
Ugyanakkor mindez nem jelenti azt, hogy a közeljövőben nem indulhat el a próbagyártás, illetve a sorozatgyártás, ahogy a BYD -vezető is novemberben jelezte, a cég tervei szerint a második negyedévben már sorozatban gyárthatnak.
Fokozatosan történik meg a gyártás felfuttatása
A kínai cég eredetileg 2025 végére vállalata a gyártás elindítását, október elején is ezt a nyilakozta a vállalat kommunikációs vezetője. "Továbbra is az a tervünk, hogy az év végén elinduljon a gyártás, majd a felfutás után minél hamarabb kiszolgáljuk Európát” – ezt mondta lapunkank Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-menedzsere, miután a Szegeder újságírója több képet is közölt a beruházás állásáról, amelyek alapján a szerző fenntartását jelezte a gyár felépülésével kapcsolatban. Erhardt Péter azonban hangsúlyozta, igyekeznek minél több komponenst maguknak gyártani, de ez nem jelenti azt, hogy mindent a nulláról kezdenek. A KD-üzemegységek alkatrész-logisztikai raktárak lesznek, ahol azoknak az alkomponenseknek az összeszerelése zajlik majd, amelyek aztán a végösszeszerelőben beépülnek az autóba.
A présüzem és a fényezőcsarnok csak egy későbbi fázisban csatlakoznak.
A présüzem nagyon speciális üzemegység, sokkal bonyolultabb és komplexebb, mint az összeszerelő csarnok megépítése, tehát időigényesebb is. Ezek alapján a leghamarabb az összeszerelő csarnok készülhetett el, ahol jelenleg is zajlik a gépek tesztelése.
Törölhették a törökországi gyár tervét a kínaiak
A szegedi BYD-gyár felépülésével kapcsolatban rengeteg félrevezető jelent meg az elmúlt hónapokban. Júliusban a Reuters névtelen forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a kínai autógyártó csak 2026-ban kezdené el a tömeggyártást, és a kapacitását csak a korábban tervezettnél lassabban pörgetné fel, és inkább a törökországi gyárra helyezne nagyobb hangsúlyt.
A cég azonnal cáfolta a hírügyügynökség állításait. Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, kormánybiztos pedig a Facebook-bejegyzésében több képpel szemléltette, hogy miért képtelenségek ezek az állítások. Míg a török beruházás esetében jóformán el se indultak a munkálatok, addig Magyarországon az építkezés a végéhez közeledik. Ráadásul ellentmond a magyarországi termelés visszafogásának az is, hogy a BYD időközben bejelentette: a vállalat európai központja Magyarországon lesz.
Azóta Törökországban sem történt érdemi előrelépés, sőt, a legfrisebb török sajtóhírek szerint a kínaiak törölték a beruházást.
„A politikai hatóságok és a tisztviselők azt mondják, hogy a BYD beruházásra sor kerül. Megbízható forrásokból és háttérjelentésekből származó információk alapján azonban azt mondjuk, hogy ez a beruházás nem fog megvalósulni” – nyilakozta február 4-én Ali Suat Ertosun, a Manisai Kulturális és Természeti Örökség és Környezetvédelmi Egyesület elnöke. Eredetileg 2026-ban kellett volna átadni a manisai gyárat, amelyet 1 milliárd euróból terveztek felépíteni a kínaiak, de az egyesület elnöke szeirnt "még egyetlen szöget sem vertek be a területen." Azaz egyelőre biztosan a szegedi lesz az egyetlen európai üzeme a BYD-nak, igaz, sajtóhírek szerint a cég Spanyolországban építene még egy gyárat. A kínai vállalat nem véletlenül akar az EU-n belülre kerülni, ugyanis ezzel mentesül a vámfizetési kötelezettsége alól.
Minden idők legnagyobb magyar beruházása valósul meg Szegeden
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 2023 decemberében jelentette be , hogy első európai gyárát Szegeden építi fel a BYD. A cég igazgatósága a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel 224 tárgyalási fordulót követően döntött hazánk mellett. A több ezer új munkahelyet létrehozó kínai óriás az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot itt valósítja meg. A beruházás költsége mintegy 4,5 milliárd dollár, amivel a valaha volt egyik legnagyobb ilyen fejlesztés Magyarországon. A kezdeti fázisban 150, később 300 ezer személygépjármű gördülhet le a gyártószalagokról.