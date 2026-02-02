Példátlan nemzetközi verseny zajlott, a Vas vármegyei cég vitt mindent – kiderült, miért érintett Szijjártó Péter – videón a külügyér beismerése
A MAM-Hungária Kft. mintegy 4,5 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházást hajt végre Vaskeresztesen a kormány támogatásával, amelynek nyomán hatszáz munkahely válik betonbiztossá a településen – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Vas vármegyei településen.
A tárcavezető a MAM-Hungária Kft. friss beruházásának bejelentésén elmondta, hogy a babagondozási termékeket gyártó svájci vállalat 4,5 milliárd forint értékben bővíti kapacitásait a településen, amihez a kormány 870 millió forint támogatást nyújt, ezáltal betonbiztossá téve hatszáz munkahelyet. Beszédében rámutatott, hogy a cég az eddigi mellett új, kifejezetten magas hozzáadott értékű gyártási tevékenységbe is kezd a beruházás nyomán, amelyért nagy nemzetközi verseny zajlott, illetve kifejtette, hogy az itt előállított termékeket több mint ötven országba exportálják.
„A MAM csoport most már a prémium babatermékek gyártása terén egy jó fél évszázada a világpiacot vezető vállalatok közé tartozik. A beruházásnak köszönhetően új, kifejezetten magas hozzáadott értékű gyártási tevékenység is megkezdődik” – emelte ki a Facebook-oldalán is közzétett videóban Szijjártó.
A miniszter kitért arra is, hogy Vas vármegye gazdasága az elmúlt tíz év során óriási fejlődésen ment keresztül, amit jól mutat, hogy az ipari termelés értéke ezen idő alatt 1000 milliárd forintról 1700 milliárd forintra nőtt, miközben a munkanélküliség 3 százalék alá esett.
Szavai szerint ez annak is köszönhető, hogy ebben az időszakban hatvannégy nagy beruházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 640 milliárd forint értékben.
Szijjártó Péter szerint hazánk vonzó a beruházások számára
Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.
„Ma egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint tizen-egynéhány esztendővel ezelőtt. Fontos az is, hogy Magyarországon európai összevetésben a legalacsonyabb munkát terhelő adókat kell fizetni, s az is a bravúrkategóriába tartozik, hogy miközben az energiapiacon eszement áremelkedések zajlanak, Magyarországon a rezsicsökkentést nemcsak felépíteni, hanem megvédeni is sikerült” – sorolta Szijjártó Pétet.
Majd arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények, például a szomszédos Ukrajnában zajló háború eszkalációja nyomán, vagy ha annak finanszírozására elveszik a magyarok pénzét. Szerinte emiatt a következő időszakban is fontos, hogy a biztonság és a kiszámíthatóság vezesse a döntéseinket.
A miniszter végül hangsúlyozta, hogy az utóbbi négy év a szomszédban dúló háború ellenére is hazánk gazdaságtörténetének legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából.
„Soha annyi beruházás nem jött létre korábban, mint az elmúlt négy év alatt. Soha annyi gyár nem épült és soha annyi munkahelyet nem hoztak létre korábban, mint ez alatt a négy év alatt, és ebben a nagy nemzetközi külföldi tulajdonban lévő vállalatok is nagyon fontos szerepet játszanak” – foglalta össze a külgazdasági és külügyminisztert.
Fontos mérföldkő a magyar cég életében
A cég közleménye szerint Kiss Katalin, a MAM-Hungária Kft. ügyvezetője és a MAM vállalatcsoport gyártási vezérigazgatója kiemelte, hogy a beruházás fontos mérföldkő nemcsak a magyar vállalat, de az egész csoport életében, hosszú távon erősíti a magyarországi gyártóüzem- és kompetenciaközpont versenyképességét, annak stratégiai szerepét a cégcsoport globális működésében.
A fejlesztési program három fő területe az automatizálás, az energiabiztonság és fenntarthatóság növelése és az infrastruktúra fejlesztése. A beruházások hozzájárulnak a munkahelyek megőrzéséhez, a hosszú távon fenntartható működéshez, valamint a térség gazdasági stabilitásához. A vaskeresztesi gyártóüzem a MAM vállalatcsoport egyik legfontosabb egysége, hiszen innen kerül ki a világon értékesített összes MAM cumi. A kormányzati támogatás révén megvalósuló fejlesztés egyaránt szolgálja a vállalat növekedési céljait és a magyar ipar versenyképességének erősítését.
A nyilvános cégadatok szerint a MAM-Hungária Kft. árbevétele 2024-ben mintegy 70,2 millió euró (csaknem 29 milliárd forint) volt a megelőző évi 61,6 millió után, adózott eredménye csaknem 2,8 millió euróról 3,3 millió euróra nőtt.