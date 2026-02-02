Példátlan nemzetközi verseny zajlott, a Vas vármegyei cég vitt mindent – kiderült, miért érintett Szijjártó Péter – videón a külügyér beismerése

A MAM-Hungária Kft. mintegy 4,5 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházást hajt végre Vaskeresztesen a kormány támogatásával, amelynek nyomán hatszáz munkahely válik betonbiztossá a településen – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Vas vármegyei településen.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a MAM-Hungária Kft. kapacitásbővítő beruházásának bejelentésén Vaskeresztesen / Fotó: Katona Tibor / MTI

A tárcavezető a MAM-Hungária Kft. friss beruházásának bejelentésén elmondta, hogy a babagondozási termékeket gyártó svájci vállalat 4,5 milliárd forint értékben bővíti kapacitásait a településen, amihez a kormány 870 millió forint támogatást nyújt, ezáltal betonbiztossá téve hatszáz munkahelyet. Beszédében rámutatott, hogy a cég az eddigi mellett új, kifejezetten magas hozzáadott értékű gyártási tevékenységbe is kezd a beruházás nyomán, amelyért nagy nemzetközi verseny zajlott, illetve kifejtette, hogy az itt előállított termékeket több mint ötven országba exportálják.

„A MAM csoport most már a prémium babatermékek gyártása terén egy jó fél évszázada a világpiacot vezető vállalatok közé tartozik. A beruházásnak köszönhetően új, kifejezetten magas hozzáadott értékű gyártási tevékenység is megkezdődik” – emelte ki a Facebook-oldalán is közzétett videóban Szijjártó.

A miniszter kitért arra is, hogy Vas vármegye gazdasága az elmúlt tíz év során óriási fejlődésen ment keresztül, amit jól mutat, hogy az ipari termelés értéke ezen idő alatt 1000 milliárd forintról 1700 milliárd forintra nőtt, miközben a munkanélküliség 3 százalék alá esett.

Szavai szerint ez annak is köszönhető, hogy ebben az időszakban hatvannégy nagy beruházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 640 milliárd forint értékben.

Szijjártó Péter szerint hazánk vonzó a beruházások számára

Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.

„Ma egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint tizen-egynéhány esztendővel ezelőtt. Fontos az is, hogy Magyarországon európai összevetésben a legalacsonyabb munkát terhelő adókat kell fizetni, s az is a bravúrkategóriába tartozik, hogy miközben az energiapiacon eszement áremelkedések zajlanak, Magyarországon a rezsicsökkentést nemcsak felépíteni, hanem megvédeni is sikerült” – sorolta Szijjártó Pétet.