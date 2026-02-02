Megjöttek az üzemanyagárak: mindenki feszülten vár, bármelyik pillanatban szakadhat a húr
Keddtől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad. Ettől függetlenül a kiskereskedelmi árak még változhatnak, ahogy az az elmúlt hétvégén is történt – írja a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál.
Tartják magukat az üzemanyagárak
Hétfőn az átlagárak a következőképpen alakulnak a benzinkutakon:
- 95-ös benzin: 553 Ft/liter
- Gázolaj: 570 Ft/liter
A portál historikus adatai alapján a gázolaj nagykereskedelmi ára legutóbb január 21-én emelkedett bruttó 3 forinttal, míg a benziné január 19-én nőtt ugyanennyivel. Akkor a gázolaj ára 5 forinttal lett magasabb.
Mint ahogy lapunk már beszámolt róla, az elmúlt év végén az olajpiacon szinte konszenzus volt arról, hogy túlkínálat alakul ki idén a nyersanyagból, és a kőolaj ára csak lefelé mehet. Ezt az egyetértést még Nicolás Maduro venezuelai elnök eltávolítása sem törte meg, sőt volt, aki a venezuelai olaj gyors világpiaci visszatérésére számított, ami tovább nyomhatja lefelé a globális árakat.
Az olajpiac és így a hazai üzemanyagárak egyik mozgatója az olajhatalmak közötti konfliktus
Donald Trump amerikai elnök Venezuela után tekintetét Iránra vetette, és többször megfenyegette, ha nem működik együtt, akkor katonai csapással éri el a célját. Irán a világ egyik legnagyobb olajkitermelője, ráadásul mellette húzódik az olajszállításra használt egyik legfontosabb tengeri hajózási útvonal, amelynek szűk keresztmetszete a Hormuzi-szoros, ahol a világ kőolajszállításának 20 százalékát bonyolítják. Ezen nemcsak kőolaj-, de LNG-szállítmányok is keresztülhaladnak, így az ottani kockázat növekedése az olajpiac mellett a tágabb energiapiacra is negatív hatást gyakorolhat.
A növekvő amerikai–iráni ellentét miatt a piac egyre idegesebbé vált az elmúlt hetekben. Attól tartottak ugyanis, hogy a tengeri átjáró is érintett lesz a konfliktusban. Ez pedig hatással van az olajárakra. A brent olaj ára minden újabb történésre érzékenyen reagál, így amikor a világ régi-új olajnagyhatalmának vezetője múlt hét szerdán újból megfenyegette a közel-keleti államot, az olaj árfolyama is megugrott. Megnőtt ugyanis az olaj drágulására fogadó kereskedők száma, ami felfelé hajtotta az árakat.
A CitiGroup elemzője, Anthony Yuen múlt héten még úgy látta, hogy a geopolitikai prémium hordónként 3-4 dollárral dobhatja meg az olaj árát, ami tovább maradhat emelkedett szinten, mint azt a piac gondolná – annak ellenére, hogy az év elején mindenki óriási túlkínálatra számított.
Egy amerikai csapás megzavarhatja a Közel-Keletről induló olajellátást, amely a világpiac harmadát adja, különösen, ha az iráni válaszcsapás a Hormuzi-szorost is célba veszi.
Szombaton robbanás rázta meg Irán legfontosabb kikötőjét a Hormuzi-szorosnál, amelyen a világ kőolajszállításának 20 százalékát bonyolítják. A dél-iráni Bandar-Abbász kikötőjében történt robbanásban legalább egy ember életét vesztette, és 14-en megsérültek. Az egyelőre nem világos, hogy miért következett be a robbanás.
Trump ugyanakkor még aznap jelezte, hogy Irán komoly egyeztetésekbe kezdett az Egyesült Államokkal, míg Teherán legfőbb biztonságpolitikai tisztségviselője arról beszélt, hogy folyamatban vannak a tárgyalások előkészületei. Ezek némileg megnyugtatták a piacokat, és
a Brent olaj ára csaknem 5 százalékkal mérséklődött hétfőn.
Trump megjegyzései, valamint azok a jelentések, amelyek szerint az iráni Forradalmi Gárda haditengerészeti erői nem terveznek éleslövészeti gyakorlatokat a Hormuzi-szorosban, az eszkaláció enyhülésének jelei – mondta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője. Hozzátette:
A kőolajpiac ezt a konfrontációtól való megnyugtató visszalépésként értelmezi, ami csökkenti a múlt heti rali során az árakba beépült geopolitikai kockázati prémiumot, és profitrealizálási hullámot indít el.
„A közelmúltbeli visszaesést az amerikai dollár újbóli erősödése is fokozta, ami jellemzően drágábbá teszi a dollárban jegyzett olajat a nem amerikai vásárlók számára, további nyomást gyakorolva az árakra” – mondta Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova elemzője az IndexBoxnak. Vasárnapi ülésén az OPEC+ megállapodott abban, hogy márciusban változatlanul hagyja az olajkitermelést. Novemberben a csoport befagyasztotta a korábban tervezett kitermelés további növelését a szezonálisan gyengébb kereslet miatt.