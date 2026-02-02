Deviza
Megjöttek az üzemanyagárak: mindenki feszülten vár, bármelyik pillanatban szakadhat a húr

Keddtől nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A hétvégi történések után egyelőre szakad az olaj ára, mivel a piacokat megnyugtatta az amerikai–iráni enyhülés. A két nagy olajkitermelő, az Egyesült Államok és Irán geopolitikai harca ugyanakkor bármikor feltolhatja az olaj árfolyamát, ami végül a magyar üzemanyagárakban is megjelenhet.
Németh Anita
2026.02.02, 12:30
Frissítve: 2026.02.02, 12:41

Keddtől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad. Ettől függetlenül a kiskereskedelmi árak még változhatnak, ahogy az az elmúlt hétvégén is történt – írja a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál.

tankolás, üzemanyag, benzin
Keddtől nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak / Fotó: Oksana Yermoshenko / Shutterstock

Tartják magukat az üzemanyagárak

Hétfőn az átlagárak a következőképpen alakulnak a benzinkutakon: 

  • 95-ös benzin: 553 Ft/liter
  • Gázolaj: 570 Ft/liter

A portál historikus adatai alapján a gázolaj nagykereskedelmi ára legutóbb január 21-én emelkedett bruttó 3 forinttal, míg a benziné január 19-én nőtt ugyanennyivel. Akkor a gázolaj ára 5 forinttal lett magasabb.

Mint ahogy lapunk már beszámolt róla, az elmúlt év végén az olajpiacon szinte konszenzus volt arról, hogy túlkínálat alakul ki idén a nyersanyagból, és a kőolaj ára csak lefelé mehet. Ezt az egyetértést még Nicolás Maduro venezuelai elnök eltávolítása sem törte meg, sőt volt, aki a venezuelai olaj gyors világpiaci visszatérésére számított, ami tovább nyomhatja lefelé a globális árakat.

Az olajpiac és így a hazai üzemanyagárak egyik mozgatója az olajhatalmak közötti konfliktus

Donald Trump amerikai elnök Venezuela után tekintetét Iránra vetette, és többször megfenyegette, ha nem működik együtt, akkor katonai csapással éri el a célját. Irán a világ egyik legnagyobb olajkitermelője, ráadásul mellette húzódik az olajszállításra használt egyik legfontosabb tengeri hajózási útvonal, amelynek szűk keresztmetszete a Hormuzi-szoros, ahol a világ kőolajszállításának 20 százalékát bonyolítják. Ezen nemcsak kőolaj-, de LNG-szállítmányok is keresztülhaladnak, így az ottani kockázat növekedése az olajpiac mellett a tágabb energiapiacra is negatív hatást gyakorolhat.

A növekvő amerikai–iráni ellentét miatt a piac egyre idegesebbé vált az elmúlt hetekben. Attól tartottak ugyanis, hogy a tengeri átjáró is érintett lesz a konfliktusban. Ez pedig hatással van az olajárakra. A brent olaj ára minden újabb történésre érzékenyen reagál, így amikor a világ régi-új olajnagyhatalmának vezetője múlt hét szerdán újból megfenyegette a közel-keleti államot, az olaj árfolyama is megugrott. Megnőtt ugyanis az olaj drágulására fogadó kereskedők száma, ami felfelé hajtotta az árakat.

A CitiGroup elemzője, Anthony Yuen múlt héten még úgy látta, hogy a geopolitikai prémium hordónként 3-4 dollárral dobhatja meg az olaj árát, ami tovább maradhat emelkedett szinten, mint azt a piac gondolná – annak ellenére, hogy az év elején mindenki óriási túlkínálatra számított.

Egy amerikai csapás megzavarhatja a Közel-Keletről induló olajellátást, amely a világpiac harmadát adja, különösen, ha az iráni válaszcsapás a Hormuzi-szorost is célba veszi.

Szombaton robbanás rázta meg Irán legfontosabb kikötőjét a Hormuzi-szorosnál, amelyen a világ kőolajszállításának 20 százalékát bonyolítják. A dél-iráni Bandar-Abbász kikötőjében történt robbanásban legalább egy ember életét vesztette, és 14-en megsérültek. Az egyelőre nem világos, hogy miért következett be a robbanás.

Trump ugyanakkor még aznap jelezte, hogy Irán komoly egyeztetésekbe kezdett az Egyesült Államokkal, míg Teherán legfőbb biztonságpolitikai tisztségviselője arról beszélt, hogy folyamatban vannak a tárgyalások előkészületei. Ezek némileg megnyugtatták a piacokat, és

a Brent olaj ára csaknem 5 százalékkal mérséklődött hétfőn.

 

Trump megjegyzései, valamint azok a jelentések, amelyek szerint az iráni Forradalmi Gárda haditengerészeti erői nem terveznek éleslövészeti gyakorlatokat a Hormuzi-szorosban, az eszkaláció enyhülésének jelei – mondta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője. Hozzátette:

A kőolajpiac ezt a konfrontációtól való megnyugtató visszalépésként értelmezi, ami csökkenti a múlt heti rali során az árakba beépült geopolitikai kockázati prémiumot, és profitrealizálási hullámot indít el.

„A közelmúltbeli visszaesést az amerikai dollár újbóli erősödése is fokozta, ami jellemzően drágábbá teszi a dollárban jegyzett olajat a nem amerikai vásárlók számára, további nyomást gyakorolva az árakra” – mondta Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova elemzője az IndexBoxnak. Vasárnapi ülésén az OPEC+ megállapodott abban, hogy márciusban változatlanul hagyja az olajkitermelést. Novemberben a csoport befagyasztotta a korábban tervezett kitermelés további növelését a szezonálisan gyengébb kereslet miatt.

