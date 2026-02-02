Deviza
EUR/HUF380,52 -0,11% USD/HUF320,72 -0,26% GBP/HUF439,56 -0,04% CHF/HUF414,08 -0,37% PLN/HUF90,37 -0,05% RON/HUF74,67 -0,15% CZK/HUF15,67 +0,03% EUR/HUF380,52 -0,11% USD/HUF320,72 -0,26% GBP/HUF439,56 -0,04% CHF/HUF414,08 -0,37% PLN/HUF90,37 -0,05% RON/HUF74,67 -0,15% CZK/HUF15,67 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 321,08 -0,4% MTELEKOM2 010 +0,6% MOL3 876 -1,39% OTP40 470 -0,17% RICHTER10 790 +0,19% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,41% AUTOWALLIS164 +0,61% WABERERS5 300 -1,51% BUMIX10 130,32 -0,86% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 660,12 -0,58% BUX128 321,08 -0,4% MTELEKOM2 010 +0,6% MOL3 876 -1,39% OTP40 470 -0,17% RICHTER10 790 +0,19% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,41% AUTOWALLIS164 +0,61% WABERERS5 300 -1,51% BUMIX10 130,32 -0,86% CETOP4 271,19 -0,38% CETOP NTR2 660,12 -0,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MKIK
Állandó Választottbíróság
választottbíróság
bíróság
bírósági per
ítélet
költség

Kevesen tudják: van egy bíróság Magyarországon, ami több éves pereskedés helyett 90 napon belül dönt – jóval olcsóbb az államinál

Akár többévi ügyvédi és egyéb eljáráshoz kapcsolódó költséget, például kamatköltséget takaríthatnak meg az ügyfelek. A Vélasztottbíróságnak azonban nem csak ez az egyetlen előnye.
Hecker Flórián
2026.02.02, 10:01
Frissítve: 2026.02.02, 10:02

Több éves pereskedés helyett döntés 90 nap alatt, ezért érdemes Választottbírósághoz fordulni – erre hívta fel a Világgazdaság figyelmét Berzeviczi Attila, az Állandó Választottbíróság elnöke.

Választottbíróság, Berzeviczi Attila
Választottbíróság: kevesen tudják, 90 napon belül dönt / Fotó: MKIK

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő szervezetnél elérhető ugyanis gyorsított eljárás, amikor az úgynevezett egyesbíró 90 napon belül hoz döntést a vállalkozások közötti vitás, peres ügyekben.

Ez és a normál eljárás is egyre vonzóbb alternatívát kínál a hagyományos bírósági utakhoz képest. Egy év alatt 60-80 ügyben hoz döntést a Választottbíróság, amely

100 milliárd forintos eljárásban is határozott már.

Ráadásul a hagyományos bírósági úthoz képest itt jellemzően 20-30 százalékkal olcsóbb az ügymenet. Berzeviczi Attila elmondta, hogy a Választottbíróságnak már olyan hazai és nemzetközi presztízse van, hogy Európa egyik legjelentősebb szakmai konferenciáját is megrendezheti februárban.

Ez a Budapesti Választottbírósági Napok (Budapest Arbitration Days), amelyet 2026. február 23–24-én tartják Budapesten. "Ez Magyarország történetének legnagyobb szabású, angol nyelvű választottbírósági konferenciája" – emelte ki Berzeviczi Attila.

A rendezvényen nemzetközi szakértők vitatják meg a vitarendezés jövőjét meghatározó aktuális témákat, úgy mint

  • az EU-jog és a választottbíráskodás változó viszonyát,
  • a sportválasztottbíráskodást,
  • a befektetési választottbíráskodást,
  • a gyorsított eljárásokat,
  • a mesterséges intelligencia alkalmazását,
  • az energiajogot,
  • a háborúk és szankciók jogi hatásait,
  • valamint a kínai-magyar választottbírósági kapcsolatokat.

Választottbíróság: jóval olcsóbb, mint az állami

Magyarországon a nagyobb vállalkozások már tudatosan alkalmazzák a választottbírósági lehetőséget: szerződéseikbe rendszeresen beépítik a választottbírósági klauzulákat. A kis- és középvállalkozások körében azonban még van tér a fejlődésre, pedig ők sok kiadást és időt takaríthatnak meg.

Berzeviczi Attila szerint kulcsfontosságú, hogy a mintaklauzulák szinte automatikusan kerüljenek be a cégek közötti szerződésekbe, és ebben nagy szerep jut a jogi képviselőknek is. A választottbíráskodás három fő erőssége a gyorsaság, a szakértelem és a költségkímélés.

Míg az állami bíróságok esetében gyakran háromfokú eljárás zajlik, addig a választottbírósági döntés egyfokú, így jelentősen lerövidül az idő. Egyszerűbb ügyekben elérhető a gyorsított eljárás is, ahol egy választottbíró 90 napon belül hoz határozatot. Ha a felek meg tudnak egymással állapodni az eljáró választottbíró személyében, akkor ez a határidő rövidebb is lehet.

A hazai választottbírósági gyakorlatban egy-egy ügy átlagosan 150-200 millió forintos értékű. Évente 60-80 üggyel foglalkoznak, ennek kétharmadát zárják le ugyanazon évben, az össze eljárás nagyjából 75 százalékában érintett legalább egy hazai kkv. 

A választottbírósági eljárásban az eljárási szabályokat a választottbírók és a felek együtt rugalmasan alakítják ki, így a felek az első tárgyalást követően megbecsülhetik, hogy a szakértői és tanúbizonyításokat követően mikorra zárulhat le az eljárás. Lehetőség van arra is, hogy a tárgyalásokat videókonferencia keretében tartsák meg, így – ha igény van rá – az utazási költségeken is spórolhatnak a felek. 

A bírák többsége évtizedes gyakorlattal rendelkezik, speciális szakismerettel bír olyan területeken, mint az építési jog, ingatlanjog vagy nemzetközi kereskedelmi jog – sokan több száz ügyben jártak már el.

Költséghatékonyság szempontjából is előnyös a helyzet: a 2025. januári állami bírósági illetékemelés után

az egyesbírós eljárás egyértelműen olcsóbb lett, mint a többfokú bírósági út, de még háromtagú tanács esetén is gyakran kedvezőbb a teljes költségvetés szempontjából, különösen nagyobb értékű ügyekben.

Mivel a választottbírósági eljárás gyorsabban lezajlik, ezért költséghatékony, így a felek akár többévi ügyvédi és egyéb eljáráshoz kapcsolódó költséget, például kamatköltséget takaríthatnak meg.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu