Több milliós utalványt vehetnek át a vállalkozások, mutatjuk, mit kell tenni, hogy felmarkoljuk a pénzt

A hazai vállalkozások versenyképességének egyik kulcseleme a digitális jelenlét megerősítése, ezért elindult a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program második üteme a Demján Sándor Programja keretében – jelentette be szerda reggeli Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton: a hazai vállalkozások versenyképességének egyik kulcseleme a digitális jelenlét megerősítése / Fotó: Shutterstock

A tárcavezető kiemelte, hogy a vállalkozások 400 ezer forint és 2 millió forint közötti, önerő nélkül igényelhető utalványt használhatnak fel honlapfejlesztésre, online megjelenésük erősítésére, valamint új elemként mesterséges intelligencia alapú digitális szolgáltatások bevezetésére.

A támogatási intenzitás 100 százalékos, a program keretösszege 1,2 milliárd forint.

A mesterséges intelligencia alapú megoldások mára a mindennapi üzleti működés részévé váltak, és jelentősen növelhetik a vállalkozások hatékonyságát – írta Nagy Márton, aki azt is hozzátette, hogy a program második üteme iránt az előregisztráció során közel 1700 vállalkozás érdeklődött.

Jön a nullaszázalékos hitel, ötszázmillió forintot is igényelhetnek a vállalkozások – mutatjuk, mire használható, és kik esnek ki egyből

Február 2-től igényelhető a csaknem 39 milliárd forint keretösszegű hitelkonstrukció, amellyel a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a víziközmű-szolgáltató vállalkozások csökkenthetik primer energiafelhasználásukat, és erősíthetik környezettudatos gazdasági versenyképességüket. A Magyar Fejlesztési Banknál, az MFB Pont Plusz hálózaton keresztül elérhető európai uniós forrású, fix nullaszázalékos hitel keretében 10 millió és 500 millió forint közötti összeg igényelhető az energiahatékonysági és technológiai korszerűsítésekre – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a fejlesztési bank.

A vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit elősegítő hitelkonstrukció olyan beruházásokat fed le, amelyeknek célja az energiafelhasználás csökkentésével a versenyképesség növelése.

A kölcsönkérelmek 2026. február 2-től nyújthatók be az MFB Pont Plusz vállalati hálózatban, az MBH Bank, az OTP Bank és a Gránit Bank összesen 175 kijelölt bankfiókjában.