Nagyon fontos hírt kapott Varga Mihály és a forint, tetőfokán az izgalom – órákon belül döntő lökés érkezhet

Hatalmas fordulatot hozhat a Magyar Nemzeti Bank három hét múlva esedékes döntése, nem csoda, ha a magyar gazdaság és pénzpiacok szereplői árgus szemekkel figyelik az odáig vezető utat. A magyar magánszemélyek számára is nagyon fontos, hogy alakul az ügy a kamatokon, a forint árfolyamán és hangulatukon keresztül. Ami szerdáig történt, abból Varga Mihály és kollégái már nagyjából láthatják, hogyan áll a helyzet, de csütörtökön következik még egy nagyon fontos epizód, amelyre rászegeződnek a szemek.

A magas kamat , ez köznapi közgazdasági tudás, nem jó. Ha azonban hebehurgyán csökkentik, és ettől elszáll az infláció és a forintárfolyam, az kifejezetten rossz. Másfél év után most az MNB eljuthat odáig, hogy először csökkentheti a hitelköltségeket anélkül, hogy különösebb veszélyekkel kelljen szembenéznünk emiatt.

A fordulat egyik lábát már megteremtette a magyar gazdaság és vele együtt a kormányzati és a jegybanki politika. „Ezer éve nem történt olyan a magyar inflációval, mint ami most készül – Varga Mihályéknak muszáj lesz lépniük, kamatot vághat a Magyar Nemzeti Bank” – ezzel a címmel számolt be erről lapunk.

Ami kamatban, árfolyamban történik, azt azonban nem csak a belföldi fejlemények határozzák meg. Ez bizony nemzetközi játék. Szerdán ezen a fronton érkezett alapvetően fontos hír, és mellé több másik – szintén megerősítő jelleggel.

Varga Mihály és az MNB: mit érdekli őket az euróövezet, ha egyszer nem vagyunk a tagjai?

A külföldi hír, amely sokaknak örvendetes az eurózónában: a decemberi 2 százalékról januárban 1,7 százalékra szállt alá az egységes valuta övezetének átlagos inflációja.

Szép, szép, de mitől jó az nekünk, ami más országoknak jó? Ráadásul úgy, hogy az átlaginfláció csökkenése nem is volt váratlan?

A válasz kettős:

1. több csatornán keresztül is (ezt ki is bontjuk),

2. nem feltétlenül jó a jó az euróövezetben sem, nézzünk rá csak legfrissebb tagjára, Bulgáriára, ahol szó szerint bele lehet veszni az euróbelépés első hónapjának inflációs statisztikáiba, de ami tény: a legszegényebbek az EU legszegényebb országában nyomban ráfaragtak a leva leváltására, nemhiába féltek is tőle.