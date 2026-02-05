Szárnyal a Wizz Air: rekordforgalommal és javuló teljesítménnyel zárta 2025-öt

A Wizz Air, Európa egyik vezető diszkont-légitársasága jelentős növekedéssel, kibővített és újrafókuszált hálózattal, valamint folyamatos teljesítményjavulással zárta a 2025-ös naptári évet. A légitársaság új repülőgépekkel bővítette flottáját, több száz új útvonalat nyitott meg, rekordmértékű utasforgalmat bonyolított le, miközben hálózatának pontosságát és megbízhatóságát is javította.

Szárnyal a Wizz Air: rekordmértékű utasforgalommal és javuló teljesítménnyel zárta 2025-öt / Fotó: Stiller Ákos

„2025 meghatározó év volt a Wizz Air számára. Gyorsan bővítettük flottánkat, több száz új útvonalat nyitottunk meg, és minden eddiginél több utast szállítottunk – mindezt úgy, hogy közben megbízhatóbb lett az üzemelésünk. Ez az üzemméret és a hozzá társuló teljesítményjavulás az, ami megkülönböztet minket a többiektől” – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, majd a következőkkel folytatta:

2026-ban még tovább szeretnénk lépni. Fókuszunk határozottan a közép- és kelet-európai növekedés felgyorsítására és a nagy potenciállal rendelkező, de még nem lefedett piacok lehetőségeinek kiaknázására irányul. Olyan légitársaságot építünk, amely nemcsak követi a keresletet, hanem meg is teremti. Továbbra is feszegetjük a határokat, hogy több választási lehetőséget, megfizethetőbb és jobb élményt nyújtsunk több millió utasunknak.

2025 a Wizz Air számára egyértelműen a terjeszkedés és a növekedés éve volt: a légitársaság flottája 42 új repülőgéppel bővült, ami nemcsak a hálózat további kiterjesztését, hanem az üzemelés hatékonyságának javítását is támogatta. Az év során közel 335 ezer menetrend szerinti járatot üzemeltettek, miközben több mint 320 új útvonal nyílt meg Európán belül és azon túl is, erősítve a kontinensek közötti összeköttetéseket.

Az utasforgalom továbbra is élénk maradt:

2025-ben 68,6 millióan utaztak a Wizz Air járataival, ami 9,4 százalékos növekedés az előző évhez képest.

A bővülés mellett az üzemelés megbízhatóságán is látványosan javított a légitársaság. A karbantartási, földi kiszolgálási, humánerőforrás-tervezési és operatív folyamatok megerősítésének eredményeként a járatteljesítési arány a teljes hálózaton elérte a 99,61 százalékot, ami az egyik legjobb érték az európai nagy légitársaságok mezőnyében. A pontossági mutatók szintén kedvezően alakultak:

a járatok több mint 73 százaléka legfeljebb 15 perc késéssel indult,

közel 78 százalékuk hasonló időn belül érkezett meg, amivel a Wizz Air az európai topligába került.

A társaság szerint ezek az eredmények jól jelzik a pontosságra és megbízhatóságra irányuló törekvések előrehaladását, és további javulás várható, ahogy az operatív fejlesztések 2026-ban tovább érnek.